Megadeth despide a bajista y éste busca defensa por escándalo sexual

El eslogan dice: “drogas, sexo y rock and roll” y es bien sabido que entre los rockers aunque no siempre es todo real, sí hay muchas historias ciertas, documentadas y unas cuantas se han convertido en leyendas sin comprobación; en algunas ocasiones, los escándalos sexuales son tan específicos, detallados y evidentes que no pueden ocultarse y simplemente revientan fuerte.

Han sido comunes las historias de las relaciones sexuales entre los integrantes de bandas de rock y sus fanáticas, fiestas sexuales, videoescándalos, revelación de preferencias y prácticas sexuales excéntricas, en las que personajes como Mick Jagger, David Bowie, Iggy Pop, Elton John, Jimmy Page, Freddy Mercury y muchos otros han salido a colación.

Pero esta vez, un escándalo sexual ha traspasado las barreras de la legalidad y ha salpicado a Megadeth desde hace al menos un mes, y el asunto no fue olvidado, ni pasó desapercibido para la banda; de hecho, ha venido a ponerlos en la puerta de una nueva etapa. Les cuento por si lo habían pasado de largo.

Primero, a principio de este mes, David Ellefson, bajista cofundador del grupo se vio envuelto en una situación desencadenada por una serie de imágenes explícitas en Instagram pertenecientes a una relación sexual a través de videollamadas entre el músico y una mujer que según se dijo era menor de edad; asimismo se reveló a través de screenshots los mensajes de texto y evidencias de videollamadas entre ambos desde que empezaron a entablar una relación. La mujer en cuestión, finalmente aseguró que tenía 18 años cuando sucedió su primer encuentro y agregó que todo lo sucedido fue bajo su consentimiento.

Pero el asunto, no cesó ahí, pues empezaron aparecer en redes sociales acusaciones que aseguraban que Ellefson habría tenido encuentros sexuales con otros de sus supuestos fanáticos menores de edad.

El legendario bajista admitió las conversaciones privadas y personales que se habían hecho públicas con la chica, pero declaró que se trataba de interacciones entre adultos que se habían sacado de contexto y eran parte de su vida privada. Unos días después, su cuenta de Twitter desapareció y la de Instagram se convirtió dejó de ser pública.

Sobre este primer evento, Megadeth respondió que mantenían un seguimiento de cerca al desarrollo de estos hechos; y que finalmente, David Ellefson se había guardado aspectos claros de su vida privada para sí mismo; es decir, que ya no fueron clarificados, pero dieron a entender que eran parte de su privacidad.

Con esto último, cualquiera habría pensado que el escándalo y los daños para la banda habrían parado ahí, pero de buenas a primeras, este lunes nos encontramos con una declaración devastadora para los fanáticos de la banda, pero comprensible y exigida por algunos sectores de la opinión pública, firmada por Dave Mustaine.

“Estamos informando a nuestros fans que David Ellefson ya no tocará con Megadeth y que oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera.

Si bien no conocemos todos los detalles de lo ocurrido, con una relación ya tensa, lo que ya se ha revelado ahora, es suficiente para que trabajar juntos sea imposible.

Esperamos ver a nuestros fans de gira este verano y estamos ansiosos por compartir nuestra nueva música con el mundo. Está casi completo.”

Hace unas horas, en una primera declaración de Ellefson para la revista Rolling Stone después de que se hiciera pública su expulsión de la banda, el bajista dijo que se encuentra buscando rutas legales para presentar cargos contra quien difundió ese video de su vida privada en redes sociales, hecho que destapó todo el escándalo y del cual se derivaron acusaciones de relaciones con menores que aseguró son falsas, pues en el video y las imágenes, se trataba sólo de dos adultos que consintieron el encuentro y que además fueron grabadas sin su conocimiento. También, se tomó el tiempo para desearle suerte a Megadeth en su próxima gira.

Cabe recordar que Megadeth tiene agendada para este verano (agosto) la llamada gira del año por Estados Unidos con Lamb of God; independientemente de cómo termine el episodio legal de Ellefson, la banda tiene pendiente el nombramiento de un sustituto, por lo que, efectivamente, están casi completos.

