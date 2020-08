Lo que la peste nos dejó

Me temo que aún falta mucho tiempo para salir de la pandemia. Espero equivocarme. Aún no hemos calibrado del todo sus terribles consecuencias. Por lo pronto, nos ha dejado miles de muertos. Y detrás de cada muerte, no lo olvidemos, hay una larga estela de dolor. Cada muerte priva a una familia de un ser querido. Son huecos que nunca podrán llenarse.

La pandemia nos ha dejado multitud de empresas en quiebra. Con cada empresa que cierra desaparecen empleos formales, que son los que este país necesita. Además, las empresas, a diferencia de la economía informal, sí pagan impuestos. ¿De dónde se financiarán los programas sociales del gobierno sin los impuestos que pagan los negocios formales?

Por si fuese poco, el encierro ha potenciado las tensiones de muchas familias y parejas. Convivir en un espacio durante mucho tiempo no es fácil. Mi amigo Obdulio, siempre mal pensado, me decía que en su trabajo a muchos empleados les urgía regresar a la oficina no por problemas económicos (la empresa les sigue pagando y ellos siguen trabajado desde casa), sino porque simplemente ya no soportan estar tanto tiempo con su familia. ¿Será cierto?

Para colmo, la pandemia también ha ensanchado la brecha digital. Quienes tienen una buena computadora, internet veloz y un espacio donde trabajar o estudiar han podido aprovechar mejor el tiempo. La pandemia ha sido inequitativa y ha lastimado más a los que menos tienen.

He tenido la fortuna, por ahora, de que ningún familiar cercano y ningún amigo haya muerto. Eso sí, una docena de personas de mi círculo cercano han enfermado y la han pasado muy mal. En el terreno profesional, la pandemia me arrebató multitud de proyectos. Vienen tiempos difíciles. Precisamente por ello, he intentado hacer un ejercicio de optimismo. ¿Qué me ha enseñado la pandemia? Dentro de unos años, ¿qué le contaré a la gente?

En primer lugar, aprendí que hay que saber a estar a solas con uno mismo. El encierro nos obligó a enfrentarnos con el propio yo.

En segundo lugar, he aprendido a valorar a mi familia. He redescubierto la importancia de la conversación diaria, del espíritu de servicio, de la paciencia, del cariño.

En tercer lugar, los amigos. Durante estos meses, me he reencontrado con mis amigos de la adolescencia. Bien lo decía Aristóteles, nadie puede ser feliz sin amigos.

En cuarto lugar, he descubierto el valor de la austeridad. Como mis ingresos se cayeron, he eliminado gastos innecesarios, compras de impulso, pequeños derroches.

En quinto lugar, la pandemia me ha obligado a aprender a marchas forzadas: cómo dar clases en línea, como llevar una junta por zoom. Creo que la pandemia me ha hecho más eficaz.

En sexto lugar, he aprendido que la verdadera solidaridad exige cuidarme a mí para cuidar a los demás.

El detalle del cubrebocas es emblemático. Me incomoda mucho usarlo, pero no tengo derecho a enfermarme por descuido mío y, mucho menos, a contagiar a otros por la desidia de no usarlo. Frecuentemente, la solidaridad se traduce en pequeñas acciones.

¿Y ustedes? ¿Les ha dejado algo positivo la pandemia?

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

@hzagal