La historia está llena de personajes admirables, despreciables, fuertes, débiles, ambiciosos, devotos, sagaces, pasivos, crueles, compasivos, por mencionar algunas cualidades. También está llena de reyes, poetas, militares, científicos, cocineros, herreros, héroes y villanos. ¿Saben de qué también está llena? De mujeres. Y no sólo de esposas, hermanas, o hijas, sino de reinas, guerreras, escritoras, escultoras, filósofas, herbolarias, científicas, inventoras, heroínas y villanas. Lamentablemente, sus historias muchas veces son silenciadas, ignoradas, opacadas o borradas.

Afortunadamente, hay muchos intentos e investigaciones que se dedican a rescatar las historias de todas aquellas mujeres olvidadas por la historia oficial y popular. Hoy queremos platicarles sobre algunas de las mujeres que cambiaron nuestro día a día con sus inventos.

Empecemos con la alemana Melitta Bentz (1873-1950). Como muchas personas de finales del siglo XIX, comenzaba el día con una buena taza de café, pero casi siempre acababa irritada por los residuos de café molido en la taza y en el fondo de las ollas. Tras varios intentos fallidos para filtrar el café, un buen día arrancó un pedazo de papel de uno de los cuadernos de escuela de su hijo y lo colocó en el fondo de una pequeña olla a la que había hecho algunos agujeros. Después, colocó café molido en el fondo y le vertió agua caliente encima. El café goteó directamente en una taza. Sí, a Bentz le debemos los filtros de café.

Otra mujer que revolucionó nuestra vida fue Mária Telkes (1900-1995). Telkes estudió Fisicoquímica en la Universidad de Budapest, pero fue en Estados Unidos donde desarrolló sus mejores trabajos. En 1940, Telkes empezó a trabajar en un sistema de calefacción para el hogar cuya energía no proviniera de combustibles fósiles. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial detuvo sus investigaciones. Pero no se quedó con los brazos cruzados, Telkes desarrolló un kit portátil de desalinización del agua para los soldados que luchaban en el Pacífico. Una vez terminada la guerra, Telkes se alió con la arquitecta Eleanor Raymond y juntas diseñaron la primera “casa solar” de América. Su sistema de energía solar dependía del almacenamiento de calor gracias a la presencia de toneladas de sal de Glauber, un químico capaz de guardar calor. En este sentido, su sistema no se relaciona con nuestros actuales paneles solares, pero fue un paso importantísimo para considerar energías alternativas para el día a día.

La lluvia puede entorpecer nuestra vista cuando vamos manejando. Por suerte contamos con limpiaprabrisas. ¿Saben quién los inventó? Todo se lo debemos a Mary Anderson (1866-1953). En un viaje que realizó a Nueva York en 1902, Anderson notó que el conductor batallaba constantemente con limpiar la nieve en el parabrisas del tranvía en el que iba. El trabajo no sólo era molesto para él, sino que atrasaba a los viajeros también. Anderson se preguntó si no habría una manera más fácil de limpiar el parabrisas. La idea rondó su mente varios días. Entonces decidió poner en papel sus pensamientos. Allí empezó todo. Su invento consistía en un brazo metálico con una lámina de goma que arrastrara el agua o nieve del parabrisas y que pudiera ser accionado desde dentro del automóvil. Aunque patentó su invento en 1903, parece que no fue tomada en serio por ninguna cadena comercial. Además, la industria automotriz no había despuntado aún. Sería hasta 1920, cuando los automóviles empezaban a popularizarse, que los limpiaparabrisas empezaron a formar parte del diseño automotriz. Sin embargo, para entonces la patente de Anderson había expirado, por lo que no recibió dinero por su invento.

Un invento más. ¿Han usado corrector de textos? Esa pinturita blanca que nos permite borrar errores y corregirlos. También se lo debemos a una mujer: Bette Nesmith Graham (1924-1980). Para mantener a su familia, Nesmith Graham empezó a trabajar como secretaria en un banco de Dallas, Texas. Allí alcanzó el puesto de secretaria ejecutiva. Entonces se introdujeron nuevas máquinas de escribir eléctricas. Para evitar desperdiciar hojas enteras cuando cometía algún error, Nesmith Graham ideó una pintura blanca especial. A ella le debemos el corrector líquido.

¿Qué otras inventoras conocen?

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

Escrito por Karla Aguilar y Héctor Zagal

