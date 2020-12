Propuestas de la administración Biden contra la COVID-19

Una de las muchas razones por las cuales Donald Trump perdió las elecciones presidenciales fue el pésimo manejo de la pandemia de COVID-19 que ha llevado a cabo su administración, por ello, es el país con mayor número de infectados, con 14 millones 140 mil, y de fallecimientos, con 276 mil. Esta misma semana se han presentado varios días en los que el número de nuevos contagios ha superado los 200 mil casos diarios.

Y es justamente esta crisis de salud sin precedentes lo que ha llevado al presidente electo, Joe Biden, a establecer una estrategia urgente aún antes de asumir la presidencia; de ahí que parte de su equipo de transición orientado a enfrentar la pandemia ya ha empezado a delinear las acciones que llevará a cabo durante su administración.

En dos artículos publicados en las revistas The New England Journal of Medicine y The Lancet por sus asesores ante la pandemia señalan que “la COVID-19 ha demostrado que los intereses estadounidenses están indisolublemente ligados a la seguridad sanitaria mundial”, para ello, han proyectado una agenda ambiciosa.

“Los nuevos brotes de enfermedades en cualquier lugar plantean amenazas en todas partes. Las poblaciones más saludables y seguras son más estables y económicamente productivas”, señalan los asesores de Biden encabezados por Lawrence O. Gostin, Director del Centro Colaborador de la OMS en Derecho en Salud Nacional y Global. “Este es el momento de revitalizar el liderazgo de salud global de Estados Unidos, después de una ruinosa retirada de la solidaridad global bajo la administración Trump”.

De entrada, el documento indica que una de las prioridades será generar confianza entre los socios globales, lo cual será un “auténtico desafío”, dada la retirada y la interrupción de la cooperación internacional de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud.

La administración entrante debe movilizar socios para financiar el Plan de Respuesta Humanitaria Global (GHRP) contra la COVID-19 de la ONU, diseñado para coordinar la acción sanitaria y económica en países vulnerables, señala el documento.

Hasta ahora, la ONU ha recibido solo el 40% de la meta de nueve mil 500 millones de dólares para 2020. Para ello, el gobierno de Biden deberá presionar por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para catalogar al coronavirus como una amenaza para la paz y la seguridad mundial.

Asimismo, deberá fortalecer a la OMS no solo ante la COVID-19, sino para toda la gama de desafíos de salud, para lo cual deberá incrementar su presupuesto actual de cinco mil 800 millones de dólares, aproximadamente el presupuesto de un gran hospital de Estados Unidos. “La administración de Biden debería coordinarse con otros estados miembros para presentar una resolución de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud que duplique las contribuciones obligatorias a la OMS”.

Se deberá comprometer a impulsar que los estados miembros, incluido EE.UU., respeten y mantengan la integridad científica y la neutralidad política de la OMS. La administración de Biden puede presionar por reformas necesarias de la OMS, como una gobernanza más inclusiva y la participación de la sociedad civil.

La COVID-19 ha revelado importantes deficiencias en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la OMS que deberá reformarse para, por ejemplo, definir más claramente las responsabilidades de asistencia internacional a fin de desarrollar las capacidades básicas de los sistemas de salud.

Otro tema urgente para la administración entrante será ayudar a proporcionar una distribución mundial equitativa de las vacunas contra la COVID-19 y Estados Unidos debería unirse a los 189 países que participan en la iniciativa de acceso global a la vacuna COVID-19 (COVAX) que entre sus objetivos tiene el garantizar que 92 países de ingresos bajos y medianos accedan de manera equitativa a las vacunas. Para ello, proponen que EE. UU. y sus socios financien los compromisos de mercado anticipado de COVAX con cinco mil millones de dólares, además de proporcionar fondos adicionales para su distribución.

Asimismo, los asesores de Biden señalan que la COVID-19 ha desencadenado grandes crisis económicas, sociales y de salud, por lo que las interrupciones en los servicios de salud a causa de la COVID-19 podrían ocasionar, aproximadamente, un millón 500 mil muertes adicionales por sida, tuberculosis y malaria, solo en 2020.

Las campañas de vacunación infantil se han estancado, incluso cuando las muertes por sarampión aumentaron en un 50% entre 2016 y 2019. La campaña de erradicación de la poliomielitis también se ha interrumpido. Se prevé que las muertes de madres e hijos aumenten considerablemente. Por ello, proponen que el Congreso de los Estados Unidos dedique el 2% del gasto de socorro de emergencia de COVID-19 a la asistencia humanitaria global.

Señalan que el gobierno estadounidense deberá establecer una moratoria plurianual del servicio de la deuda externa para los países de ingresos más bajos que enfrentan la aplastante carga de la deuda externa o incluso su cancelación, lo cual incrementará los fondos necesarios para mitigar los efectos socioeconómicos y de salud a largo plazo por COVID-19.

“La administración entrante deberá restaurar los fondos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. para la vigilancia, el análisis de datos y la capacitación de los trabajadores de la salud en los países de bajos ingresos”.

