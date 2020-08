Metallica en concierto cinematográfico

Metallica ha sido una banda que se caracteriza por siempre estar a la vanguardia, independiente de su calidad musical que no está en tela de juicio, siempre han buscado innovar y ser los primeros en todo; fueron la primera banda en tocar en los cinco continentes incluida la Antártida; incluso, Kirk Hammett dijo entonces, que pelearían por ser los primeros en tocar en la Luna; algo que no descartaríamos como posibilidad real; pero antes de eso, Hetfield, Ulrich, Hammet y Trujillo, se convertirán en la primera banda en protagonizar un concierto presencial postpandemia, ¿post?, bueno, “interpandemia” con todos los ajustes para estar a tono con nuestra tan comentada nueva normalidad, porque será en auto.

Alemania allanó el camino hace poco más de un mes, fue el primer país del mundo en regresar a los conciertos presenciales, pero en esta nueva modalidad se concibió con el público dentro de los autos rodeando el escenario, esto obviamente como una forma de obligar a los asistentes a permanecer a la distancia recomendada durante todo el show para reducir un tanto el riesgo de contagio por contacto y también limitar el número de asistentes.

Doro y su banda de heavy metal fue la primera en presentarse bajo esta modalidad en el Autokino am Movie Park de la ciudad de Worms en Alemania el pasado 28 de junio, donde no hubo más de 500 autos con dos o cuatro ocupantes cada uno, todos de la misma familia para cumplir con las restricciones obligadas y el aforo permitido por las autoridades; mientras que Doro Pesch, podía correr, saltar y cantar desde el escenario (e incluso, bajó de él) con nivel de riesgo de contagio reducido. Ella ha continuado con sus presentaciones probando estos formatos por todo territorio alemán, también en ciudades como Stuttgart el público estaba delimitado por plataformas en las que cabían hasta cuatro personas con más de dos metros de distancia entre una y otra que permitía disfrutar del concierto.

Tras éstas y otras experiencias que siguieron principalmente en Europa, en Estados Unidos que, ya empieza a levantarse lentamente para armar este tipo de espectáculos, será Metallica, la primera banda de gran importancia que se comprometió a protagonizar un auto concierto pero con una gran variante respecto a lo que Doro hizo, porque todo lo que Metallica hace tendrá que ser de grandes proporciones; Encore Drive-In Nights transmitirá el próximo 29 de agosto en autocinemas de más de 50 ciudades tanto estadounidenses como canadienses, ellos filmarán un concierto en vivo y específico para ser transmitido esa noche, por eso lo han llamado concierto cinematográfico, pues tendrá lugar en cerca de 100 autocines.

We’re bringing the Metallica live experience to a drive-in theater near you on August 29 with a concert filmed for the big screen, presented by @encoredrivein! Tix go on sale Friday, 8/14 with a Fifth Member presale on Wednesday, 8/12. Visit https://t.co/USlKNdaEll for more info. pic.twitter.com/AiD8sPe4IS — Metallica (@Metallica) August 10, 2020

A principios de semana, Metallica anunció en sus redes sociales que el set list que preparan para esa tan especial noche, lo integrarán canciones de sus casi 40 años de carrera, en el video posteado se puede ver a los cuatro individuos durante los ensayos. Y sí, al parecer ya todo está listo, pues la venta de boletos para los suertudos asistentes que puedan pagar 115 dólares se abrió desde el miércoles pasado, así que… humanidad, ¡allá vamos de vuelta!

En otros países, ya se empieza a ver la luz al final del túnel en este tema; en México han iniciado ya buenos ejercicios de auto conciertos que también se han apoyado en las transmisiones en directo vía redes sociales y radio; y en otros, se sigue luchando para volver a disfrutar de lo que tanto nos gusta. ¡Ánimo!

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Sharon Osbourne no quiere una “Bohemian Rhapsody” de Ozzy.

Desde hace un par de años se conoce que Sharon Osborune y sus hijos se concentran en sus planes de la filmación de una película biográfica de Ozzy que comprenderá de 1979 a 1996 y aunque no se han revelado muchos detalles desde entonces, ya sabemos qué es lo que no será. Sharon ha dicho a la revista Rolling Stone que definitivamente no será una película como “Bohemian Rhapsody”, ella dijo que los fans de Ozzy no deberían esperar una versión sanitizada de la historia de un rockero, especificó que su cinta será más real y dirigida a un público adulto. Y criticó aquella película sobre un periodo de Queen, dijo que entendía porqué, Bohemian Rhapsody era, en sus palabras, “una película de rock de Hallmark” que logró provocar que “esas canciones vivan para siempre en una generación que nunca antes había escuchado a Queen, pero no fue una gran película” (opino igual que mises Osbourne). Hay esperanzas de que una biopic.

TRACK 02.- John Petrucci va solo.

Esta semana, el guitarrista de Dream Theater lanzó el primer single homónimo de su segundo álbum solista después de 15 años sin producir uno en solitario; y esta vez apoyado por su compañero de banda Mike Portnoy. “Terminal velocity”- el álbum – de será lanzado el próximo 28 de agosto en formato CD y para el 30 de octubre estará disponible en vinil. El disco fue escrito y producido por Petrucci, tiene nueve tracks y el arte es obra de Sean M. Smith at Echo Designlab (Stone Sour, Hollywood Undead, In This Moment). Aquí les dejo este lujo:

TRACK 03.- The Dead Daisies ya dio señales de vida.

Esta banda sorprendió el año pasado y no sólo por el anuncio de que ya trabajaba en una nueva producción discográfica, también por el cambio de vocalista y bajista; John Corabi (Mötley Crüe) y Marco Mendoza se separaron del resto y Glenn Hughes (Deep Purple) bajista y poseedor de una extraordinaria voz llegó para llenar el espacio de ambos. Ahora, la banda estrenó el video oficial de su versión del clásico de los británico Humble Pie, “30 Days In The Hole”. Esta canción es parte de nuevo EP nombrado “The Lockdown Sessions”, del que se pudo descubrir un poco hace un mes y que contiene tres tracks acústicos más exclusivos para este álbum: Unspoken, Fortunate Son y Righteous Days; pero será hasta enero de 2021 cuando esta banda lanzará su álbum completo en forma titulado “Holy Ground”. ¡A prepararse porque Glenn Hughes suena mejor que nunca!

BONUS TRACK.- Adiós al productor de una era.

Al principio de esta semana una semana ensombreció a los músicos de bandas del classic rock; Martin Birch, uno de los productores más importantes del rock murió a los 71 años de edad. Fue productor de nueve álbumes consecutivos de Iron Maiden, de los primeros seis discos de Whitesnake, fue productor e ingeniero de sonido de al menos una docena de álbumes de Deep Purple; y también de Black Sabbath en su época con Ronnie James Dio; produjo las tres primeras grabaciones de Rainbow y también fue ingeniero de Fleetwood Mac. Este hombre fue verdaderamente importante para el rock de esta época. ¿Quién puede negar su gran trabajo en esto?

Recuerden que la mejor música es la que se escucha… ¡a todo volumen! Y USEN CUBREBOCAS.

@Jenn_Ramirez_