Oposición, el reciclaje político

Rumbo al 6 de junio, a la "madre de todas las elecciones", los 10 partidos políticos a nivel federal, exhiben a sus candidatos. Una constante domina en la baraja electoral: el reciclaje. La carencia de nuevos liderazgos confirma la decadencia de un sistema que ha hecho de la política un modus vivendi, un negocio al mejor postor.

No les interesa la agenda social, su prioridad es no quedar fuera del presupuesto. Basta ver "las nuevas listas" de los aspirantes a los diferentes cargos públicos. Las figuras de siempre dominan el panorama político donde hasta ahora no hay claridad y algunos liderazgos visibles corresponden más a proyectos personales que a propuestas partidistas o ideológicas.

El membrete no importa, sin el menor pudor, priistas, panistas, morenistas, perredistas, etcétera, pasan de un partido a otro, ejerciendo su derecho al "chapulineo". Sus principios políticos son tan sólidos como los de Sodoma y Gomorra.

Para muestra las listas plurinominales a la Cámara de Diputados de la alianza "Va por México", integrada por el PAN, PRI y PRD. Un esfuerzo ciudadano, según sus líderes, que propone a los mismos políticos de siempre, olvidando su compromiso con el pueblo que los ha llevado y retirado del poder en los últimos años.

No aprenden, reciclan a los reprobados por el voto ciudadano. En el PAN postulan a la excandidata presidencial Margarita Zavala, al exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña; la varias veces secretaria general del PAN, Cecilia Romero; al exsecretario de Gobernación Santiago Creel y al cacique en CDMX, Jorge Romero.

En el PRI se aplicó la jettatura. Alejandro "Alito" Moreno, el dirigente tricolor; la secretaria general, Carolina Viggiano; su esposo, el actual diputado Rubén Moreira; el secretario de Organización del CEN, Ricardo Aguilar Castillo; Lorena Piñón, secretaria de Gestión Social, y Paloma Sánchez, secretaria de Comunicación del partido, aparecen entre las primerísimas posiciones para llegar a una curul. Hay que asegurar el hueso. El pacto ciudadano después.

Las candidaturas al Congreso presentadas por el PAN y el PRI exhiben un reparto de cuotas entre cuates que cierra la puerta a perfiles ciudadanos. Nada distante de lo que hace Morena, el partido en el poder, que recibe el cascajo de la partidocracia y los presenta como políticos redimidos, dispuestos a servir al pueblo. ¡Ajá!

Una vez más, estamos ante políticos que utilizan a las organizaciones como trampolín con una lógica pragmática, "donde el mejor partido es el que me dé mejor acceso a los cargos, al poder a los recursos y a seguir viviendo de la política".

Rumbo al 6 de junio, no hay que olvidar que la alternancia sigue en manos de los ciudadanos. La gestión de la #4T, hasta ahora, ha sido un desastre. Sin embargo, la oposición no logra transmitir y conectar con el ciudadano. El abstencionismo (60%) es un peligro real.

Si los partidos de oposición, solos o a través de la alianza, quieren hacerse del poder, deben generar un discurso crítico, propositivo, que no se quede en simple repetición de diagnósticos y propuestas genéricas. La democracia y el futuro del país están en juego.

Vericuentos

Las prioridades de Monreal

El Senado de la República inició su último periodo de sesiones de la actual legislatura en el que discutirán polémicas reformas pendientes antes de las elecciones del 6 de junio. Para el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, la agenda legislativa debe darle celeridad a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley de Remuneraciones, Economía Circular, reforma al sistema de outsourcing; reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular las redes sociales y nombramientos de órganos autónomos. Ya veremos si sus prioridades coinciden con las de Palacio Nacional. ¡Es pregunta!

Morena patriarcal

Los dirigentes del partido en el poder (Morena) parecen ignorar a conveniencia el poder de las mujeres a la hora de votar. Insisten en respaldar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, aun cuando hay tres denuncias por presunta violación y acusaciones de violencia de género. Aquí algunos datos numéricos que podrían llevarlos a modificar su nefasto apoyo. Del total de la población censada en 2020, 64.5 millones son mujeres, lo que representa el 51.2% de los habitantes en México; En el padrón electoral representamos el 52% (48,477,38 mujeres inscritas) ¡¿Me estás leyendo... Mario Delgado?!

Médicos en riesgo

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, denunció que la Secretaría de Salud no informa puntualmente sobre las muertes del personal de la salud. Al 18 de enero, fecha del último ajuste, nuestro país contaba con 2 mil 687 trabajadores sanitarios muertos. Con lo que México se mantendría como el segundo país con más casos mortales en el sector después de Estados Unidos, que ya rebasa las 3 mil defunciones, según The Guardian. Urgen las vacunas. #MurieronPorNosotros

