Jon Schaffer de Iced Earth es una amenaza

Si no les gusta el metal es posible que no identifiquen a Jon Shaffer, les cuento por lo que es famoso mundialmente. Él ha sido guitarrista de la banda Iced Earth, desde 1995 y uno de los dos miembros fundadores de la banda oriunda de Tampa, Florida que permanecen en ésta. El grupo ha sido parte de los lineup de grandes festivales del heavy metal más importantes del planeta como el Waken Open Air y el Download Fest; su producción musical activa desde los años noventa abarca 11 álbumes de estudio editados, más algunos EP’s y otros en vivo.

En la página de internet oficial de la banda puede encontrarse un apartado en el que él describe sus gustos y aficiones; Schaffer afirma que sus pasiones son “estudiar la historia y la actualidad y, en consecuencia, oponerme y exponer la tiranía”; y que su refrán favorito es “Defiende algo … o muere por nada” y vaya que es lo que ha hecho. Nada inofensivo, ¿no? Sigan leyendo y lo descubrirán de cuerpo entero.

Pues lamentablemente más allá de su carrera musical, desde hace unos meses quienes no lo conocían empezaron a escuchar su nombre ligado a los de varias personas buscadas por el FBI en Estados Unidos por el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 en el que como seguramente recordarán decenas de simpatizantes de Donald Trump, quien vencido en las elecciones presidenciales alentó a sus seguidores a las protestas en las calles.

Un grupo numeroso (cerca de 200 personas) llegó al Capitolio en Washington y logró irrumpir en la sede del Congreso, amedrentaron a elementos de seguridad y ocuparon por varias horas el emblemático edificio.

En esas acciones cuatro personas murieron debido al enfrentamiento de fuerzas del orden y manifestantes, hecho, que tenía por objetivo interrumpir la certificación de Joe Biden como el candidato ganador de la elección por la Presidencia de Estados Unidos.

Schaffer fue fotografiado y participando activamente tanto en las manifestaciones como en las acciones de intimidación y agresión a personal de seguridad dentro del Capitolio, portando lo que según las autoridades estadounidenses era un tipo de gas con el que amenazó y amedrentó al personal dentro de la sede del Congreso. De todo lo anterior, hubo videos y fotografías en varios medios de comunicación en las que se le identifica fácilmente.

Unos días después de los hechos, el FBI publicó fotografías para que los agresores fueran identificados, denunciados y localizados, incluida la fotografía de Scheffer tomando parte en los hechos, aunque finalmente el guitarrista de Iced Earth se entregó a las autoridades el pasado 17 de enero.

Fue formalmente acusado de al menos 6 cargos, entre los que destacan haber entrado y permanecido intencionalmente en el Capitolio sin autorización legal, interrumpir las labores gubernamentales, haber participado intencionalmente en actos de violencia física contra personas o propiedades en el recinto legislativo, haber mostrado conducta violenta y desordenada en el Capitolio, y por haber participado en actos de violencia física dentro del edificio.

Durante una audiencia ante la justicia estadounidense realizada el 19 de marzo, su defensa legal afirmó que los comentarios de Schaffer captados en video en los que se le escucha decir: “si alguien quiere traer violencia, creo que hay muchos de nosotros aquí que estamos listos para eso”, habían sido sacados de contexto; sin embargo, la jueza a cargo del caso determinó que Schaffer era una amenaza para la comunidad, por lo que deberá permanecer detenido sin derecho a fianza hasta el inicio del juicio en su contra.

Los abogados del guitarrista de Iced Earth argumentan que Schaffer abandonó el Capitolio después de haber permanecido en la revuelta tan sólo 60 segundos; por su parte, el propio Schaffer no ha hecho ningún comentario público sobre su participación en las acciones, pero los miembros restantes de la banda hicieron una rotunda declaración:

“Absolutamente no toleramos ni apoyamos los disturbios o los actos de violencia en los que estuvieron involucrados los alborotadores el 6 de enero en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Esperamos que todos los involucrados ese día sean llevados ante la justicia para ser investigados y responder por su comportamiento.”

Así han seguido algunas otras declaraciones; Danko Jones, líder de la banda canadiense que lleva su nombre, tuiteó un mensaje: “Jon Schaffer usó mal juicio porque es un pelotero nacionalista blanco. Sus compañeros de banda lo animaron porque ICED EARTH es una banda terrible. Su solicitud de ‘rehacer’ demuestra su patética debilidad. Es la definición de diccionario de un final de campana”.

Y no sólo es polémico sobre estas acciones que lo mantienen bajo juicio, anteriormente, Schaffer había expresado su opinión sobre la pandemia por covid 19 en una entrevista para MetalSucks; en esa ocasión dijo se trataba de “una campaña de guerra psicológica contra la gente más que una pandemia grave (…) Creo que están sucediendo muchas más cosas de las que se ven aquí; de hecho, sé que las hay. Médicos legítimos y los científicos están siendo censurados y prohibidos en YouTube constantemente. Son niveles increíbles de fraude”.

