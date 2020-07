La Suprema Corte resolvió que Trump no está por encima de la ley

En la nota del 26 de mayo escribí sobre la orden que emitió el fiscal de Manhattan para que los contadores del presidente Donald Trump entregaran copias de las declaraciones de impuestos por un periodo de 10 años. La orden la emitió el fiscal en la investigación penal que se lleva a cabo en contra de Trump y sus compañías. Trump inmediatamente presentó una demanda en el juzgado del distrito de Nueva York en septiembre del año pasado pidiendo bloquear la orden del fiscal estatal, argumentando que el artículo II de la Constitución protege al presidente otorgándole absoluta inmunidad. La Suprema Corte de Justicia resolvió este jueves 9 de julio que Donald Trump debe de entregar las copias de sus declaraciones de impuestos requeridas por la fiscalía en la investigación penal que se está llevando en Manhattan, ya que nadie está por encima de la ley.

El presidente de la Suprema Corte, ministro John Roberts, ponente de la sentencia reiteró que el presidente no tiene la defensa que se argumentó de absoluta inmunidad a las órdenes dictadas en la investigación en el asunto penal.

Por unanimidad los nueve ministros acordaron que el asunto debe de regresar al juzgado de distrito. Esta sentencia en la práctica es una victoria para Trump ya que el proceso judicial continuará por muchos meses y creemos que antes de las elecciones de noviembre Trump no tendrá la obligación de entregar sus declaraciones de impuestos al fiscal de Manhattan. Seguramente, al final de todo el proceso judicial, Trump tendrá la obligación de presentar sus declaraciones, pero para esto seguramente pasaran meses si no es que años antes que la Suprema Corte se lo ordene y Trump no tenga ningún otro recurso para apelar la orden.

La reciente sentencia marca la primera vez que la Suprema Corte se ha pronunciado sobre un asunto que involucra directamente asuntos personales de Trump, quien ha guardado completo secreto sobre sus finanzas, negándose a dar a conocer sus declaraciones de impuestos, no obstante todos y cada uno de los anteriores candidatos a la presidencia han presentado voluntariamente sus declaraciones de impuestos para que el público pueda conocer el estado de las finanzas de los candidatos a la presidencia antes del día de la votación.

En un comunicado, el fiscal estatal, Lic. Cyrus Roberts Vance Jr., declaró que la decisión de la Suprema Corte es “una gran victoria para el sistema de justicia de nuestra nación y su principio fundamental de que nadie, ni siquiera un presidente, está por encima de la ley, quedó claramente establecido con esta decisión”.

El abogado de Trump, Lic. Sekulow, declaró el mismo día a los medios de comunicación: “estamos complacidos de que en la decisión emitida por la Suprema Corte se bloqueó temporalmente a los fiscales de Nueva York para obtener los registros financieros del presidente. Ahora procederemos a presentar en el juzgado de distrito otras cuestiones constitucionales y legales adicionales”. Seguramente el Lic. Sekulow está feliz pues el proceso legal tardará años antes de obtener la resolución final ordenándole a Trump entregue sus declaraciones de impuestos. A pesar del optimismo de la declaración del abogado Sekulow, la respuesta de Trump vía tuit demuestra que el presidente de ninguna manera recibió la decisión de la Suprema Corte como victoria. Trump tuiteó minutos después de haber conocido la resolución de la Suprema Corte: “Ahora la Suprema Corte dicta una sentencia que nunca la habrían dado a otro presidente. Vemos a procuradores que están actuando fuera de la ley. Nosotros atrapamos al otro lado (demócratas) ESPIANDO en mi campaña, el mayor crimen político y escándalo en la historia de Estados Unidos, y NADA SUCEDE. ¡Pero a pesar de esto, he hecho más que ningún presidente en la historia en los primeros tres años!” escribió Trump en su cuenta de tuit.

Seguramente Trump y el público en general no entienden por qué tanto el fiscal como el propio abogado de Trump manifestaron que estaban complacidos con la resolución de la Suprema Corte. Trump pronto verá que su abogado ganó mucho tiempo, ya que el asunto se tendrá que seguir litigando en el juzgado de distrito, en el que ambas partes estarán presentando evidencias, argumentos, peritajes, etc. Trump argumentará que solo lo están molestando, que la orden que firmó el fiscal de Manhattan es demasiado amplia y genérica, que no pueden pedirle todos los expedientes y registros que buscan, y cualquier otro argumento que el abogado estime pueda tener validez para que Trump no esté obligado a presentar sus declaraciones de impuestos. Igualmente, el fiscal estará argumentando que la Suprema Corte claramente estipuló que nadie está por encima de la ley y que Trump debe de obedecer y entregar las declaraciones como se ordenó. Por lo general, los argumentos para no cumplir con una orden de un fiscal no tienen validez y el juez por lo general ordena que se entreguen los documentos que el fiscal esta requiriendo, pero para esto se lleva mucho tiempo. Al final de varios meses del litigio el juez de distrito dictará la resolución. Seguramente ordenará a Trump a entregar sus declaraciones. Esta será inmediatamente apelada por Trump ante un tribunal colegiado que también tardará meses en resolver para ser inmediatamente apelada ante la Suprema Corte que igualmente tardará meses en resolver. Por eso dicen que la peor maldición gitana es que “entre abogados te veas”

Correo: mgmagallon@aol.com

Twitter: @MinaMagallon

Facebook: Mina Magallon