La ciencia no es rentable políticamente

En pleno siglo XXI, regido por la tecnología y ante la pandemia que ubica a México en el cuarto lugar de mortandad por Covid-19, el gobierno federal de la #4Transformación, persigue a los científicos. ¡Al diablo la ciencia!, es la consigna, primero los dejó sin recursos y ahora los quiere en la cárcel.

En agosto pasado, científicos e investigadores del CIDE, la UNAM y el IPN acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que lo hace el sector salud con los recortes presupuestales, “desprecia y castiga la ciencia y la innovación tecnológica”, por lo que “así no se podrán resolver los grandes problemas nacionales que enfrenta el país”.

Durante el conversatorio “Sólo desde la ciencia es posible la prosperidad de los países y la libertad de los seres humanos”, organizado por la plataforma Futuro 21 –que impulsa el PRD-, la científica Julieta Fierro planteó que “sin ciencia básica no hay innovación ni solución para poder sobrevivir”.

Un mes después, la Fiscalía General de la República (FGR) intentó que un juez procesara a 31 investigadores del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), que depende del Conacyt, por cuatro delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sí, “delincuencia organizada” uno de los más graves que se pueden imputar en México y que es aplicado a narcotraficantes y jefes de bandas criminales.

El juez que ha recibido la solicitud para detener a los científicos, ha rechazado ya dos veces los argumentos de la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, el presidente López Obrador exige que se les investigue y se les castigue. La FGR solicitará por tercera vez la detención de 31 investigadores.

Los científicos acusados, entre ellos varios miembros del Sistema Nacional de Investigadores (el grupo del más alto nivel del país), han negado todas las acusaciones y consideran que se trata de una “cruzada contra la ciencia” por parte de la fiscalía.

Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la acusación de la FGR es un “despropósito” y algo “inconcebible”.

Sin duda, que es inconcebible, sobre todo después de los resultados del estudio “Patear la pelota, fracaso de la rectoría del sistema de salud” que publicó la revista The Lancet, donde se confirma que el desprecio a la evidencia científica y la información errónea del Gobierno mexicano frente a la pandemia fue un factor fundamental en el exceso de mortalidad.

El desprecio por la ciencia no es nuevo, en México se invierte el 0.4% del PIB mientras en otros países se llega a invertir hasta el 5% de su PIB; un ejemplo es Corea del Sur, que invierte el 4.8% en ciencia y tecnología, esto ha logrado transformar en 30 años su economía, hoy es uno de los países que más invierte en investigación y es una potencia mundial, al igual que Suecia, China, Finlandia y Japón.

En el foro organizado por “Futuro 21”, la doctora Alma Maldonado expuso que en México tenemos menos de un científico por cada mil empleados en el país e indicó que investigadores del Cinvestav reciben 200 pesos al día para desarrollo de sus proyectos. “Nunca habíamos estado frente a un Gobierno que además de no ofrecer recursos ataca a los investigadores y que tiene un discurso muy negativo respecto al papel de los científicos”.

Así las cosas, los políticos de la #4T piensan que la ciencia es un lujo prescindible, que no es rentable políticamente. Una visión obtusa y falaz. Olvidan que invertir en ciencia y tecnología no es un riesgo, ya que trae beneficios importantes para el desarrollo de los países, logra dar soluciones para la salud, acceso a la energía, entre otros y empodera a la sociedad. Quizá, esto último es lo que no quieren.

Vericuentos

Monreal, “el soñador”

Continúa la campaña hacia el 2024 del presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal. En diversos foros reiteró que nadie debe sentirse ofendido por su llamado para que haya piso parejo en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial. Asegura que a López Obrador y Claudia Sheinbaum se les ganará con inteligencia y voluntad. Sin embargo, el zacatecano, advierte que su estancia en el partido puede tener un límite pues ha sido claro con el presidente sobre que “no es un incondicional ni un empleado”. Monreal, se define como “un soñador”. ¡Órale!

“Reforma Eléctrica” saca chispas

Como se anticipó, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma eléctrica. Propone que la @CFEmx tenga el 54% del mercado y que el 46% corresponda a particulares. El proyecto levantó ámpula dentro y fuera del Congreso. Víctor Ramírez, vocero en Plataforma México Clima y Energía, advierte que “Se trata de darle todo el poder a la CFE, y que lo tengan ellos no significa que van a invertir y tengan energía de buena calidad y limpia, los mexicanos ya sabemos que es que una empresa sea el monopolio, si es un beneficio, pero no para apoyar al ciudadano si no a la empresa y darle y todo el poder.” Para ser aprobada se requieren 333 votos en San Lázaro. Morena y sus aliados tienen 277 les faltan 56. ¿Quién cederá los otros votos? Radio pasillo dice que el PRI, porque las otras bancadas ya pintaron su raya en contra de la reforma. ¡Uff!

@guillegomora