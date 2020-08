Kamala Harris: ¡el overdrive para las elecciones!

La senadora Kamala Harris, ha tenido una larga carrera política en el estado de California. Fue Fiscal de Distrito en la Ciudad de San Francisco de 2003 a 2007, Fiscal General del estado de 2010 al 2014 y senadora de 2016 a la fecha. Para tener una idea de la importancia que significa que Harris es senadora por California consideremos que representa a la población más grande de los Estados Unidos con 41 millones de habitantes. En el 2019 el producto interior bruto de California fue superior al de la India por 3.4% llegando a los $3 billones de dólares.

Uno de los primeros logros de Harris en el que su nombre salta a la vida nacional fue en 2011 durante su primer término como Fiscal General de California cuando abandona la mesa de negociaciones con los bancos más grandes y poderosos de EEUU. California estaba sufriendo la peor crisis financiera en esos momentos. El Departamento de Justicia, y casi todos los Fiscales Generales de los estados, querían llegar a un arreglo aceptando la propuesta que ofrecian los bancos como pago por los daños causados cuando los bancos remataron cientos de miles de casas por falta de pago de los préstamos hipotecarios dejando a sus residentes en la calle. En estos momentos la situación en California se agravaba, pues miles de familias pierden sus casas y se quedan literalmente viviendo en la calle. Harris, no obstante la intensa presión que se estaba ejerciendo en su contra incluyendo la del gobierno de Barack Obama se mostró inamovible, pues ella decía que la oferta que presentaban los bancos eran puras “migajas sobre la mesa”. Compañeros, amigos, colegas, asesores políticos y los noticieros nacionales a diario criticaban su decisión de dejar la mesa de negociación, la tiraban de ignorante, incompetente, de que no sabía cómo funcionaba el sistema. En medio de la inmensa presión que existía sobre Harris para que aceptara la oferta, el hijo de Joe Biden, Beau Biden, quien en aquel entonces estaba en su segundo mandato como Fiscal General del Estado de Delaware, contacta a Harris para unirse a ella apoyandola para no aceptar la oferta de los bancos. Harris sabía que Beau Biden, como hijo del vicepresidente, “tenía mil razones para mantenerse al margen de la apocalíptica controversia que estaba librando”, pero “Beau Biden junto con Harris, no dio su brazo a torcer y no aceptó la oferta presentada. Al igual que Harris, abrió su propia investigación penal sobre los fraudes cometidos en Delaware por los bancos, y comenzaron los dos fiscales a compartir información. Incluso a veces hablaban por telefono hasta tres o cuatro veces al día. Así es como los dos comenzaron a conocerse y se hicieron grandes amigos. Al final del día, la estrategia de Harris dio resultados. No sólo aseguró que la primera oferta de $4 billones de dólares se aumentara a $20 billones, sino que también logró, junto con Beau Biden, que todos y cada uno de los estados recibieran una cantidad substancialmente mayor a la que se había ofrecido inicialmente por los bancos. Desafortunadamente, Beau Biden falleció el 30 de mayo de 2015, después de luchar contra un cáncer en el cerebro.

Fue a través de la gran amistad de Harris con Beau Biden que Harris conoce a Joe Biden y en el 2016 Joe Biden apoyó a Harris en su candidatura para ser senadora por el estado de California. En la campaña para senadora, Joe Biden explicaba con lágrimas en los ojos que su hijo Beau “siempre apoyó a Harris… Los vi a los dos atacar a los grandes bancos, alzar la voz para proteger a los trabajadores, a las mujeres y a los niños contra viento y marea”.

