Michael Schenker, rumbo a la inmortalidad

Michael Schenker es uno de los guitarristas más afamados de los últimos 50 años, ha sido una influencia ineludible para decenas de metaleros y una referencia obligada debido a su medio siglo de carrera musical que – si no lo recuerdan – pasa por Scorpions, UFO y su propia banda Michael Schenker Group (MSG) y no sólo como un excepcional ejecutante sino también como un gran compositor.

Considerado como el héroe alemán de la guitarra está cumpliendo cinco décadas dentro de la industria y obviamente está más que listo para festejar esta acumulación de años trabajando como un gran logro con el lanzamiento de un nuevo álbum, con su propia banda, titulado “Immortal” que verá la luz el próximo 29 de enero a través del sello Nuclear Blast.

El primer single de esta nueva producción “Drilled to Kill” fue liberado hace un par de semanas y en él puede apreciarse a Schenker en su máximo esplendor al incluir una gran demostración de su maestría en su instrumento y que nos ayuda a comprobar porqué es uno de los músicos más reconocidos de la música rock. Lo acompañan en esta canción Derek Sherinian (teclados con Black Country Communion y Sons of Apollo) y el increíble Ralph Scheepers (voz de Primal Fear). Su video está a punto de alcanzar las 65 mil reproducciones en YouTube.

Además de que este nuevo disco supone para sus fanáticos un gran regalo después de los casi 12 años de distancia de “In the Midst of Beauty” (2008), el más reciente con MSG, Schenker incluyó una nueva versión de “In Search of The Peace of Mind” escrita por él mismo cuando era un adolescente y que se grabó por primera vez para “Lonesome Crow”, el álbum debut de Scorpions de 1970. Esta reversión cuenta con las voces de Ronnie Romero (Vandenberg) y los leales a MSG: Gary Barden, Robin McAuley y Doogie White; así como una extensión adicional al final de la canción.

Apenas ayer, Schenker publicó en YouTube un segundo tráiler del álbum en el que explica el uso de su famoso logo de MSG. Denle una vista que si les gusta el hard rock, adorarán el sonido de este álbum

Tracklisting: 1) Drilled to kill; 2) Don’t die on me now; 3) Knight of the dead; 4) After the rain; 5) Devil’s daughter; 6) Sail the darkness; 7) The Queen of Thorns and Roses; 8) Come on over; 9) Sangria morte; 10) In search of the peace of mind.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Accept libera adelantos de su álbum con el calendario de adviento. Como ya lo habíamos comentado en este espacio “Too Mean to Die”, el nuevo álbum de la banda alemana se lanzará oficialmente hasta el 15 de enero 2021, pero para hacer más llevadera la espera para sus fans, la banda anunció que todos los días de diciembre del 1 al 24, irán liberando uno a uno los adelantos de todas las canciones del disco y sus seguidores tendrán oportunidades de ganar regalos navideños del grupo siguiendo las liberaciones con el “calendario de adviento” directamente desde su sitio oficial de internet: accepttoomeantodie.com. Hay que recordar que los alemanes ya habían revelado dos canciones completas “The Undertaker” y “Too Mean To Die”.

TRACK 02.- The Dead Daisies lanza de lleno nuevo álbum. Esta banda tuvo que pasar por una realineación de sus integrantes y en el camino integró a una de las mejores voces de la historia del rock, Glenn Hughes (Deep Purple); quienes junto a Doug Aldrich (Whitesnake) Dean Castronovo (Journey) y David Lowy, que ya estaban en la banda, venían esperando desde enero el momento perfecto para lanzar y adelantar de lleno su nuevo disco; y este viernes, han publicado el video de la canción que le da nombre al quinto álbum de la banda “Holy Ground”, en el cual es innegable toda la influencia y recarga que le imprimió Hughes a la banda, cuyo talento bastó para reemplazar a John Corabi (voz) y Marco Mendoza (bajo). Disfruten una pieza de rock que nos hace recordar lo más grande del género de los años 70 y 80.

TRACK 03.- Soilwork estrena video “A Whisp Of The Atlantic”. La banda sueca publicó este viernes el video oficial de “A Whisp Of The Atlantic”, la canción principal de su nuevo EP, que salió hoy a través del sello Nuclear Blast, corte que cierra el círculo de “The Feverish Trinity”. De acuerdo con su guitarrista David Andersson, todo el EP “se trata de darnos cuenta de que todos estamos atrapados en esta roca y que tenemos que encontrar algo más inclusivo que la religión para conseguir a través de esto juntos”. Sí, la filosofía de la banda no cesa en toda esta producción. Si las anteriores les han gustado, ésta también.

TRACK 04. Bad Religion transmitirá 4 episodios de su carrera. La banda está celebrando 40 años de carrera con el lanzamiento de “Decades”, una transmisión dividida en cuatro episodios que fue filmada en vivo en The Roxy Theater en Hollywood, California en octubre de 2020. Cada uno de estos episodios es una mezcla de piezas de concierto, entrevistas exclusivas e imágenes inéditas de ensayos previos, y cada una se centrará en una década diferente de su carrera; se estrenarán los sábados a partir del próximo 12 de diciembre hasta el cuarto y último del 2 de enero de 2021. Los accesos a esta transmisión pueden adquirirse en la página web. Y para amenizar el día.

BONUS TRACK.- ¡Superversión de “Sad but True” en folk metal! Bien dice el lugar común que, la música no tiene fronteras; se puede cantar en todos otros idiomas y tocar en todos los estilos y mantendrá el poder de encantar igualmente; y éste es el caso de esta sorprendente versión de una de las canciones más famosas de Metallica, reinterpretada por The Hu, una banda de folk metal de Mongolia que se ha dedicado a difundir la música tradicional mongola a través del rock y el metal y en su idioma original. El video de esta versión, hallado por la revista Loudwire, es además de gran calidad y cuenta una historia interesante que les dejo descubrir a ustedes mismos; y al final, la banda muestra su respeto y admiración por Metallica. En día y medio de exposición en YouTube, el video ya rebasó las 150 mil reproducciones. Denle play, no tiene desperdicio alguno y súbale al volumen, la combinación resulta espectacular.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen! Y USEN CUBREBOCAS.

