La Neue Deutsche Härte sufre descalabro

Este miércoles, Oomph!, la banda pionera de Neue Deutsche Härte (NDH) anunció la salida de su líder y vocalista “Dero” tras más de 30 años de prolífica carrera musical; y ésta es precisamente la razón que nos permite hoy hablar de este género que tanto gusta al corazón de Europa y la gran pérdida que podría significar la separación.

La salida de Stephan Musiol, nombre real de Dero, llega de sorpresa, simplemente se hizo el anuncio con la publicación de un escueto mensaje en las redes sociales de la banda:

“Después y desde el 30 de septiembre de 2021, ‘DERO’ ya no es parte de la banda ‘OOMPH!’ Los tres lamentamos que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no logramos mantener a la banda en esta constelación. Hemos acordado conjuntamente que ‘FLUX’ y ‘CRAP’ serán “OOMPH!”, continuar y nos deseamos lo mejor para el futuro!

”Desde finales de los años 90, los tres originarios de Wolfsburgo, Alemania: Robert Flux, Andreas Crap y Musiol (Dero), fueron ganando su espacio con un sonido que aglutinaba metal, industrial, goth, electrónico y techno; lograron instituir un sonido propio y original, el NDH (no confundir con el Neue Deutsche Welle anterior a éste) terminó por constituir un subgénero completo, en el que resaltan los samplers, sintetizadores y teclados con una carga clásica del rock con guitarras distorsionadas y las voces graves con reminiscencias de los guturales del metal.

Oomph! lanzó su primer álbum homónimo en 1991, con los años y sus produccionesposteriores: Sperm (1994), Defekt (1995), Wunschkind (1996), Unrein (1998) y Plastik(1999) convirtieron este nuevo sonido en una influencia para las nuevas bandas alemanas, tales como: Crematory, Die!, Unheilig, e incluso, muchas otras que vinieronpoco después, lograron mucha más notoriedad que ellos mismos y se extendieron en Estados Unidos como Rammstein y Lindemann.

Decenas de tracks de su discografía se convirtieron en himnos de la juventud alemana dela década de los 90: Breathtaker, Augen Auf! (tema central del videojuego FIFA Football2005), Sandmann, Labyrinth, Gott Ist Ein Popstar, Wach auf! (apareció en el soundtrack de la película “Alien vs Predator: Requiem”) y Tausend Mann Und Ein Befehl, esta última recientemente apareció en el comercial de televisión de la nueva temporada de “Fear the Walking Dead”.

La importancia y la influencia de esta banda en la música alemana es innegable, trece álbumes de estudio y cuatro recopilatorios; la invención de un nuevo sonido y el surgimiento de nuevas bandas es consecuencia de su fusión de conceptos; por lo que, el anuncio de hace un par de días de la salida del principal vocalista del género es una noticia devastadora y no sólo para los seguidores de Dero y del trío, sino un camino que tal vez lleva ya a la disolución del propio subgénero.

La razón de la despedida de Dero del grupo es todavía un misterio, ha despertado rumores de todo tipo; desde que decidió él mismo dejar la banda para hacer su propia música hasta que se ha convertido en un católico converso, y que por ende, ya no comulga con las ideas del resto de los integrantes.

Cabe recordar que Unheilig, otra gran banda que inició su carrera con la gran influencia del NDH, se despidió de los escenarios en 2018 y aunque esporádicamente Der Graf (ElConde) y compañía editan material discográfico compilatorio, remasterizado o en vivo, cerraron un ciclo de un género que podría estar en fase de desaparición o por lo menos, se diluye de a poco.

Aun cuando Oomph! tenía a penas dos años de haber lanzado álbum nuevo – “Ritual” de2019 – el comunicado oficial de la banda diciendo que DERO no es más integrante del trío, es de varias formas desolador, aun cuando admite que Flux y Crap, planean continuar con la banda, el descalabro podría ser letal si no logran encontrar un complemento ya sea entre ellos o en la inclusión de un nuevo personaje que intente llenarlos zapatos del cantante.

