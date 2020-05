La educación… ¿a distancia o distante?

Ayer en México se conmemoró el Día del Maestro. Atrás quedaron esos días previos en que los alumnos llegaban al aula con el regalo para su profesor o profesora; el mensaje del Presidente ante el gremio más poderoso y polémico; el anuncio de incentivos y el Plan de Carrera Docente para el magisterio que se ufanaba el líder sindical de sus logros. Conforme pasan los sexenios, el ritual ha ido cediendo, pero lo que nunca imaginé ver fue que abril y mayo niños y profesores no celebraran sus días. Se torna todo distante, cuasi un espejismo nostálgico.

Lo que la pandemia ha demostrado –entre los muchos rezagos institucionales- está la precariedad con que opera el sistema digital de educación pública y privada en nuestro país. Leo a diario quejas por las dificultades para acceder a la tecnología, a redes de internet y plataformas educativas accesibles para acercar el conocimiento a los estudiantes en todos los niveles. Padres de familia que lidian con los hijos para concentrarse en los 20 minutos de clase por materia. Docentes que no dominan la tecnología y la educación digital. Sistema limitado o deficiente de internet para mantener conexión de la clase…entre muchos otros problemas para hacer eficiente y efectiva una educación a distancia.

La Educación es y será la que marque la diferencia en los países ante crisis y frente a reajustes en los modos de producir, trabajar, recibir conocimiento y aprender. La escuela como la conocimos es de los primeros escenarios y métodos que deben ajustarse a los tiempos que vivimos y los que vienen. Pero, lo que ha evidenciado nuestro sistema educativo nacional es el rezago en los métodos de enseñanza no presencial, además, poca capacitación en metodologías y pedagogía tecnológica; junto con ello, la desigualdad en el acceso a la tecnología y las herramientas en casa para poder atender una educación digital y/o distancia.

Dos son los problemas básicos que enfrenta la educación a distancia: la disponibilidad y acceso de internet y lo que han llamado Blended Learning (es el aprovechamiento digital en favor del aprendizaje: pedagogía, dinámica a distancia y foro virtual y educación a distancia). En cuanto a la conectividad, en nuestro país aún estamos lejos de una cobertura amplia. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), el uso de internet es aún urbano, ya que el 73% de la población que vive en las ciudades accede a una red doméstica o pública; mientras que en zonas rurales sólo un 40% tiene disponibilidad digital. Este contraste preocupa cuando se trata de educación a distancia. ¿Quién puede recibir educación? Lo que constitucionalmente es un derecho, en la práctica es un privilegio.

En el caso del llamado Blended Learning, el repentino ajuste de las clases en nuestro Sistema Educativo Nacional ha llevado a la improvisación, acelerado aprendizaje del uso de plataformas y técnicas pedagógicas para enseñar a distancia. En muchos casos, el desconocimiento de las herramientas digitales ha empobrecido las clases y con escasa experiencia positiva del aprendizaje.

El reto será entonces, comenzar a crear las condiciones tecnológicas: de cobertura, disponibilidad, accesibilidad del internet en todo el país, así como de capacitar al personal académico y técnico de las escuelas de todos los niveles en el uso de las tecnologías, las herramientas de comunicación virtual, manuales de uso y dinámicas a distancia que hagan efectivo el aprendizaje versus la educación presencial.

Lo que nos está advirtiendo este contexto de pandemia, es que debemos acelerar los pasos para que la educación, eje de transformación ante las crisis económicas, no sea distante, sino a distancia. Es decir, generar, aprovechar, dominar y promover la tecnología como herramienta educativa en presente no como un futuro. Que no distinga sectores o distancie sociedades. La Secretaría de Educación Pública no puede seguir postergando su actualización. Estamos a contrarreloj en materia educativa.

