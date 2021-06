La crisis que Zaldívar pudo evitar y la novela judicial de los Jenkins

Quiero partir sobre la base de que el hubiera no existe, pero siempre satisface una expectativa para revisar las alternativas reales con las que un problema pudo ser resuelto satisfactoriamente. Pensar en lo que habría sido y ya no fue, también enriquece la autocrítica, ayuda a no tropezar con la misma piedra en el futuro.

Cuando se incluyó el artículo transitorio número XIII dentro de las trascendentes reformas al Poder Judicial de la Federación, en el que se ampliaron los periodos de diversos Consejeros de la Judicatura Federal, entre ellos el de su presidente, las suspicacias, suposiciones, sospechas y rumores invadieron la narrativa en torno a la máxima institución de impartición de justicia.

En un comunicado de la papelería personal del ministro Arturo Zaldívar emitido horas después de la entrada en vigor de la reforma, el presidente de la Corte reconoció que se generó “un ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes”.

Que tal si Zaldívar en vez de dejar pasar mes y medio de desgaste para él en lo personal y para el Poder Judicial en lo institucional, hubiese respondido al Ejecutivo Federal y su brazo legislativo en el Congreso algo parecido a esto:

Agradezco mucho a los Poderes Ejecutivo y Legislativo la honrosa distinción que me hacen al proponer la extensión de mi mandato, pero no está en mi ánimo desempeñar la presidencia del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte por más tiempo que los 4 años para los que fui electo por mis pares en enero de 2019. No hago ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esa probable disposición legal, por el deber que tenemos los juzgadores de no adelantar criterio en asuntos que puedan llegar a nuestro conocimiento a través de una contienda judicial a resolverse por este Tribunal Constitucional.

Me parece que un breve texto similar al antes citado, emitido por el ministro desde el momento en que arrancó la crisis del infausto transitorio, habría fortalecido su imagen como titular del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, decirle que no al Presidente de la República sigue siendo un factor de alto riesgo que muchos no están dispuestos a sortear.

Decir que no era arriesgado y en las actuales circunstancias, habría provocado una fractura no deseada en esa relación de carácter personal, reconocida públicamente. La investidura de un juez constitucional implica la escrupulosa sana distancia institucional.

Si a esto agregamos el clima de división y confrontación promovido por AMLO contra quienes no piensan como él o disienten de sus propuestas, tenemos como resultado una reacción parecida a la expresada en el comunicado de Zaldívar que reconoce “circunstancias apremiantes” para presentar al pleno de ministros este lunes una consulta extraordinaria que analice la coyuntura generada por la ampliación mencionada.

La vía empleada es distinta a una Acción de Inconstitucionalidad, se sustenta en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La consulta extraordinaria es poco usual y se realiza cuando un ordenamiento legal puede vulnerar la autonomía como lo establecen diversas tesis de jurisprudencia de la Corte, entre ellas esta:

DIVISIÓN DE PODERES. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la consulta formulada por su Presidente, con el carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, si se pretende que una norma o un acto viola ese principio y que de ello podría implicar la vulneración de la autonomía del Poder Judicial de la Federación".

La consulta extraordinaria, será presentada hoy al pleno de la Corte. Todavía se desconoce la amplitud y alcance que tendría, ya que se tiene que analizar de forma integral el XIII transitorio, que también amplía los plazos de nombramiento de otros consejeros de la Judicatura.

¿Qué sigue? Una vez presentado el caso, se designará a un(a) ponente que formulará un proyecto de resolución y para elaborarlo tendrá 10 días. Después la propuesta se distribuirá entre los integrantes del pleno para ser analizado en sesión pública. Conociendo los tiempos de la Corte, podría ser discutido y votado antes del receso de verano que comienza el 16 de julio.

En este caso no se requiere una votación de mayoría calificada como es en las Acciones de Inconstitucionalidad que necesitan 8 votos de los 11 en el mismo sentido.

¿Cuál sería el efecto de la consulta extraordinaria propuesta por Zaldívar? Su resultado no eliminaría el XIII transitorio, pero el Consejo de la Judicatura podría abstenerse de acatar la ampliación del periodo por 2 años, es decir hacer caso omiso del dardo envenenado lanzado por AMLO.

Para López Obrador es necesario ampliar el periodo de Zaldívar porque, desde su óptica, ningún otro(a) integrante del pleno de la Corte garantiza llevar a buen puerto la reforma ya vigente. Según sus propias palabras y cito: “La mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan si acaso, sólo en el derecho, por eso he propuesto cambiarle el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho”.

Lo dicho por AMLO prueba su desconfianza generalizada hacia los demás togados, incluso respecto a los 3 perfiles que él propuso para las ternas que aprobó el Senado y que dieron como resultado la llegada al Tribunal Constitucional de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.

AMLO quiere por el resto de su sexenio a Zaldívar en la presidencia de la Corte, porque con él tiene un trato que le complace, sin importar que la Constitución sea muy clara en la duración de esa titularidad por 4 y no 6 años. Posiblemente el cálculo sea también evitar que una mayoría no afín, elija en 2 años a un ministro presidente que no sea agradable a los intereses y proyectos del tabasqueño.

El hubiera no existe, pero ayuda a entender que se tenían a disposición otras vías para resolver el dilema del llamado beso del diablo.

EDICTOS

Una cosa es ser tolerante y otra es no atajar con la contundencia de las pruebas, una añeja campaña de infamias agudizada en los últimos días contra la Fundación Mary Street Jenkins, que durante más de 70 años ha donado varios miles de millones de pesos a diversos proyectos sociales, educativos y culturales. Me dicen los abogados de la Fundación, que las órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins de Landa y sus representantes legales presuntamente giradas en Puebla y el Estado de México, son ilegales y violentan el principio jurídico de cosa juzgada, ya que fueron exonerados en mayo de 2018, tras acreditar la licitud de las operaciones realizadas para salvaguardar el patrimonio de la Fundación, que dicho sea de paso es privado y no público, como algunos personajes perversos quieren hacer creer.

Otro dato importante respecto a esta novela familiar, es que los Jenkins de Landa y su equipo jurídico no son prófugos, sino que se encuentran perfectamente localizables como se demuestra con los amparos tramitados y sus respectivas suspensiones.

Esto apenas empieza, ya que la defensa de la institución anticipa que tiene argumentos y pruebas para exhibir los atropellos de Guillermo Jenkins de Landa, que por cierto denunció penalmente a su mamá y a sus hermanos. ¿Qué clase de persona quiere ver en la cárcel a su madre?

Uf!