Y en lo que toca a la determinación de despedirlo de la banda debido a este escándalo, al parecer no habrá que esperar demasiado para saber quién tenía razón en el caso específico una vez que la policía termine sus investigaciones; pero lo que es loable es la decisión tomada por la banda, sin encubrir y tomando distancia de Ellefson; ante la duda de sus acciones, la relación entre los integrantes se tensó y la convivencia no habría sido la misma tal vez para siempre. Fue lo mejor para la imagen de la banda sí, tanto para no enlodarse como para no protegerlo de absolutamente nada si fuese culpable de algún cargo.

Lamentamos que un músico tan experimentado y con millones de fanáticos en todo el mundo haya caído en hoyo negro que probablemente él mismo creó. ¡Adelante Megadeth!

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- 10 mil personas irán al piloto del Download Festival. Como hemos reportado en este espacio, el Download Festival de Inglaterra fue cancelado para este año al no alcanzarse en Reino Unido la inmunización deseada con el proceso de vacunación contra la covid 19 y concentra ya sus esfuerzos para su edición 2022; pero como parte de un programa del gobierno británico se ha anunciado un festival de prueba limitado a 10 mil asistentes. En una prueba fase I ya se había realizado un festival en la ciudad de Liverpool con 5 mil asistentes; pero esta segunda vez, todo el público deberá pasar por una prueba de detección de PCR del virus antes de ingresar para que los presentes puedan bailar, abrazarse y cantar sin cubreboca. Esta prueba piloto busca analizar el riesgo de transmisión de covid19 en los asistentes al evento, y con ello, explorar formas que permitan a la gente asistir a este tipo de eventos de forma segura. Este Download Piloto se realizará del 18 a 20 de junio próximos.

We’re hyped to announce #DownloadPilot. A camping festival pilot in Donington Park, that’s part of the government’s Event Research Programme. Priority access for DL22 ticket holders available on Tues 1st Jun. General sale Thurs 3rd Jun.https://t.co/mnsDqBoNCM pic.twitter.com/PPZ41jJEGL — Download Festival (@DownloadFest) May 26, 2021

TRACK 02.- Smashing Pumpkins treintea. “Gishtory” el álbum debut de la banda de Billy Corgan cumple 30 años de su edición este fin de semana, y por ello, prevén la transmisión este sábado 29 de mayo de un evento especial en vivo de dos horas de duración que pretende abarcar todo lo relacionado con la producción de ese disco. El evento que tendrá lugar en el restaurante Madame ZuZu’s propiedad de Corgan en Highland Park, Illinois, Chicago, promete una sesión de preguntas y respuestas, y una listening party de vinilos y de música inédita. Los boletos para la transmisión en directo ya pueden conseguirse desde esta mañana y cuestan tan sólo 19.91 dólares (números que recuerdan el año de lanzamiento del álbum 1991). Esta producción abrió paso al éxito que vendría después e incluyó canciones como “Siva”, “Rhinoceros” y “I Am One”.

TRACK 03.- Dee Snider, lanza otro álbum solista. El irremplazable líder de Twister Sister anunció esta semana “Leave a Scar”, su nuevo disco en solitario y estrenó su primer track junto con el video titulado “I gotta rock (again)”. Para esta producción, Snider volvió a trabajar con Jamey Jasta (Hatebreed) en la composición de los temas por lo que vuelve a la carga con tonos de metal moderno y el sonido del rock clásico. Dee dijo que después de las prohibiciones de conciertos y presentaciones en vivo pensó que todo había terminado para él, y por ello, recuerda el éxito “I wanna rock” de 1984 para esta época en que nuestras vidas ya ven una pequeña prueba de la vuelta a lo que eran. El nuevo disco, se lanzará oficialmente el 30 de julio por Napalm Records y como continuación de “For the Love of Metal” de 2018. No se lo pierdan, denle play, ¡ahora!

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_