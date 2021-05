La inédita soberbia y lo que el Metro se llevó

Es oprobioso el silencio de los inconformes dentro de Morena, ante la imposición de una candidatura con sesgos monárquicos por vínculo sanguíneo en Guerrero. Tras la cancelación definitiva de las posibilidades de Félix Salgado Macedonio en el Tribunal Electoral, se concedió la burda transferencia de la postulación a una de las hijas del ex alcalde de Acapulco, famoso por sus escándalos, abusos, agresiones, amenazas e incapacidades profesionales. No hay una sola causa que México tenga para agradecerle al autodenominado “toro”. No existe ninguna virtud en su trayectoria como gobernante, legislador o funcionario, sin embargo es evidente que encarnará el poder de decisión sobre la presencia de su hija Evelyn en lo que queda de campaña, rumbo a la elección y eventual triunfo. Mario Delgado, ejecutor de la orden presidencial, realizó encuestas a modo para premiar a los Salgado dándole la vuelta al orden jurídico que se especializan en pisotear.

¿Cuáles serán los costos de esta decisión? Si bien Guerrero es una entidad en la que Andrés Manuel López Obrador concentra apoyos importantes de los electores y así se registró en 2018, el efecto de respaldar a Salgado Macedonio para entregarle la entidad, tendrá alcances a nivel nacional en el ánimo de los electores para la integración de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Morena ha sabido generar hartazgo y animadversión con múltiples actos de soberbia y desprecio por el derecho.

La historia tiende siempre a repetirse, cuando se tiene corta memoria. En los tiempos del PRI de los carros completos, el Presidente de la República en turno, considerado jefe del partido de Estado lo decidía todo. Sus filias y fobias se heredaban por interés de supervivencia entre sus colaboradores. Vemos ahora una terrible mezcla de lo peor del pasado con una dosis brutal de inédita prepotencia y cinismo para tergiversar la realidad con “los otros datos”.

¿Para qué le alcanzará el voto duro al Presidente? Estamos a un mes de saberlo, pero en el fondo de tanta altivez, hay tensión porque al menos 6 de las 15 gubernaturas están perdidas para el nuevo partido de Estado: Baja California Sur, Chihuahua, Campeche Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí.

En otras 5 entidades la votación podría cerrarse con un final de fotografía y desfavorecer al partido de AMLO en Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Baja California.

Así lo muestra el promedio de encuestas de intención de voto que se actualizan diariamente en Palacio Nacional.

Por eso los actos preparatorios para curar en salud a los candidatos derrotados, se basan en avivar el fuego sobre el INE y amenazar su autonomía constitucional.

Las cotidianas descalificaciones presidenciales son abiertos actos de campaña para acrecentar el encono y la división, escenario ideal que marca el protocolo estratégico del tabasqueño en su forma de ver la política. Profundizar el odio hacia los adversarios políticos es parte del manual de operación para sus candidatos. Estamos por conocer la dimensión del eventual voto de castigo de quienes están arrepentidos ante la pobreza de resultados en la llamada transformación de cuarta época.

Centenares de promesas incumplidas, miles de hogares en luto por la mortandad sin control de una pandemia mal manejada, el desprecio por quienes demuestran que han sido abandonados a su suerte: menores enfermos de cáncer, los deudos del segundo peor accidente en la historia del metro, madres trabajadoras que se quedaron sin estancias para sus hijos, empleados federales despedidos sin justificación y otros tantos que sufrieron ilegales recortes de salario y prestaciones, personal médico ofendido por la falta de vacunas, así como cientos de miles de electores que están decepcionados por los cambios que no fueron para mejorar. Ellas y ellos votarán.

¿De qué tamaño será la fuerza de quienes ya no creen en los espejitos de color guinda? Una gran mayoría de los 95 millones de electores que podrán expresarse en las urnas el domingo 6 de junio, decidirá sin conocer a los candidatos que se postularon para su distrito, elegirán encausados por las emociones o sus lealtades ideológicas.

En este contexto el voto útil será invocado por una minoría mejor informada que aspira a crecer para dar un mensaje al poder que desde su enorme soberbia calcula la permanencia en el monopolio de las decisiones, en una ruta que nos ha llevado a una prolongada vuelta en U.

¿Qué pasará en Guerrero? Un impulso me lleva a desear que sus nobles votantes recuerden la catástrofe que provocó el padre de Evelyn Salgado cuando gobernó Acapulco. Un sentimiento de cariño por esa maravillosa tierra, me obliga a invocar reflexiones sobre una democracia atacada por quienes siendo oposición acusaron con rabia lo que ahora reproducen con diversas agravantes desde la cumbre efímera del poder.

EDICTOS

La tragedia del metro en la línea 12 se pudo evitar. Junto con los vagones repletos de personas, también se desplomaron los bonos que Marcelo Ebrard había sumado hasta ahora con su buen desempeño en el gabinete. El accidente deja a su principal rival en la carrera política por suceder a López Obrador, a cargo del tablero de control de la obligada investigación que se remontará a la construcción y revive los expedientes de diversas irregularidades que orillaron al ex jefe de gobierno a refugiarse en París. El caso también alcanzará a Miguel Ángel Mancera y a la propia Claudia Sheinbaum, porque las documentadas denuncias de los vecinos de Tláhuac crearon una bitácora que actualiza la displicencia e irresponsabilidad de las autoridades capitalinas. Con desesperación las ordas a sueldo de la 4T activaron el protocolo de la infamia digital para tratar de sembrar sin argumentos la versión de un atentado con fines políticos.

Ahí quedan los reportes, videos y fotografías de las grietas en las columnas de concreto y las ballenas desniveladas que sostenían las vías entre las estaciones Los Olivos y Tezonco que no fueron atendidas por una incapaz Florencia Serranía, protegida de la Jefa de Gobierno que sólo es Directora General, cuya ignorancia y profundas limitaciones ya costaron decenas de vidas.