Guns N’ Roses vuelve a los tours

Nada nos da más alegría que saber que los conciertos y festivales están siendo programados de nuevo para este mismo año en muchas ciudades del mundo; lo más impresionante ha sido la velocidad con que Estados Unidos está volviendo a su ritmo en este tema; decenas de festivales, bandas y artistas ya programaron sus ediciones y giras para la segunda mitad de este año y se siguen sumando varios más a la lista de manera constante.

Y sí, Guns N’ Roses ha anunciado su primera gira postpandemia en Estados Unidos integrada por las fechas que tuvieron que ser pospuestas en 2020 y la adhesión de otras 14, por lo que ahora el tour iniciará el 31 de julio en el Hersheypark Stadium en Pensilvania y durará hasta el otoño.

Entre las 14 fechas agregadas, se incluyeron: Portland, San José, Phoenix, Dallas, Atlantic City, St. Paul, Columbus, Baltimore, Indianápolis, Raleigh y Las Vegas. La gira ahora concluirá con dos espectáculos en el Hard Rock Live Arena en Hollywood, Florida, el 2 y 3 de octubre y ya desde hoy mismo pueden conseguirse las entradas para cualquiera de las presentaciones.

Gunners, we’re Fn back!! The 2021 tour is coming, new dates & special guest Mammoth WVH! Nightrain Fan Club pre-sale starts today, public on sale this Friday🤘https://t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/ilDIkgNJ3r — Guns N’ Roses (@gunsnroses) June 1, 2021

Y eso no es todo, Guns ha agregado a su tour a Mammoth WVH, la banda de Wolfgang, hijo de Eddie Van Halen como espectáculo de apoyo en todas sus fechas; grupo que la próxima semana lanzará su álbum debut homónimo y que iniciará su primera gira; y de la que hablaremos la siguiente columna.

Además, hace apenas un mes, la banda también reprogramó la parte de su gira por el Reino Unido y Europa para 2022 debido a la pandemia y aunque se había especulado la composición juntos como banda de una nueva producción discográfica de Rose, Slash y Duff, todavía no hay visos de que esto suceda pronto, y más bien, se están enfocando en retomar las presentaciones en vivo con público presencial, lo que obviamente extraña todo mundo y Slash parece muy interesado en lo suyo.

Apenas unos días atrás, Slash publicó en sus redes sociales oficiales algunas fotografías en las que se aprecia a su banda solista (Myles Kennedy, Todd Kerns, Brent Fitz y Frank Sidoris) en un set con luces y cámaras, y en el que muy probablemente se estaba filmando un videoclip, perteneciente a su nuevo álbum con esta banda de la que es líder del que se sabe podría estrenarse pronto y anunciarse, aún más pronto.

Así que, mientras siga durando la magia del regreso de una de las bandas más importantes de los últimos 30 años y la más influyente de los años 80 y 90, toca disfrutarlos y esperar que pronto nos sorprendan con ese disco compuesto por esos tres titanes.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Wacken Open Air siempre no para 2021. Seguimos con los contrastes en la realización de conciertos y festivales; aunque en Estados Unidos la gran mayoría ya empieza a anunciar sus tours, en Europa el retraso en los procesos de vacunación contra la covid19 continúa retrasándolo todo, y obviamente, los conciertos y festivales también. Esta semana, uno de los festivales más monstruosos de Europa, el gigante alemán Wacken Open Air ha confirmado que su edición 2021 no se realizará aun cuando confiaban en que sí tendrían la oportunidad de tenerlo este año, pero los organizadores finalmente se dieron por vencidos, enviaron un mensaje en el que afirman que todo lo planeado no estaría listo a tiempo para los próximos 4 y 5 de agosto (fechas del festival) y optaron por darle prioridad a la seguridad y salud de todos los involucrados, fans, staff, artistas y a los propios residentes de Wacken. Éste será otro año de espera para Wacken, pero prometen que 2022 será un mejor tiempo y más seguro para todos. Ya queremos ir, pero la salud es primero.

TRACK 02.- Lindemann lanza sencillo. Esta semana, Till Lindemann lanzó “Ich hasse Kinde” (Odio a los niños) su último sencillo en solitario, cuyo video musical se estrenó la semana pasada y logró causar polémica o por lo menos, asombro por sus escenas de lucha sangre, y este corte significó su segundo lanzamiento de este año. Cabe recordar que el mes anterior, el ahora desaparecido proyecto paralelo del alemán, Lindemann, proyectó en poquísimos cines de Europa el filme del concierto “Live in Moscow” y aunque los fanáticos alemanes y austriacos todavía pueden verlo durante todo el verano, en noviembre pasado el dúo anunció su separación. En tanto, la buena noticia en México para los fans de los alemanes es que, en consonancia con el anuncio de su primera gira pospandemia en Estados Unidos, el concierto en México que se pospuso una y otra vez, al fina ya tiene fecha: 4 de octubre de 2022. ¡Uff! Le falta un poco, ¿no? No desesperen.

TRACK 03.- Knotfest vuelva a casa. Slipknot ha anunciado su regreso a las presentaciones en este mismo 2021. Desde este viernes, pueden conseguirse boletos para las 28 fechas agendadas en Norteamérica; pero hay una fecha que es más especial que las demás, pues la gira inicia por el show en la ciudad natal del Knotfest, Iowa cuya edición 2021 en esa ciudad fue anunciado para el 25 de septiembre y para el que se han confirmado presentaciones de bandas como Faith No More, Megadeth, Lamb of God, Suicide Boys, Gojira, Trivium y al menos una decena más. La gira que Slipknot terminará finalmente en Phoenix, Arizona, el 2 de noviembre. La vida parece volver a cuenta gotas, pero vuelve.

BONUS TRACK.- Fozzy está estrenando. ¿Les suena Chris Jericho? ¿Corazón de León? ¿No? Bueno, si no están familiarizados con la WWE y la lucha libre mexicana es probable que no les suene nada; pero si han hurgado alguna vez en videos y listas de canciones de rock y metal estadounidense es probable que se hayan topado con esta banda. Fozzy es una banda que inició haciendo covers de Ozzy Osbourne, Black Sabbath y otros grupos por el estilo, de ahí su nombre, pero finalmente lograron se enfocarse en lanzar sus propias composiciones y han editado ya varios álbumes y probablemente cada uno con mejores resultados que el anterior. Su vocalista es precisamente la estrella de la lucha libre estadounidense (WWE) conocido como Jericho; y esta semana, estrenó el video de “Sane” su nuevo sencillo y se ha embarcado en una gira por Estados Unidos de julio a octubre de este año. Si son algo escépticos, denle chance a este trabajo que tiene algo de pegajoso y al menos el video es divertido de ver. Me sigo preguntando de dónde le viene todo ese autocontrol para intentar cantar tan pasivamente su canción haciendo lo que está haciendo en el video. Véanlo y verán de qué hablo.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_