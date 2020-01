La ley Osiris y la violencia contra las mujeres

El 26 de julio de 2019 en Guadalajara, ocurrió un caso que produjo una solidaria reacción social en la entidad, así como cambios legales para adicionar las sanciones contra quienes atenten contra la integridad de una mujer.

Osiris Mariel Méndez Hernández es una valiente joven de 19 años de edad que fue ultrajada sexualmente por un chofer de Uber que no estaba en servicio, pero que se valió de un hackeo en la plataforma digital para llegar hasta su víctima. Ella subió al vehículo que solicitó para trasladarse del trabajo a su casa, ya en trayecto al ver que no se dirigía al destino señalado y no poder bajar del coche, logró enviar la ubicación en tiempo real a su padre. Era de noche y de inmediato inició la búsqueda, tan sólo 15 minutos después del mensaje vía celular la encontró, lamentablemente ya había sido violada.

Pese al colapso emocional, Osiris denunció de inmediato el delito; una semana después se identificó al agresor que fue detenido, vinculado a proceso y encarcelado oficiosamente. La joven compartió su historia a través de YouTube alcanzando más de 2 millones de vistas para escuchar la desgarradora narración. Esto animó a otras mujeres en Guadalajara para denunciar o ampliar sus declaraciones contra quien resultó ser un violador serial. El caso propició que el gobernador Enrique Alfaro la atendiera personalmente para brindarle apoyo.

Osiris se ha convertido en activista para denunciar la inseguridad y violencia que sufre Jalisco, su causa ha convocado diversas manifestaciones pacíficas. Apoyada “pro bono” por uno de los despachos jurídicos más reconocidos; “Rincón Mayorga Román” Osiris propuso que no sólo se busque la prisión para los agresores de mujeres, sino que también experimenten la extinción de dominio sobre los bienes involucrados en las violaciones, tales como coches, casas y departamentos. La reflexión hizo eco en el Congreso local y 3 meses después se aprobaron cambios en la legislación para aplicar la extinción en casos de violación, pero no a favor del Estado, sino de las víctimas del ilícito o de sus familiares en caso de la muerte de la ofendida.

El agresor recibirá sentencia en mayo. La iniciativa para replicar a nivel federal la llamada ley Osiris de Jalisco, ya se encuentra a estudio desde el 28 de noviembre de 2019 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Es el ejemplo de encontrar la virtud en la desgracia.

EDICTOS

El caso de Juvenal Carvajal Díaz, secretario de estudio y cuenta de la Corte en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, descrito en este espacio la semana pasada, desató una ola de correos con diversas denuncias sobre hechos concretos de comportamiento abusivo. Como herencia del equipo de Eduardo Medina Mora, la ministra Margarita Ríos Farjat ya tiene información de los excesos de Carvajal Díaz, que también hizo de las suyas dentro de la que ahora es su ponencia. Afortunadamente las togadas se han sensibilizado ante la situación.