¿’Hard Skool’ es lo nuevo de Guns N’ Roses?

Días antes de que Guns N’ Roses reiniciara su gira en Estados Unidos este verano, el video de un show en Boston inundó las redes sociales porque el descubrimiento de lo que parecía una canción nueva llamada “Absurd”, después se supo que ese “nuevo” single era en realidad una canción inédita sí, pero anteriormente conocida con el nombre de “Silkworms” de la época del “Chinese Democracy” de 2001.

Finalmente, el 6 de agosto pasado esa canción se estrenó en una versión de estudio; una canción con fuertes riffs, con una melodía repetitiva y con un ritmo enérgico, pero catalogada por muchos exactamente como su nombre “absurda”, sosa y larga sin justificación e incluso, llegó a decirse que la voz de Axl Rose, estaba en su nivel más pobre.

Desde entonces, la gira de Guns se prolongó por todo el territorio estadounidense y este viernes 24 de septiembre, llega un “nuevo” single titulado “Hard Skool”, un track que originalmente tuvo el nombre de “Jackie Chan” y que también fue grabada por primera vez 20 años atrás, pero al final quedó fuera de la edición del mismo “Chinese Democracy”, aunque tiempo después, se filtraron algunos fragmentos desde 2019.

Personal cercano a la banda había mencionado que “Hard Skool” ya había sido ensayada durante el soundcheck de algunas presentaciones durante la parte más reciente de la gira, aunque no se tiene registro de que haya sido tocada en vivo durante alguna actuación formal.

“Hard Skool”, es una canción que se escucha mucho mejor que “Absurd” por mucho; la voz de Axl es mucho más clara, con mayor profundidad que las repeticiones sin sentido de “Absurd” y lo que es mejor, suena a los éxitos clásicos de Guns N’ Roses.

Se quiera o no, esta segunda canción marca una tendencia, Guns está desempolvando material antiguo para darle vida nueva, aunque podría en realidad, sólo tratarse de darse vida artificial para quitarse la presión de producir un álbum escrito desde cero.

Desde hace meses, se especula que la banda está trabajando en un nuevo álbum de estudio, el cual representaría la primera producción desde ese “Chinese Democracy” de hace dos décadas y el primero desde 1993 con sus miembros originales: Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Al final, el punto es constatar si Guns N’ Roses está evolucionando, si está creando, si está teniendo la capacidad para reinventarse y reversionarse; o si simplemente continuará desempolvando viejas canciones dándole una vuelta a lo hecho sin dar un verdadero golpe con un álbum completo, sin arriesgarse, sin componer y sin entregar nada nuevo a sus ansiosos y fieles fanáticos.

Mientras que lo descubrimos, disfruten el nuevo sencillo y sigan esperando el álbum inédito, es posible que cada día falte menos.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Tremonti lanza hoy su disco “Marching in time”. El quinto álbum de estudio de la banda que lleva el apellido de su líder Mark Tremonti, se liberó por completo este viernes. Un disco con 12 tracks que conservan una tendencia clara en el exguitarrista de Creed, no hay nada que no pueda mejorar. Desde “All I was”, su primer álbum con su propia banda, editado en 2012, siempre ha ido hacia adelante en todos sentidos, en la calidad de sonido, en la experimentación de técnicas y aparatos, en la composición, en la lírica y hasta en su capacidad vocal. En esta producción, Tremonti vuelve a su ya clásica combinación de sonido thrash con vías melódicas muy bien hilvanadas, aunque se encuentran plagadas de riffs intensos, pesados y magistralmente logrados y solos impresionantes; “Marching in time” contiene piezas con las que simplemente es imposible no terminar haciendo headbanging. Mark Tremonti es un músico sencillo, pero poderoso, inteligente y virtuoso. El sello discográfico Napalm Records revela el álbum completo este viernes, pero se conocen ya cuatro sencillos preestrenados: “If not for you”, “Marching in time”, “A world away” y “Now and forever”. Si no comprenden cómo soy fan de esta banda si casi nadie en este país la conoce, respondo sólo con el intro de la canción insertada acá abajo. Denle play, pero asegúrense de subirle a los speakers y seguro que la van a repetir más de una vez. Larga vida musical a Mr. Tremonti y su banda.

TRACK 02.- Volbeat anuncia nuevo álbum. El octavo disco del grupo danés-estadounidense titulado “Servant of the Mind” será lanzado oficialmente el 3 de diciembre bajo el sello Republic Records. Aprovechando el anuncio de esta producción, se estrenó el single “Shotgun Blues”. El álbum como decenas en la industria fue escrito y grabado durante el aislamiento forzado por la pandemia de coronavirus, y aunque no se aparta de la introspección mantiene su gran dosis de explosividad y fuerza. Las letras continúan contando historias plagadas de escenas místicas, atmósferas lúgubres de la tinta de Poulsen y compañía; fuerzas oscuras, ángeles caídos y brujas. El disco podrá conseguirse en versión estándar de 13 tracks y una Deluxe con 17 en dos CD’s y LP’s; además, los vinilos tendrán variantes para Europa y para Estados Unidos. La banda inició ya su gira “Wait a minute… let’s tour”, su primera serie de presentaciones por Estados Unidos desde hace dos años. Sus seguidores ya estarán contentos, han regresado de la mejor manera.

TRACK 03.- Kreator empezó a grabar su próximo disco. El pasado lunes, Mille Petrozza, líder la banda alemana, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que confirmó el inicio de la grabación; el mensaje agregaba que se habían iniciado las sesiones de la batería; todo esto, aun cuando al principio de este 2021 el grupo había mencionado que esperarían hasta la expresión mínima de la pandemia para lanzarse a la aventura de una producción completa, la cual ahora significa la primera con el bajista Frédéric Leclercq. Kreator lanzó en marzo del año pasado, el single “666 – World Divided” bajo la producción de Andy Sneap y Markus Gatner; su gira por Europa junto a Lamb of God no pudo seguir y se reprogramó para los últimos dos meses de este año. La espera del nuevo material todavía tiene trecho.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_