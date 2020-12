Leyendas del rock que nos dejaron en 2020

Millones de personas en el mundo murieron en este terrible año a causa de la covid 19, víctimas por las cuales, sin duda, nos tomamos un momento para reflexionar y pedir por el descanso de sus almas; pero también tuvimos pérdidas de otra índole que igualmente han conmovido a la humanidad durante 2020 y que no tuvieron relación con la pandemia.

Decenas de músicos y verdaderos ídolos del rock y del metal dejaron un enorme hueco en nuestros corazones en un año en que la música y los conciertos grabados nos ayudaron – y aún nos ayudan – a sobrellevar un año que ha sido difícil para la humanidad en todos los sentidos.

A continuación, un repaso de algunos de los ídolos que cerraron los ojos para siempre durante este convulsionado año y que vivirán por siempre a través de su música. ¡Larga vida a las leyendas del rock!

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- NEIL PEART falleció iniciando el 2020 el 7 de enero tras tres años de ardua pero discreta batalla contra el cáncer cerebral a los 67 años de edad. Es considerado uno de los mejores bateristas de la historia; como parte de Rush, la banda canadiense, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en el 2013, aunque su legado musical inició en los años 70 y acumuló seguidores en todo el mundo por más de cuatro décadas. Su muerte fue confirmada días después del hecho por respeto a su familia y fue a través de las redes sociales de la banda con una carta de despedida de sus compañeros y dirigida también a familiares y fans: “Es con el corazón roto y con una profunda tristeza, que compartimos la terrible noticia del fallecimiento el martes de nuestro amigo, hermano del alma y compañero de banda por más de 45 años”.

TRACK 02.- LITTLE RICHARD fue uno de los pioneros del rock & roll, varias generaciones de músicos y fanáticos fueron influidos por su espectacular forma de tocar el piano, sentado y de pie, sus interpretaciones acompañadas de gritos le aportaron al ritmo un toque vigoroso y estridente que el género aún no tenía. Es miembro del Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll con su mezcla de blues, música gospel y por crear un sonido propio. Su primer gran éxito llegó en 1955 con “Tutti Frutti”, una canción repleta de insinuaciones y con un rito que se convirtió en un clásico del rock de su época y movía masas con sólo escucharlo. A esa exitoso single, le siguieron “Long Tall Sally”, “Lucille” y “Good Golly Miss Molly”. Murió el 9 de mayo de cáncer de huesos a los 87 años.

TRACK 03.- PETER GREEN fue un miembro fundador de la famosa banda británica Fleetwood Mac, fue considerado como el mejor guitarrista de blues de los años 60 por la crítica especializada. La leyenda de este género BB King dijo una vez sobre Green que tenía el tono más dulce que jamás había escuchado, que él había sido el único que le daba sudores fríos. Green nacido en Londres, fue autor de varios singles de la banda como “Albatross”, “Oh well” and “Black Magic Woman”, de ésta última, Carlos Santana haría su propia versión; pero su carrera quedó a medias debido al consumo de sustancias y a la esquizofrenia que padecía que lo llevaron a dejar la banda en 1971. Green murió el 25 de julio a los 73 años y según su familia, mientras dormía pacíficamente.

TRACK 04.- PETE WAY murió días después de haber cumplido 69 años, el 14 de agosto. Sufrió durante gran parte de su vida los estragos del consumo de drogas, principalmente cocaína y alcohol. En sus 40 años de carrera musical, ya fuera como bajista de UFO, con Fastway, con su propia banda Waysted, como músico de giras de Ozzy Osbourne o con The Pete Way Band, siempre tuvo que lidiar con sus fantasmas. Era una figura muy querida y respetada entre los fanáticos del rock, críticos y compañeros músicos por igual, mayormente reconocido por su trabajo con UFO, las enérgicas presentaciones en vivo de Pete eran en el corazón de las innumerables giras mundiales de la banda. Sus líneas melódicas de bajo permearon el catálogo de los clásicos que cimentaron la reputación y el legado de UFO. El icónico bajista de los años más convulsos del rock y del metal terminó su vida luchando contra sus adicciones, sus enfermedades y finalmente por lesiones de un accidente. Una historia de un grande de la música que dejó un enorme hueco y una tristeza infinita en la escena musical.

TRACK 05.- EDDIE VAN HALEN, sin duda, la pérdida de Eddie fue la que más pesar y asombro causó en el mundo debido a la gran influencia y legado de Eddie como músico y como fundador de Van Halen; por sus innovaciones en la forma de tocar la guitarra eléctrica y por supuesto de su personalidad en el escenario, siempre explosivo, energético y conectado con el público. Su hijo Wolfgang, fue quien en Twitter dio la noticia de la muerte de su papá a los 65 años, tras perder una ardua batalla contra el cáncer de garganta; desde entonces y todavía ahora, decenas de músicos rinden homenajes a Eddie. El legado de Van Halen será una referencia obligada para todos los tiempos e igualmente, siempre entrelazada a la de Eddie; permanecerá como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, miembro fundador y líder de la banda que lleva su apellido y con una prolífica carrera musical de más de 40 años. Eddie Van Halen es de esos músicos imprescindibles que con su muerte inició la leyenda.

TRACK 06.- LESLIE WEST hace apenas día y medio nos enteramos de la muerte de otro de los grandes pioneros del rock a los 75 años de un paro cardiaco. Guitarrista, vocalista y miembro fundador de Mountain, es reconocido como uno de los padres fundadores del heavy metal. Sin duda alguna, será recordado por sus presentaciones incendiarias en los escenarios y su potente guitarra y sus inolvidables solos. Dee Snider, vocalista de Twisted Sister, dijo sobre West: “Su estilo explosivo y potente de tocar la guitarra y sus proféticos solos ayudaron a definir el género. Habiendo presenciado reuniones de guitarristas con Leslie, los vi a todos postrarse ante él. Sí, incluso, Eddie Van Halen… Y su influencia en el hip hop es innegable. Su canción “Long Road” ha sido sampleada en más de 750 pistas de hip hop”. El riff en “Mississippi Queen” es considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha… ¡a todo volumen! Y USEN CUBREBOCAS.

@Jenn_Ramirez_