¿Otro verano sin festivales ni conciertos por Covid-19?

A finales de 2020, el avance y la aprobación de las primeras vacunas contra la Covid-19 para la humanidad llenaron de esperanza al mundo porque eso significaba el principio del fin de una pandemia que nos ha enclaustrado y reprimido durante ya casi un año; y lo cual significaba, la posibilidad de soñar en volver a nuestras rutinas, nuestros trabajos, nuestros familiares, nuestros viajes, nuestras vidas y claro, nuestras pasiones en exteriores e interiores, incluida la de asistir a conciertos y festivales.

En diciembre pasado, comentamos en este espacio, una entrevista con el presidente de Live Nation, Joe Berchtold, que causó revuelo en el ambiente musical, de los festivales y en toda la cadena económica a su alrededor, pues dejó ver su confianza en la reactivación del sector tras el anuncio de campañas de vacunación contra la Covid-19 en Reino Unido y Estados Unidos, lo cual contribuiría al fin de la abstinencia forzada de conciertos para este 2021, y con ello, también iniciara la recuperación financiera entre las bandas y resurgieran por fin las giras y presentaciones.

Berchtold, ejecutivo de una de las empresas internacionales más importantes del mundo dedicada a la producción y comercialización de estos espectáculos, dijo el pasado lunes 7 de diciembre para la cadena CNBC que “en los mercados clave de Estados Unidos y Europa occidental, nuestra expectativa sigue siendo que, para el próximo verano, volvamos con nuestros principales espectáculos al aire libre: nuestros anfiteatros en Estados Unidos y Festivales en todo el mundo”.

Toda esta confianza expresada está sustentada obviamente en su confianza en el avance de la inmunización de las masas con la aplicación de las vacunas anticovid; pero la realidad hoy en el inicio del segundo mes de 2021 es que esa tan ansiada inmunización no avanza en el mundo tan rápido como se desearía, y que ello, vuelve a poner en entredicho el pronto regreso de los conciertos a nuestras vidas.

Y, por si fuera poco, los temores de cancelaciones empiezan a llegar. La semana pasada el primer festival en desistir y anunciar la cancelación de su edición 2021 fue nada más y nada menos que el monstruoso británico Glastonbury y el popular Coachella, avisó sobre su posposición, aunque no anunciaron una fecha posterior, y posiblemente, no lo harán pronto.

Ahora mismo, se pueden encontrar en Facebook, los llamados de empresas productoras de festivales y conciertos internacionales para las versiones online de gigantescos festivales planeados para este verano como el británico Download Festival (con fecha del 4 al 6 de junio); el alemán Wacken Open Air (para transmitirse del 29 al 31 julio en FB Live totalmente gratis); el belga Graspop Metal Meeting (en su 25 aniversario del 17 al 21 junio); y el noruego Tons of Rock (del 24 al 26 junio); aunque ¡ojo!, aún se mantienen en pie los planes de realizarlos en vivo, pero si la aplicación de vacunas no avanza más rápido al menos en estos países, ya se alistan para sus versiones en internet.

Además, algunas bandas han optado por reprogramar, o bien, por no anunciar todavía sus giras hasta no tener condiciones más confiables; por ejemplo, Nightwish hace pocos días reprogramó sus presentaciones en Europa hasta el último bimestre de 2021 cuando estaban planeadas para mayo; y Rammstein, aunque reprogramó sus fechas de 2020 para este año, queda en duda todavía su realización, así como decenas de bandas más que sacaron álbumes en 2020 y continúan haciéndolo en este año y no han programado shows presenciales.

Some of you already saw this coming but due to the ongoing Covid-19 pandemic we are forced to move our European tour dates to late 2021.

On top of this, we were able to announce a new date in Dublin, Ireland! 🇮🇪

Tickets at https://t.co/ARaP0jblFQ pic.twitter.com/U4myHGXhUT

— Nightwish (@NightwishBand) January 29, 2021