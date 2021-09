Periferia de problemas

Hace algunas semanas me buscó Gabriel Velazco, un señor de 83 años, mientras hacía mi espacio televisivo de ADN 40 en las calles de la CDMX, porque quería informarme que su casa se estaba hundiendo como consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Este 29 de septiembre acudí a la colonia La Planta, en la alcaldía Iztapalapa, para atestiguar la denuncia de Don Gabriel. Para llegar a su inmueble, pasé por un sinfín de baches, tristemente algo cotidiano en la capital del país, por lo que no le di mucha importancia. Al llegar a la calle Derechos Democráticos, me topé con el Centro Deportivo Cananea; un parque al que seguramente las autoridades no le han realizado ningún tipo de mantenimiento en por lo menos un año. El pasto está sin podar, los juegos infantiles inservibles y sucios, basura por doquier y tiendas de campaña improvisadas donde se instalaron indigentes. Los vecinos me contaron que son alrededor de 10 jóvenes que usan esos espacios para drogarse día y noche. Aunado a eso, tienen muchísimos perros que muerden a quienes se meten al parque, por ende, los niños ya no juegan ahí.

Seguí mi recorrido hasta constatar el hundimiento de las casas; muchos inmuebles estaban inclinados. Al interior de estos, me sentía en “La Casa del Tío Chueco”. Las grietas en los pisos y en las paredes eran evidentes. Las calles y las baquetas tenían cuantiosas aperturas. Pese a las denuncias formales de los vecinos la alcaldía Iztapalapa no los ha apoyado. Les aseguraron a los vecinos que serían reubicados y van 4 años sin saber nada de quienes hicieron esa promesa.

Continúe caminando por la colonia y seguía topándome con problemas: fugas de agua, falta de luminarias y postes de luz caídos. Cada vez eran más los vecinos que se sumaban a mi recorrido y todos me daban a conocer las mismas problemáticas. En un radio de 200 metros hay una exuberancia de problemas. Me atreví a preguntarle a los vecinos si habían invadido predios o si eran asentamientos irregulares donde estaban sus hogares. Al unísono respondieron que no, uno hasta me mostró sus escrituras y recibos de agua, luz y teléfono; observé sus pagos de predial.

Fortuitamente, este miércoles el presidente López Obrador visitó la Alcaldía Iztapalapa, donde aseguró que fue la demarcación dónde más votaron por el cambio. Cito textualmente, “los que más votaron en favor del cambio, fueron los pobres de México, por eso nunca les vamos a fallar”. Sin embargo, la alcaldía Iztapalapa, el gobierno capitalino y el gobierno federal, ya le fallaron a quienes viven en la colonia La Planta.

Soplón. Miguel Ángel “N”, quien fuera subsecretario de Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finanzas capitalina durante la pasada administración, ha aportado a la Fiscalía de la CDMX, datos, nombres y documentos que podrían acreditar la distribución de cerca de mil millones de pesos entre diversos servidores públicos y actores políticos de forma indebida. Enhorabuena al grupo Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por mantenerse estoicas pese haber sido agredidas por integrantes del Bloque Negro.

