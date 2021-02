La mesura de 400 conejos

Cuando hablamos del mundo prehispánico, hay que atenernos, en gran medida, a fuentes coloniales. Lamentablemente, la sabiduría y costumbres indígenas fueron valoradas después de haber destruido gran parte de su acervo...

Una de las fuentes más importantes para conocer la cultura mexica es la "Historia general de las cosas de la Nueva España" de fray Bernardino de Sahagún (c. 1499-1590). Allí se relatan aspectos cotidianos de la vida en Mesoamérica, su calendario ritual, sus dioses, sus artes adivinatorias, consejos morales, filosofía natural, sus reyes y señores, las mercancías que comerciaban, su conocimiento médico y, finalmente, la conquista. Gracias a este registro, podemos conocer la relación de los mexicas con un elemento fundamental de cualquier civilización: el alcohol.

Ya sea que se prohíba o se aliente su consumo, el alcohol tiene un lugar importante en la cultura, en la vida del ser humano. Puede ser la tentación a la que uno no debe ceder, un suavizante social, un acompañante gastronómico o hasta un desayuno completo. ¿Qué papel tenía tan multiforme bebida en el día a día de los mexicas? La cuestión no es tan clara. Por un lado tenemos la idea de una proverbial mesura mexica y de los castigos que le esperaban a aquel que siendo menor de edad (no sabemos específicamente qué edad) probara el pulque o, peor aún, que se emborrachara. Sólo los ancianos podían beber pulque, y no era algo que hicieran en público. Ahora, si un hombre estaba ebrio en público, era castigado con la muerte. Si era plebeyo, lo apaleaban y estrangulaban frente a otros jóvenes para que su muerte sirviera de ejemplo. Si era noble, lo estrangulaban en privado. Supongo que se habría tratado de una cuestión de honor lo de la privacidad.

Por otro lado tenemos dioses del alcohol: la pareja de Mayahuel, diosa del maguey, y Patécatl, dios de las hierbas que ayudaban a crear el pulque (podría decirse que era el dios de la fermentación). De su unión surgieron no uno, ni diez, ni cincuenta hijos, sino 400. ¿Han oído hablar de los Centzon Totochtin? Son los 400 conejos, hijos de estos dioses etílicos. Cada uno de estos representaba una manera de emborracharse, de ser afectado por el alcohol. ¿Por qué tanta meticulosidad e imágenes alrededor de algo tan prohibido? Parece que uno de los antiguos señores mexicas condenó al alcohol por ser la causa de la discordia y la desgracia, pero, entonces, ¿por qué tener dioses que representen el proceso producción pulquera?

No sólo eso, sino que entre los mexicas se pensaba que el día de nacimiento influía de cierta manera en el destino de la persona. Tan presente tenían el alcohol y la borrachera que había un signo bajo el cual nacían los borrachos. Aunque los castigos contra quienes bebieran suenan terribles, parece que las calles no estaban tan libres del alcohol. Entonces, ¿a quiénes les estaba permitido?, ¿vender alcohol era un negocio?, ¿cuándo era válido echarse un trago? Qué ganas de viajar en el tiempo y verlo por uno mismo.

Durante el virreinato, parece que la mesura de los mexicas frente al alcohol se perdió. ¿Por qué? Una de las hipótesis es que la ingesta de alcohol, aunque muy estricta, estaba permitida bajo ciertas circunstancias rituales, ligadas, claro, al calendario mexica. Cuando ese calendario fue cambiado por aquel de los conquistadores, también se perdieron las fiestas y los rituales que organizaban el día a día de los indígenas. De acuerdo con esto, las estrictas medidas de ingesta de alcohol, se disolvieron. Sin ellas, ¿por qué no tomar hoy?

No sabemos qué puedo haber ocurrido. Tan sólo podemos imaginarnos posibles causas y efectos que nos permitan entender a nuestros antepasados, a explicar ciertas lagunas. Mientras, llamemos a uno de los 400 conejos, a ver si alguno nos concede una respuesta.

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

@hzagal