La defensa jurídica del músico dentro sus argumentaciones sólo pudo decir que “Schaffer tiene 53 años. No tiene condenas penales. No tiene un problema de abuso de sustancias o de salud mental. No tiene antecedentes de violencia y no fue violento el 6 de enero de 2021. Aceptan que ingresó al Capitolio con gas pimienta, pero no amenazó a nadie ni descargó el aerosol”.

Veremos en que termina el caso, pero de entrada digámosle adiós a esta banda. Sólo como datos adicionales, pasó su cumpleaños (15 de marzo) detenido; entre sus películas favoritas están: The Patriot, America – Freedom to Fascism y Fall of the Republic; sus libros favoritos son: The Creature From Jekyll Island, Thomas Jefferson – Writings, The Real George Washington; y le inspiran personajes como: George Washington, Samuel Adams, Patrick Henry, Steve Harris (Iron Maiden), Ronnie James Dio, Hansi Kursch (Blind Guardian), Aaron Russo (Republicano), G. Edward Griffin, Ron Paul (Republicano texano).

Si no ubican a Edward Griffin, admirado por Schaffer sólo sepan que es definido como un escritor que promueve opiniones de derecha y teorías de la conspiración con respecto a varios temas ya sea políticos, de defensa nacional y médicos; publicó un libro sobre el cáncer en el que afirma que esta enfermedad sólo es una deficiencia nutricional curable; también es un negacionista del VIH / SIDA, apoya el movimiento de la Verdad del 11-S y dice Wikipedia que cree que el Arca de Noé bíblica se encuentra en el sitio de Durupınar en Turquía.

¡Demonios! La próxima vez que les guste la canción de alguna banda, quieran comprar un álbum o seguir a sus músicos en redes sociales, más vale que investiguen quiénes son sus integrantes, qué les gusta y cómo piensan, no vayan a llevarse a una desagradable sorpresa.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Hoy se estrena lo nuevo de Evanescence. Amy Lee y compañía estrenan este viernes “The Bitter Truth”, su nuevo álbum tras una pecada sin material inédito y el cual representa el regreso por completo de su vocalista después de sus cambios de giro y sus actividades alternas. Los pedidos adelantados de la versión digital del disco pudieron encargarse desde hace meses; se fueron liberando los sencillos: “Wasted On You”, “The Game Is Over”, “Use My Voice” y “Yeah Right”; hace dos semanas lanzaron “Better without you” y hoy al fin, pueden ver el lyric video, así como descargar y conseguir en físico el disco completo. Para bien y para mal, suena a Evanescence. ¡Disfruten!

TRACK 02.- Rammstein sin tour otra vez. Esa tan ansiada European Stadium Tour gira de los alemanes que estaba planeada para 2020 por las restricciones derivadas de la pandemia por covid 19, se reprogramó para iniciar en mayo de este 2021 y la esperanza murió al final, pues esta semana se anunció que tuvo que posponerse para mayo de 2022 debido a que las medidas sanitarias y de prevención no se han relajado en Europa, aun cuando parecía que allá todo empezaba a mejorar. La banda dijo que debido a que no han tocado en vivo en todo este tiempo, se han vuelto más creativos y grabaron un álbum que no tenía planeado; eso al menos es una buena noticia. A todos los fans de Lindemann y compañía: qué la paciencia los acompañe en este 2021, gemelo del 2020. Les dejo una canción para que no se depriman y guarden fuerzas para seguir esperando a su banda favorita.

TRACK 03.- Se viene otra colaboración de Hammett con Santana. Esta semana, oriundo de Guadalajara, reveló a ABC News que está preparando tres álbumes por separado y que, en uno de ellos, titulado “Blessings and Miracles” que está al 90 por ciento de su producción, colabora nada más y menos que Kirk Hammett. Aunque ésta no es la primera colaboración de Hammett en álbumes de Santana, Kirk ya había participado en la canción “Trinity”, incluida en el álbum “All That I Am” de Santana en 2005; y ambos Hammett y Santana aparecieron alguna otra vez en el disco “Give the Drummer Some” de Cindy Blackman de 2020. Ya queremos escuchar lo que hicieron. Aquí una prueba de sus cuerdas juntas.

BONUS TRACK.- En estos días en que nuestros adultos mayores empiezan a ser vacunados contra la covid19 de a poco, da tranquilidad y gusto saber que las dosis han sido aplicadas a nuestros seres queridos y lo celebramos en las redes sociales de quienes lo han publicado, incluso amigos y no amigos; y es igualmente grato cuando sabemos que nuestros grandes ídolos del metal también están siendo inmunizados. Esta semana, Rob Halford, compartió en su cuenta de Instagram que recibió su segunda dosis de la vacuna y en serio que nos da un enorme gusto.

