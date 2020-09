La media naranja

Hace unos días, fui al centro histórico de la ciudad de México, después de cinco meses de no visitarlo, no caminarlo ni admirarlo. Soy adicto a sus calles y sus edificaciones “piedras con memoria”, dijo Octavio Paz. “Museo de las Nostalgias” lo llamó Carlos Monsiváis. Y su historia y mis recuerdos me asistieron mientras los rostros encubiertos -no todos-; las calles cerradas, las nuevas rutas de circulación peatonal, el extraño ambiente “normal” de la nueva normalidad, se agolpaban en mis ojos como una postal de una película o crónica de otro tiempo. Algo se mantenía de la vieja normalidad: la demasiada gente. Ese bullicio y multitud propios del epicentro de una gran urbe.

Estamos por décima-primer semana en semáforo naranja -con lo que esto implica e incluye en un sistema epidemiológico– y me temo que en óptimo entusiasmo así seguirá hasta que la vacuna sea pública y masiva. Las calles concentradas con su gente: escépticos, “inmunes”, valientes y sin remedio, arriesgándose sin ninguna medida sanitaria: sin cubreboca, sin sana distancia, sin conocimiento de las reglas del espacio público y la salud. Esa media naranja de un semáforo que no puede ser vigilado en cumplimiento cabal por las autoridades ante la ciudadanía que por múltiples razones no pude evitar estar en casa, no sabe o ignora los riesgos y el compromiso común: cuidarnos/cuidar al otro.

El centro es históricamente, un termómetro; el relato de los siglos, de sus sucesos, de los grandes acontecimientos que desde su origen en el siglo XIV se expresan y se miden en esos perímetros que fueron dando vida y forma a lo que hoy conocemos como ciudad de México. Por ello, andar sus calles nos pueden advertir cómo está comportando la ciudadanía, donde estamos fallando en la organización y control la seguridad, salud, civilidad y sana distancia. Me temo que estamos reprobados los citadinos.

En una ciudad como la nuestra con tanta población, su enorme diversidad y dinámica laboral y social hace complicadísimo poder confinarse, cumplir a cabalidad un semáforo epidemiológico. Pero lo cierto, es que no podrá aplanarse en mediano plazo la curva de contagios. Es una realidad irremediable, incontrolable, inevitable pero los pequeños ejercicios ciudadanos e individuales pueden cambiar la dinámica que se expresa hasta nuestros días, tras medio año de pandemia. De entrada, reconozcamos que el virus existe, que un cubreboca sí puede hacer la diferencia, evitar las concentraciones pueden reducir contagios rebaño. Es la mitad de la naranja que contribuye a una estabilidad y recuperación paulatina y constante que nos puede hacer el cambio.

Y esa medida debía incluir repensar la postura del presidente López Obrador y cancelar la asistencia de la población a la ceremonia del grito y el desfile conmemorativo, son acciones que no esenciales, que se pueden realizar sin público, congruente al semáforo epidemiológico, evitando contagios y promoviendo el deseo de cuidado para comenzar a estabilizar los contagios.

Mientras recorría por las calles del centro histórico, de la Plaza Mayor a la Alameda Central, pensé cómo se escribirá la crónica del 2020 en los anales y las memorias. Retratarán la pandemia, describirán los rostros a medias, atravesados por esas barreras, los letreros de locales en renta /venta que antes fueron refugio de los noctámbulos, hoy desiertos; calles hasta enero habitadas por la demasiada gente hoy restringidas con vallas y letreros de zona de alto contagio. Es el centro la media naranja de la urbe, que nos describe en su día a día lo que aún es un reto: volver a habitarlo sin riesgo sanitario. Por lo pronto, testigo de su momento, el palaciego destino de los conquistadores resiste esta crisis, una vez más.

