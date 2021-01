¡Qué semana!

La pandemia no está controlada en el mundo. Esa es la noticia que a diario escuchamos, vivimos y algunos, lamentablemente, lo han padecido directa e indirectamente: el virus en el cuerpo, en la familia, en el vecindario donde habitan. Y las semanas suman desgracias, cifras récord de contagios, de muertes a causa del covid-19; de peregrinajes por hospitales y clínicas que no puedan recibir, canalizar o medicar a enfermos. La crónica de la pandemia produce relatos inimaginables de sus víctimas; parecen no tener final, como son las historias pandémicas.

Y aún con estas noticias, seguimos sin una pedagogía de la prevención, sin medidas efectivas y colectivas que nos permitan comenzar a disminuir la famosa curva epidemiológica y lejos estamos de evitar la propagación colectiva. No hemos sido frontales ante las medidas: ni el gobierno, ni las autoridades de salud, ni los ciudadanos hemos actuado con decisión. Las estadísticas diarias demuestran la debilidad e irresponsabilidad con que hemos tomado las indicaciones. ¿Cómo hacer para que cambiemos esta realidad atroz que parece cada vez ser más crítica y desbordada?

Con las evidencias científicas, los testimonios de pacientes y familiares, las imágenes y relatos lamentables por conseguir una cama, un respirador, recarga de oxígeno, un medicamento, una ambulancia, un servicio funerario, un acta de defunción… con eso y mucho más, seguimos sin asumir con determinación acciones que frenen este acelerado ritmo de contagio que ha rebasado al grado de colapsar los servicios de salud del país.

La reciente noticia del gobierno de autorizar la compra de vacunas, por parte de los estados y de particulares, podría ser un camino colectivo por mitigar la crisis sanitaria en que estamos sumergidos. Antes que sea una salida, quizá se requieran sumar otras medidas, como es uso obligatorio en espacios públicos del cubreboca, so pena de sanciones o multas a quien no lo porte; confinamiento real para actividades no esenciales y prohibición de la venta en la vía pública, que sigue generando medios de contagio por las pocas medidas preventivas; acciones efectivas en los espacios sociales y vigilancia en zonas donde las actividades sociales siguen ocurriendo: fiestas, reuniones, actividades deportivas en parques sin medidas de protección, entre otras que promueven el desacato a las medidas de sana distancia.

Las más de 1800 muertes en la Ciudad de México que registró la Secretaria de Salud estatal el pasado jueves y las más de 20 mil defunciones en lo que va del periodo de la pandemia, nos advierte de la enorme crisis sanitaria y poca efectividad de las medidas impuestas en diciembre para evitar esta lamentable cifra. ¿Por qué no es posible frenar los contagios?

Ha faltado una sola dirección de las políticas preventivas, una seria acción entre autoridades, empresarios y sociedad civil. Aquí todos jugamos un papel activo para que estas estadísticas puedan ser de otra naturaleza, para bien y para mal.

La realidad actual es que no hay vacuna disponible para la mayoría de la población, faltan meses y quizá antes que haya aplicación masiva, las semanas sumaran muertes, contagios y problemas de salud derivado del covid-19; si lo que vimos en esta semana en los medios y reportes médicos sobre los números récord de contagios y muertes no nos permiten sensibilizarnos de la enorme responsabilidad que tenemos ante el futuro colectivo, me temo que seguiremos sumando cifras negativas y funestas. Por lo pronto, lo inmediato es evitar en la medida de lo posible estar en los espacios públicos, usar el cubreboca correctamente, no reuniones, tolerancia cero a las conductas inmunes e irresponsables y desechar cualquier teoría conspiratoria, ideas infundadas o actos que atenten contra la salud colectiva y pongan en riesgo la vida nuestra y de los demás.

Abramos la discusión: @salmazan71