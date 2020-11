Los medios públicos impúdicos…

Hace poco más de año y medio se decía en los pasillos de los medios de comunicación privada –a los que pertenezco desde hace más de dos décadas– el nuevo gobierno no cree y no confía en la publicidad del Estado; cierra esa categoría del presupuesto que considera perversa y corrompida por las jugosos cantidades que se les paga a comunicadores y las empresas por transmitir los mensajes a favor de los servidores públicos: entrevistas a modo, spots de bondades de los gobernadores, diputados, informes de actividades y proselitismos. En el fondo es una realidad de todo estado democrático: los canales mediáticos concesionados vivieron de esa “publicidad estatal” y al no saber establecer líneas entre medios y Estado terminó corrompiéndose.

Y la razón de su desconfianza del actual presidente, que tan pronto llegó a dirigir las riendas del país, fue regular esa área y ese rubro de gasto público estratosférico que en el gobierno de Peña Nieto, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) del 2013 al 2018, pagó a medios privados más de 53 mil millones de pesos en publicidad. Pero la otra gran razón, es que su mañanera es el mejor vehículo propagandístico sin costo que el presidente López Obrador tiene para promoverse, difundir programas sociales y política pública de forma gratuita, dicta la agenda diaria. Hasta aquí parece sensato ahorrar, aún cuando se vuelve sensible la democracia y la existencia propia de la opinión pública casi desaparezca, hay un solo interlocutor, como diría Trino: “El rey chiquito”.

He de confesar mi ingenuidad: lo que no sospechaba es que los medios públicos del Estado serían prácticamente tomados por un grupo inexperto, distanciado de las necesidades de los públicos y ajeno al ejercicio democrático-crítico que requiere un país como el nuestro a esta altura de realidades emergentes, violencia, corrupción e inequidad de género y diversidad sexual. La programación de esos canales: 22, 11, 14, del Congreso y el de la ciudad de México se fueron acotando hasta convertirse en portavoz del Estado, ghettos de los simpatizantes “sin comunión” ni empatía con las audiencias, los múltiples rostros, intereses y crítica social que todo país democrático precisa para construirse moderno, incluyente y activo, se hizo inexistente, reducido a un puñado de pequeños portavoces del Estado que un grupo decidió lo que debía informarse, cómo y quiénes no incomodaban su afanoso y fanático discurso.

La gravedad de ese esquema el bajo o nulo contenido, de producción y realización de los programas, la inexistente paridad de género, sin crítica, sin analistas de todas las corrientes, sin democracia de opiniones, sin contrapesos… todo aquello que nos prometieron que habría “porque ellos sí eran diferentes”… basta con intentar ver alguno de los “programas” del Canal de la Ciudad de México (capital 21) desde sus improvisados conductores-presentadores, sus desarticulados contenidos y sus temáticas; pasando por declaraciones y peticiones amorosas entre conductores que usan los espacios mediáticos públicos: foro, cámaras y recursos para sus intereses personales o lo que acabamos de ver a nivel nacional y en las redes sociales que el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional nos ha promovido como tema de interés público: dos de sus conductores-afiliados al ghetto lopezobradorista en disputa del poder, de las diferencias de caracteres, de la supremacía machista venida desde un canal del Estado, de la institución educativa y en tiempos con serios, profundos y dolorosos actos impunes de violencia de género y otras discriminaciones como la homofobia, la trasfobia y racismo que nos dejan como ejemplo de sus ideologías: Ackerman vs. Berman. Uno y otra nos expresan que no hay diferencia en la manera, en los valores, en las expresiones de los que dijeron que eran distintos. Se comportan como todos y peor, reproducen los esquemas de agresión, impúdicas conductas desde el medio público y además de una institución de educación media y superior.

Dos conductores que usan el espacio público de un medio del Estado para dirimir, expresar, evidenciar no sólo su falta de empatía como colegas y conductores sino para advertirnos que desde las propias instituciones se avala, se justifica, se permite el machismo, la intolerancia y se premia con nuevos espacios, cada quien por su lado. No es sólo un tema de los gastos de los recursos públicos –que ya es un asunto grave en tiempos de crisis,– sino el mensaje que la televisora pública-estatal, de una institución educativa superior promueve: la legitimización de la violencia de género. Que es a la vez, la respuesta al insensible trato que las dependencias han dado a todas las agresiones, asesinatos, desapariciones que niñas, niños, mujeres, homosexuales y la comunidad LGTBQ+ han vivido en estos años recientes sin atención ni justicia. Los medios públicos se han convertido en los espacios impúdicos del Estado para la sociedad mexicana.

Abramos la discusión: @salmazan71