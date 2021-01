La ciudad que no es ciudad

En medio de una crisis humanitaria –en este caso, resultado de una pandemia sin tregua– no hay política pública, Estado o sociedad que salga librada de colapsar por sus efectos, sobre todo en ciudades como la nuestra donde llevamos décadas de estar al borde de la ruptura, de tocar el techo, de rebasar los límites, de saturar los espacios… Y siempre, ocurría como milagro urbano, algo que parecía mitigar los efectos de deterioro, frenar el caos, administrar las consecuencias. Pero en esta ocasión, no fue así, estamos desbordados por la realidad.

Hoy día, parece que los habitantes de la zona conurbada del valle de México, queremos seguir aplicando la ley del milagro urbano, pero ya no es posible: la ciudad y Estado de México están viviendo una seria, profunda y compleja crisis sanitaria, de cobertura y atención ante la pandemia, crisis económica, de seguridad, de autoridad frente a los diversos músculos de corrupción que –aprovechando este contexto- se han apoderado de las calles, de la economía y la infancia al convertirlos en sicarios, vendedores de droga y cobradores de piso a nombre del crimen organizado.

Estamos ante uno de los periodos más complejos que la ciudad haya enfrentado, donde las decisiones y la responsabilidad colectiva ha llegado tarde y con otros problemas que resolver: la movilidad en el transporte público, la saturación de hospitales, la falta de recursos médicos y de personal; la necesidad de salir a trabajar, la negligencia de los ciudadanos a las medidas mínimas de protección; las facciones políticas y del crimen organizado que aprovechando esta crisis imponen su músculo operativo y duro para desarticular la “normalidad” caótica de la ciudad y su gobierno.

Frente a las decisiones que, a cuentagotas, indecisas, impopulares que ha tenido que ir tomando la jefa de gobierno y las autoridades sanitarias en contra de los deseos y pócimas demagógicas del jefe del ejecutivo, está la otra realidad, la que va más allá de partidos, ideologías y decisiones de Estado; la indisciplina, desacato, ignorancia e irresponsabilidad con que los ciudadanos hemos tomado las indicaciones preventivas para disminuir los contagios. A nombre de las necesidades económicas, del sentido invulnerable con que creemos librar cualquier situación: salimos, nos reunimos, hacemos fiestas, visitamos amigos, parientes y desbordamos los espacios comerciales de la vía pública.

En sistema de salud y en especial en el valle de México está saturado, imposibilitado de atender y canalizar enfermos; las economías de varios sectores de la industria de los servicios y comercio en franca quiebra; las crisis emocionales por el confinamiento cobran cada vez más depresiones. Aún con todo este panorama, se observa una vida sin freno, pocas o nulas medidas preventivas y un crimen organizado que ensancha su poder en las calles de la ciudad que ya no es ciudad.

Esta ciudad en el sentido, ya no se requiere de teorías conspiratorias, de visiones apocalípticas: estamos ante un escenario incontrolable de gobernabilidad, de salud, de crisis económica, de seguridad. Desbordada la ciudad por sus propios ciudadanos. ¿Cómo podemos frente a estas circunstancias retomar el rumbo y mitigar los efectos? Dudo que sea sencillo, rápido y momentáneo. Esta ciudad que ya no es ciudad tardará mucho en poder reconstruir su ruta, su dinámica y su autorregulación. Quizá deberá repensarse nuestro actuar individual frente a la pandemia y las crisis derivadas. Comenzar por concientizarnos de los costos de nuestra rebeldía y egoísmo, para evitar que tenga consecuencias aún más graves y más prolongadas. ¿Usted siente que esta ciudad no es ciudad? …

