La pandemia de la ciudad

En julio de 1520 tras la matanza de Tenochtitlán, moría el más poderoso de los tlatoanis que tuvo el imperio mexica. Moctezuma II; en su lugar, tomó las riendas de una ciudad devastada y sociedad herida y convulsionada por los momentos que vivían desde la llegada de Cortés en noviembre de 1519. Al asumir el trono el hermano de Xocoyotzin, Cuitláhuac tenía cerca de 44 años, era un venturoso guerrero del señorío de Iztapalapa, un estratega y militar sabio. Valores que le dieron ventaja frente a su hermano, al conocer los armamentos, las formas de ataque de los españoles. Creó varias estrategias junto a Cuauhtémoc para hacer resistencia a nuevos frentes militares de sus enemigos.

Quizá el nuevo Señor de Tenochtitlán, nunca advirtió en aquellos tiempos de combate, es que había un enemigo viral que habían llegado con los españoles a la ciudad mexica: la viruela. Tan pronto comenzó a expandirse como entre los habitantes de aquella ciudad sagrada provocó la muerte y el desasogiego en los últimos meses de aquel 1520.

Con cinco siglos de distancia, en México vivimos un nuevo reto de salud que ha provocado muertes, contagios graves con recuperaciones lentas y daños colaterales. A su vez, el país como el mundo comenzamos a vivir los efectos derivados de la crisis sanitaria: desplome económico, pérdida de empleos, reajuste en la forma habitual de habitar el planeta, lucha a contrarreloj para encontrar una vacuna efectiva y una larga y sinuosa cadena de desaliento generalizado que tiene al mundo paralizado.

Los registros históricos que tenemos de las pandemias que han azotado el mundo y en especial en México no dan cuenta de las formas y estrategias en que cada época y cada sociedad ha paliado con las crisis por virus o bacterias. Estamos viviendo lo que por siglos han experimentado países enteros, pero como siempre ha pasado, asistimos nuevos a los desastres humanos. No tenemos aprendizaje por herencia, porque cada pandemia reclama una atención y cuidados específicos, sin embargo, quizá en los últimos cien años, el mundo no había enfrentado una crisis pandémica de esta magnitud ni con este nivel de consecuencias y estragos.

En las crónicas mexicas, el tema de la viruela se expresa con narraciones sobre las bajas humanas en la capital tenochca, las crisis desatadas los años posteriores a la caída de la ciudad y el imperio mexica, razón que motivó a Cortés a edificar un hospital –el primero en América–: El de la Inmaculada y más tarde Jesús de Nazaret que sirvió para atender y mitigar la crisis sanitaria que vivió la ciudad conquistada.

Hoy seguimos confinados, esperanzados a que en el 2021 podamos contar con un tratamiento efectivo y preventivo. Una vacuna y un modelo médico global que nos permita volver a la cotidianidad, reconstruyendo los espacios sociales, colectivos y organizando otra manera de estar, de convivir, producir y habitar este planeta. Dice Fernando Savater que los miedos nos pueden llevar a dos caminos: tomar conciencia o venganza. Ojalá sea el primero de los trayectos el que marque nuestros próximos destinos.

Una ciudad, una comunidad, una historia se hace desde lo colectivo y lo público, desde la escena y los escenarios. Ahí surge lo vital, lo imaginativo y lo trascendente, precisamos volver a espacio abierto con la conciencia de lo vulnerable y frágiles que somos no olvidarlo para protegernos, cuidarnos y reconstruir ese puente que nos lleve a vivir para contarla.

Hace 500 años que los mexicas que habitaron Tenochtitlán enfrentaron no sólo a un ejército conquistador, sino también a una pandemia que azotó la ciudad poderosa del imperio de Moctezuma II. Hoy vuelve la humanidad a vivir una crisis y parece ser que con poco aprendizaje del pasado.

