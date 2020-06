El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. La fecha conmemora los disturbios del bar Stonewall Inn, tras una redada policíaca en la ciudad de Nueva York en 1969. Una noche, la policía intentó apresar a varios asistentes del bar, famoso por ser un centro nocturno para la comunidad sexual diversa. Este tipo de episodios se habían repetido antes, pero esa noche fue el inicio de un movimiento de resistencia. Hasta entonces, la represión contra los homosexuales en Estados Unidos era brutal. Las relaciones sexuales consensuadas entre dos adultos varones del mismo sexo eran consideradas un delito en muchos estados, aún si se encontraban en la privacidad de su hogar.

Aunque los movimientos de liberación homosexual en México salieron a la luz en los últimos años de la década de los 70, fue en 1901 cuando el “vicio nefando”, como se nombraba a la sodomía, dejó las sombras y apareció en las primeras planas de los periódicos. Después del 18 de noviembre de 1901, las cosas cambiaron. En la madrugada, un policía irrumpe en una reunión celebrada en la colonia Tabacalera, en la actual calle de Ezequiel Montes, y descubre que se trata de una reunión de varones homosexuales, varios de ellos travestidos. Las primeras crónicas hablaban de 42 detenidos. Días después, la cifra cambió a 41. Este cambio avivó el rumor de que un varón compró su ausencia: don Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz. Algunos de los detenidos, que formaban parte de la alta sociedad mexicana del porfiriato, pudieron comprar su libertad. Pero otros, los que carecían de influencias, fueron a parar a Yucatán, condenados a trabajos forzados.

¿Y la homosexualidad femenina? Dicen que cuando le propusieron a la reina Victoria de Inglaterra prohibir las relaciones homosexuales entre mujeres, la reina Victoria respondió que las mujeres no hacian “eso”. Victoria negaba la existencia de lesbianas en su reino. No he podido documentar la historicidad de la anécdota. Sin embargo, el código que penaba los “actos indecentes” entre dos varones, castigándolos con la cárcel y trabajos forzados, no contemplaba el acto sexual entre dos mujeres. La sociedad victoriana prefería, simplemente, invisibilizar la homosexualidad femenina.

El lesbianismo, palabra que refiere a la poetisa Safo de Lesbos, famosa por sus poemas de amor dirigidos tanto a varones como a mujeres, ha tenido un tratamiento distinto, más sutil, pero no menos hostil. En México en 1915, apareció el relato de “Las inseparables” de Heriberto Frías, donde habla de dos amigas inseparables. Una de ellas, se distingue por ser soberbia y altiva (casi masculina); en cambio, la otra es sumisa, pequeña, nerviosa. Ambas suelen pasearse por las calles de la ciudad presumiendo su romance. Aunque Frías señala que si no fuera porque suelen hacer caso de pretendientes varones que las colman de regalos, no podrían costearse la vida que tienen.

A lo largo de la historia, la comunidad LGBTQ+ no sólo ha sido discriminada, sino que ha sido perseguida, encarcelada, ejecutada. En la actualidad, aún hay países que castigan los actos homosexuales con la muerte. ¿Por qué el Estado se mete en la alcoba de las personas? Las relaciones libremente consensuadas entre adultos, no son un asunto que le concierna a ningún gobierno. ¿No les parece?

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

