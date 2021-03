Nadie canta como Chris Cornell

El vocalista, compositor y alma de bandas como Temple of the Dog, Soundgarden y Audioslave, será recordado como una de las voces más importantes del rock.

Chris Cornell, vocalista, compositor y alma de bandas tan importantes para el rock como sin duda lo fueron Temple of the Dog, Soundgarden y Audioslave, se suicidó a los 52 años el 18 de mayo de 2017 tras el último concierto de su gira con Soundgarden en Detroit, la Ciudad Motor de Michigan; y tal cual sucede con los músicos y artistas que dejan una huella profunda en la música, su arte y su esencia nunca terminan de irse; es el caso de Christopher John Boyle, su nombre real y como pocos lo conocen.

Cornell desde adolescente tuvo consigo sentimientos depresivos debido al divorcio de sus padres, y también desde entonces, la música siempre lo acompañó, fue su refugio y también su liberación. Era una máquina de la composición de temas propios, tocaba el piano, la guitarra y la batería; y siempre fue conocida su faceta de arreglista, es autor de covers increíbles e imprimirles su sello personal de manera magistral.

Desde joven hizo versiones de canciones de sus bandas favoritas: Rush, AC/DC, Sex Pistols y Ramones e ideó reversiones de piezas tan emblemáticas “Come Together” de The Beatles y “Billie Jean” de Michael Jackson haciéndolas a su estilo completamente y en las que es posible olvidarse de la melodía original sin destrozarlas en lo más mínimo.

Y siguiendo con esta línea, es que hoy se ha estrenado el primer álbum póstumo de Cornell titulado “No one sings like you anymore” (Nadie canta como tú) y fiel a este gusto de Chris por reinventar canciones clásicas del rock es que llega esta producción que se ha integrado de una serie de 10 covers que edita Universal Music en formatos CD y LP; y que se ha informado, fueron seleccionadas y ordenadas por el propio Cornell.

En esta producción a cargo de Brendan O’Brien contiene las versiones de Chris de “Whatching the wheels” de John Lennon, “Sad sad city” de Ghostland Observatory, “Jump into the fire” de Harry Nilson, “Nothing compares 2 U” de Prince; y junto a éstas, una de las reversiones que se convirtió en una de las más significativas del músico de Seattle: “Patience” original de Guns n’ Roses y que fue publicada apenas en 2020 en la fecha en que habría sido su cumpleaños.

Su último álbum solista – el quinto – “Higher truth” se editó en 2015 y su último disco con Soundgarden – la banda que lo hizo verdaderamente famoso – fue “King animal”, el sexto y obviamente el último en vida, lanzado en 2012.

Chris Cornell no sólo poseía una de las mejores voces en la historia del rock; no sólo tenía un carisma capaz que de embelesar a las masas sin siquiera hablarles durante varias canciones en un concierto; no sólo era una presencia y figura deslumbrante en los escenarios; era un músico profundo; sacado del corazón del grunge de Seattle que marcó una época, principalmente con Soundgarden, e instauró un punto de referencia junto a Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains en la historia del mundo musical.

Además de los álbumes y las giras con las bandas; su legado también dejó canciones estelares de soundtracks, composiciones memorables y muchas reversiones que sin duda desde hoy escucharemos como un eco de su creatividad e ingenio; y como un recuerdo de la música y artistas que él mismo admiraba.

Aun cuando las canciones del disco estrenado hoy empezaron a publicarse desde diciembre pasado y comprobamos que no Chris Cornell, nadie cantará como tú anymore. Les dejo un par de estos videos.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Corey Taylor listo para irse de tour. Como ya se ha comentado en este espacio, debido al exitoso plan de vacunación en Estados Unidos y sus previsiones de que en un par de meses la normalidad empezará a ser una realidad, hay quienes ya están pensando en lanzarse al ruedo para intentar recuperar sus giras suspendidas o perdidas; y uno de ellos, es Corey Taylor, quien ya anunció 19 fechas para mayo y junio en suelo estadounidense para una serie de presentaciones en vivo en solitario y aún con restricciones con distancia social limitada y respetando todas las medidas sanitarias que le exijan. Así que por fin iniciará la ansiada CMFTour, la gira de su más reciente producción estrenada el año pasado y con un invitado especial: Cherry Bombs. Veremos cómo le va.

TRACK 02.- Geezer Butler escribe su autobiografía. Hace unos días el emblemático bajista de Black Sabbath, confirmó a la prensa estadounidense que está a la mitad de la escritura de su autobiografía, la cual está pensada particularmente para que sus nietos puedan conocer una retrospectiva de su carrera, pues recordó que él no pudo preguntarle muchas cosas que deseaba conocer sobre la vida de sus padres y él desea dejar en su descendencia estas historias. Por cierto, tanto Tony Iommi (guitarra) y Bill Ward (batería) compañeros de banda, han admitido que los integrantes han discutido la posibilidad de una película biográfica y Ward habló de un álbum final; así que, si todavía hay ganas, todavía hay vida, ¡qué siga el heavy metal!

BONUS TRACK.- Randy Rhoads murió el 19 de marzo de 1982 a los 25 años de edad. Fue guitarrista de Quiet Riot y después de la banda de Ozzy Osbourne. Aun con su prematuro fallecimiento es considerado uno de los guitarristas más virtuosos de la historia del rock y un par de sus solos han sido rankeados entre los mejores 100 de la historia del rock por la revista Guitar World. Aquí les dejo una prueba de su habilidad con la guitarra.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_