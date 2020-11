¿Qué significan los resultados de la elección en EU?

La semana pasada fue una de esas en las que, lo estrecho del margen de los resultados de las elecciones paralizan a un país; en esta ocasión le tocó a Estados Unidos. Sin embargo, por la relevancia que tiene su vida política –y sin duda su economía– en el concierto de naciones, muchos y muchas estuvimos al pendiente de estos resultados desde múltiples latitudes.

Desde la noche del 3 de noviembre quienes seguíamos el desenlace de esta contienda teníamos los nervios al límite. Fueron noches de mucha expectativa para ir conociendo, uno a uno, a cuál candidato entregaba su apoyo cada uno de los 50 estados de Estados Unidos y así conocer cuántos votos electorales sumaba cada candidatura. Finalmente, fue hasta el pasado sábado por la mañana que pudimos saber que Joe Biden tenía el número suficiente de votos en el Colegio Electoral para considerar que será el presidente número 46 de aquel país.

Las elecciones en Estados Unidos aún no terminan, a la fecha de esta columna siguen sin conocerse los resultados en Alaska, Arizona, Carolina del Norte y Georgia. A esto hay que agregar el desenlace definitivo, ya sea en las cortes estatales o eventualmente, en la Suprema Corte, de los diversos recursos legales presentados por la campaña de Donald Trump. Estos desenlaces tienen como plazo fatal el 8 de diciembre.

Posteriormente, y quizá aún más importante, será cuando el 14 de diciembre las y los integrantes del Colegio Electoral emitan sus votos oficiales por quienes habrán de desempeñarse en la presidencia y la vicepresidencia de Estados Unidos, pues será el conteo de estos votos, lo que permita a Joe Biden legalmente, juramentar el cargo el próximo 20 de enero de 2021.

Como parte de los procesos que acompañan el desarrollo de una elección, es importante hacer una reflexión sobre lo que la ciudadanía buscó expresar en las urnas, dicho de otra forma: leer y entender cuál es el mandato dado a través del voto.

La victoria de Biden es significativa no sólo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. No fue una mera coincidencia que los festejos fueron inmediatos y desbordados en varias ciudades Estados Unidos y del mundo. Como nunca en la historia de ese país, las personas votaron copiosamente, a pesar de la pandemia y de los intentos por sembrar dudas respecto del voto anticipado y el voto por correo, tanto Biden como Trump tuvieron niveles de votación récords en una elección presidencial. Una parte de la ciudadanía norteamericana entendió que la manera de mostrar la inconformidad con la actuación del gobierno era salir a votar; por otro lado, los partidarios del actual presidente sabían que si no votaban masivamente no habría forma de que Trump permaneciera en la Presidencia.

Al final, se impuso el rechazo a Trump, lo cual es significativo, pues se dejó ver la inconformidad con una forma de gobierno y una retórica que parece que ha sido aceptada por un número importante de políticos y gobernantes en el mundo. La ciudadanía se manifestó en contra de las mentiras, el discurso de odio, la discriminación, la división como norma de gobierno y los ataques constantes a quienes no comparten la visión del gobernante.

En contraste, la gente votó a favor de un gobierno que sea más incluyente, que busque la unidad nacional, que por más complicada que sea la realidad hable con la verdad, que privilegie la libertad de expresión, que vele por el cuidado del medio ambiente, que sea respetuoso de las diferencias y que gobierne a partir de ellas y para todas las personas.

Los resultados electorales mostraron que Estados Unidos es un país sumamente dividido, con altos niveles de polarización y que, sin duda, tiene muchos problemas pendientes por atender para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, algo que enfrentan muchos otros países. Es difícil que el nuevo Presidente tenga la solución a todo esto o que lo haga de un día para otro, pero lo claro, es que su estilo de gobierno tendrá que ser totalmente distinto a lo visto estos cuatro años, ese fue el mandato en las urnas.

@EspinosaSilis