A nivel mundial EE. UU. podría ofrecer un mayor apoyo a la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), que financia tecnologías de plataforma para responder rápidamente ante amenazas de enfermedades infecciosas de alta prioridad. Además, el presidente electo Biden debería romper con administraciones anteriores fomentando el uso liberal de las flexibilidades los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de medicamentos que las hacen inasequibles.

El Congreso de los Estados Unidos, señalan los asesores de Biden, también debería financiar y reactivar la agenda de seguridad sanitaria global, diseñada para fortalecer y evaluar las capacidades de los sistemas nacionales de salud a nivel mundial. “Rectificando las decisiones dañinas del presidente Trump, instamos a la administración Biden a restablecer la Dirección de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y relanzar el proyecto de identificación y seguimiento del virus PREDICT”.

La administración entrante también deberá reponer por completo la Reserva Nacional Estratégica de Estados Unidos de suministros médicos para prepararse para la próxima emergencia de salud. “Para acelerar el acceso a los avances científicos, la administración entrante deberá aumentar el financiamiento nacional para la investigación y el desarrollo en al menos mil millones de dólares anuales, como ha recomendado la Academia Nacional de Medicina”.

Otro de los enormes cambios que llevará a cabo Biden es la política de su país frente al cambio climático, que afecta negativamente a los determinantes sociales y ambientales de la salud, incluido el aire limpio, el agua potable, los alimentos y un refugio seguro. Por ello, sus asesores señalan que el presidente electo planea reincorporar a su país al Acuerdo de París sobre el cambio climático y trabajar con sus socios para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que creará incentivos económicos para las tecnologías ecológicas. El tema ambiental y el avance de la salud planetaria serán prioridades para la administración entrante.

Para los asesores de Biden la COVID-19 ha demostrado que la respuesta ante los peligros globales existenciales se debe basar en la cooperación internacional, y que solo así de esta crisis “surgirán oportunidades para construir un mundo más seguro, más saludable y más justo”.

Estas son algunas de las propuestas de la futura administración que muestran un giro total a las pésimas políticas de Donald Trump. A los estadounidenses sí les llegará una transformación después de cuatro años de oscurantismo.

El coronavirus puede ingresar al cerebro a través de la nariz

El SARS-CoV-2 no solo afecta el tracto respiratorio, también afecta el sistema nervioso central (SNC), lo que provoca síntomas neurológicos como pérdida del olfato, el gusto, dolor de cabeza, fatiga y náuseas, señala un estudio llevado a cabo por más de 40 científicos alemanes encabezados por Frank L. Heppner, de la Universidad Médica de Berlín.

Aunque investigaciones recientes han descrito la presencia de ARN viral en el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, no estaba claro por dónde entraba el virus y cómo se distribuía dentro del cerebro.

Con estos resultados publicados en la revista Nature Neuroscience se demuestra que el coronavirus puede ingresar al cerebro de las personas a través de la nariz, lo que ayuda a explicar algunos de los síntomas neurológicos observados en pacientes con COVID-19 y contribuye al diagnóstico y prevención de la enfermedad.

Frank Heppner y sus colegas examinaron la nasofaringe (la parte superior de la garganta que se conecta a la cavidad nasal), probablemente el primer sitio de infección viral y replicación, y los cerebros de 33 pacientes (22 hombres y 11 mujeres) que murieron por COVID- 19.

La mediana de edad en el momento de la muerte fue de 71.6 años, y el tiempo desde la aparición de los síntomas del COVID-19 hasta la muerte fue una mediana de 31 días.

Los autores encontraron la presencia de ARN y proteína del SARS-CoV-2 en el cerebro y la nasofaringe. También detectaron partículas virales intactas en la nasofaringe. Los niveles más altos de ARN viral se encontraron en la membrana mucosa olfatoria.

También observaron que la duración de la enfermedad se correlacionó inversamente con la cantidad de virus detectable, lo que indica que se encontraron niveles más altos de ARN del SARS-CoV-2 en los casos con una duración más corta de la enfermedad.

Los investigadores también encontraron la proteína espiga o pico de SARS-CoV-2 en ciertos tipos de células dentro de la capa mucosa olfatoria, desde donde el patógeno aprovechó la proximidad del tejido endotelial y nervioso para ingresar al cerebro.

En algunos pacientes se encontró proteína espiga en células que expresan marcadores de neuronas, lo que sugiere que las neuronas sensoriales olfativas pueden estar infectadas, así como en las áreas del cerebro que reciben señales de olfato y gusto.

El SARS-CoV-2 también se encontró en otras áreas del sistema nervioso, incluida la médula oblonga, el principal centro de control respiratorio y cardiovascular del cerebro.

Desde las primeras semanas de la pandemia se sabe que la disfunción olfatoria es parte de los síntomas de infección por COVID-19. Con frecuencia este es uno de los primeros diagnósticos en los pacientes: el olfato alterado.

De acuerdo con diversos estudios publicados en revistas científicos como la revista JAMA de la Asociación Médica Americana, la disfunción olfativa puede estar en presencia o ausencia de otros síntomas, incluso ya se han reportado casos de pacientes que desarrollan disfunción olfatoria postinfecciosa persistente.