Como sea, se trata de una gran pérdida que Oomph! no se haya conservado por más tiempo con su integración original que tantos éxitos les ha significado y ojalá que lo mejor esté por venir para DERO, Flux y Crap en sus nuevas etapas musicales.

Danke sehr DERO!

RACK 01.- Con Rush al cine. Este viernes, tendrá lugar la transmisión “Rush: Cinema Strangiato – Director’s Cut” que celebra los 40 años de la banda, se trata de un montaje alternativo al largometraje de 2019 que ofrece una vista única de “R40 Live” al incluir una lista de canciones adicionadas como “One Little Victory”, “Red Barchetta”, así como “Cygnus X-1” – “The Story So Far” con el magistral final de solo de batería de Neil. Para esta noche, se ha programado una “Interactive Watch Party”, una fiesta interactiva para mirar y discutir el filme en vivo de manera virtual, por lo que podrán conectarse fanáticos de la banda de todo el mundo, y algunos tendrán la oportunidad de verlo por primera vez, debido a que en sus países probablemente no pudo estrenarse antes. También se prometen entrevistas exclusivas con músicos como Tom Morello, Billy Corgan y TylorHawkins, entre otros. Los accesos pueden conseguirse por 15 dólares desde la página de internet: cinemastrangiato.com y si pueden estar en la charla virtual, la muestra puede verse a partir de este viernes y hasta el próximo 10 de octubre on line. Los fanáticos de Rush se llenarán de nostalgia y amor por la banda.

TRACK 02.- Judas Priest en alto forzoso. Judas Priest suspendió su gira 50 Heavy Metal Years Tour debido a que a principios de esta semana luego de que una emergencia cardiaca de Richie Faulkner lo llevara al hospital. La banda festejaba su medio siglo de carrera música con esta gira cuando tuvo que parar por la condición de Faulkner y por laque tuvo que ser sometido a cirugía mayo de emergencia. Aunque no se dieron más detalles, su pareja ha publicado en redes sociales que se encuentra estable y la operación había sido un éxito. La serie de presentaciones había iniciado apenas el pasado 8 de septiembre en Reading, Pensilvania y estaba programada para concluir en Hamilton, Ontario, el 5 de noviembre. Esperemos buenas noticias para la guitarra de Judas.

TRACK 03.- Nueva polémica por el espectáculo musical del Super Bowl. Los raperos Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre y Snoop Dogg junto con la cantante de R&B Mary J.Blige, estarán a cargo del espectáculo musical de medio tiempo del Super Bowl LVI que se realizará en Los Ángeles, California el 13 de febrero de 2022, según el anuncio de este jueves de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). La polémica en redes sociales continúa desde ayer, los comentarios van desde que el rap no da show hasta una larga lista de bandas y artistas “que lo harían mejor”. Tras tantos años de polémicas parecidas para que de cualquier forma todo mundo lo vaya a ver igual; y no sé ustedes, pero es más interesante ver a este nivel de raperos que cualquier cosa de moda que se toca en las estaciones de radio de pop de hoy, al menos varios regresaremos a ver ese intermedio esperando sin duda algo más interesante que lo que hubo en las últimas tres ediciones.

BONUS TRACK.- Bruce Dickinson cumple 40 años… en Iron Maiden. Esta semana, el25 de septiembre, se cumplieron 40 años de que Bruce Dickinson se convirtió en el cantante oficial de Iron Maiden para reemplazar a Paul DiAnno en 1981. En su autobiografía “What does that button do?”, Bruce cuenta que llegó a la Dama de Hierro, tras una audición cuando todavía era cantante de la banda Samson, durante una sesión de ensayos de Maiden, le pidieron que cantara algunas canciones en el estudio de grabación; después de ello, Steve Harris y el resto de la banda, lo incluyeron en el grupo. El debut de Dickinson ocurrió para el tercer y más exitoso álbum de la banda hasta entonces “The Number of the Beast” lanzado meses después. ¡Larga vida en Maiden a Bruce Bruce!

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

