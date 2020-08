Muerte de la verdad

Estamos entrando a una espiral electoral que durará aproximadamente un año. Hace unos días se reanudaron los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo y se definió que el 18 de octubre se llevarán a cabo estas jornadas comiciales. Por otra parte, el 7 de septiembre comenzará el proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados y entre septiembre de este año y enero del próximo iniciarán los procesos electorales en las entidades federativas (todas tendrán elecciones locales de algún tipo). Todos estos procesos electivos concluirán durante el segundo semestre de 2021.

Para aderezar esta carrera electoral, Estados Unidos está en medio de la renovación de su Presidencia, así como la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, la decisión que tiene la ciudadanía en ese país será fundamental no sólo internamente, sino también a nivel internacional. La disyuntiva para las y los norteamericanos será entre la reelección de Donald Trump o la llegada de Joe Biden a la Presidencia. Salvo que algo extraordinario ocurriese, el 3 de noviembre será la elección y sin importar el resultado, indudablemente, este evento tendrá repercusiones para nuestro país.

Frecuentemente, las elecciones generan una gran cantidad de información, mucha de la cual es falsa o poco confiable, y si bien, este fenómeno no es nuevo, sí se ha acentuado en los últimos años. En estas elecciones, además, se sumará el contexto de la pandemia provocada por la Covid-19; por lo que, entre la infodemia – el exceso de información al que estamos sometidos– las noticias falsas y la desinformación, será difícil distinguir la verdad de lo que no lo es. Aún no empiezan los procesos electorales de 2021 y ya hay ejemplos de este problema: en estos días ha comenzado a circular con mucha fuerza información falsa sobre los plazos para renovar la credencial de elector.

Esto es así, pues el fanatismo, el enojo y/o el descontento con el grupo gobernante, ha hecho que muchas personas renuncien a reconocer la diferencia entre lo que quieren oír y lo que realmente escuchan (la verdad). Este fenómeno lo describe Timothy Snyder en su libro «Sobre la tiranía», como la muerte de la verdad, al retomar a Víctor Klemperer y señalar que hay cuatro maneras en que va ocurriendo.

1. Las mentiras y las invenciones se presentan como si fueran hechos verdaderos. Ahora es común que muchas de las declaraciones que se realizan de manera pública sean afirmaciones que al momento de verificarlas resulten falsas.

2. La repetición reiterada y constante de una mentira se termina volviendo verdad, en esto las redes sociales tienen un papel fundamental, pues ayudan a que la mentira se difunda mayormente y la gente termine asumiéndola como verdad.

3. Se han vuelto más evidentes las contradicciones en las propuestas y los planteamientos de candidatos, candidatas y gobernantes. Esto ha generado un pensamiento mágico en el que hay una aceptación descarada de las contradicciones.

4. Los liderazgos se vuelven cuestión de fe, por lo que la verdad se ha vuelto una cuestión de fe, probar que lo que se dice es cierto se ha vuelto irrelevante. No podemos confundir la simpatía con un líder con la verdad sobre la realidad.

En una democracia nos debe preocupar que el fanatismo o las pasiones nos impidan distinguir la verdad y terminemos asumiendo como ciertas aseveraciones falsas, pues de esta manera la democracia puede convertirse en tiranía y probablemente no lo notemos.

Los meses que vienen serán cruciales para el futuro del país, las decisiones que se tomen en las urnas requerirán que la ciudadanía sea responsable, que se informe correctamente, que tenga procesos auténticos de reflexión, de crítica y de autocrítica, y así poder elegir lo que más y mejor convenga. Nosotros decidiremos si buscamos la verdad para tomar una decisión informada o si optamos por engañarnos con lo que queremos escuchar y no lo que realmente escuchamos.

@EspinosaSilis