¿Giras y festivales hasta 2022 por Covid-19?

Desde marzo de este año fuimos viendo con mucha tristeza e impotencia cómo cada una de las giras de nuestras bandas favoritas iban cancelándose una a una debido a la pandemia por Covid-19 que se fortalecía por todo el mundo.

Dimos cuenta en esta columna, cómo los más famosos y monstruosos festivales de rock y metal británicos, europeos y estadounidenses intentaron soportar en pie para el verano, pero finalmente la contingencia por el nuevo coronavirus los rebasó y no pudieron hacer nada más que cancelar y en el mejor de los casos conservar sus line up para 2021; tal como el resto del mundo, tuvieron que bajar la guardia y enfocarse en generar nuevos métodos para sobrevivir este año y concentrarse en la siguiente edición.

Pero justo cuando podría pensarse que estaríamos más cerca del final que del inicio de la contingencia sanitaria (en otros países, no así en el nuestro) ya se ve venir algo todavía peor en la industria de este tipo de eventos masivos a música, ¿qué podría ser peor que pasar casi un año sin conciertos y festivales presenciales? Pues pasar dos años así.

Y es real, algunos artistas y bandas que pospusieron primero sus giras en Europa de la primavera al verano de 2020, llegado el verano tuvieron que mover de nuevo sus fechas ahora para el principio de 2021 como una apuesta más segura y realista, dando por perdido todo este año; y es ahora, cuando estamos entrando al otoño y teniendo en cuenta que en Europa está empezando un rebrote de la pandemia que estaba medianamente contenida, hay quienes ya se vieron regresando a los conciertos hasta 2022; si, 2022; dando completamente por perdido también todo el próximo año.

No queremos que nadie se deprima, pero aunque las experiencias y posibilidades en Alemania y en los países nórdicos que tuvieron conciertos de manera presencial y plantearon múltiples opciones para hacer posibles los festivales en campos abiertos fueron en su mayoría exitosas, lo lograron con mucho menos público debido a la reducción del número de quienes podían presenciarlos y probablemente el monto recaudado de los tickets vendidos, no podrían sostener toda una industria rumbo a una “nueva normalidad” o nueva forma de llevarlos a cabo en el futuro, y menos, si el rebrote en varios países europeos continúa bloqueando y cerrando todo de nuevo.

Por lo pronto, entre los tours que ya se dieron por vencidos para este año y ya tienen fechas para 2022 para Europa, están:

– Ozzy Osbourne y Judas Priest – “No more tours”

– Elton John “Farewell Tour”

– Bruce Springsteen and the E Street Band

– Roger Tylor and Brian May – Queen Extravaganza

– Depeche Mode (new album tour)

Y claro, la gran mayoría todavía continúan con sus planes de giras y festivales a partir de la segunda mitad de 2021, pero la seguridad de que vayan a realizarse está en veremos… bueno la esperanza muere al último, dicen, pues los festivales más monstruosos en Europa y Estados Unidos siguen con el plan para volver con todo el próximo verano.

Nos queda claro que mientras no exista una vacuna que inmunice a las multitudes, no será posible volver como lo hemos soñado por más siete meses; pero de que estaremos listos y ansiosos para cuando eso suceda, lo estaremos y volveremos. Resist!

TRACK BY TRACK

TRACK 01. Slash editará su quinto álbum de estudio en 2021. Aunque la mayoría de quienes ubican al guitarrista es por el éxito de Guns N’ Roses; él es de los personajes que también tiene una digna carrea en “solista” o por lo menos, fuera de Guns. Desde su primera producción discográfica homónima en solitario de 2010, demostró que había vida después de Guns aun cuando entonces esa banda ya no daba señales de vida siquiera comparables a lo que hoy es. Para la gira de ese álbum, ya contaba con una sólida banda que casi quedaría intacta hasta hoy: Myles Kennedy (voz), Todd Kerns (bajo), Brent Fitz (batería), Frank Sidoris (guitarra rítmica) y obviamente Saul Hudson en la guitarra líder. Tras ello, vendrían “Apocalyptic Love” (2012), “Wold on fire” (2014) y “Living the Dream” (2018) y otros cuatro discos en directo; pero lo sorprendente es que en todo este tiempo ha tenido que conjugar su vuelta las giras con Axl Rose y Duff McKagan sin dejar su carrera que empezó solista y sigue con esta nueva banda; y además, dándose el tiempo de tener semejante ritmo de producción de discos, y pues sí, la noticia confirmada por el canadiense Todd Kernes es que habrá disco nuevo con Kennedy and the Conspirators (Kerns, Fitz y Sidoris) en 2021; el bajista agregó en una publicación de Instagram que el próximo álbum, servirá como una continuación de “Living the Dream” de 2018, que generó sencillos como “Driving Rain” y “Mind Your Manners”. Mientras esperamos más noticias del quinto disco que llegará el próximo año, aquí un video del material más reciente.

TRACK 02. La pandemia también arruinó el regreso de Chimaira. Este 2020 era el de la reunión del grupo y no sólo para las presentaciones en vivo sino con un material discográfico nuevo, pero pasó como todo en este año que, el covid 19 lo puso en pausa. El plan – de acuerdo con Pierre Gutiérrez, el guitarrista – era que para la Navidad de este año repetirían la idea de una presentación exclusiva con música expresamente compuesta para esa fecha, tal como hicieron en 2017 y que terminaría integrando muy probablemente un nuevo disco. Al verse todos los planes arruinados, esperan poder retomar estos planes en 2021, pues la producción más reciente fue “Crown of Phantoms” hace siete años. “Wrapped In Violence” is here:

TRACK 03. “Record store day” se triplicó. Ese día, se trata de una fecha del año en particular en el que las tiendas de discos independientes venden lo más exclusivo que tienen, anuncian a la venta grandes álbumes nuevos y hacen descuentos a sus clientes; esto como una manera de celebrar y difundir la cultura que rodea a este tipo de tiendas ya sea en Estados Unidos, Reino Unido y varios países de Europa, principalmente. Desde muy temprano de ese día especial, pueden verse por todo Gran Bretaña y varias de ciudades estadounidenses, las filas de decenas de personas que incluso llegan a rodear cuadras completas, esperando que la tienda de discos local abra sus puertas y poder acaparar las ofertas y material único o exclusivo. Ésta es en realidad gran día festivo para los melómanos de todos los géneros, son capaces de esperar horas su turno para entrar a ver la nueva mercancía y encontrar el vinilo, cd, box set o lo que sea que estén buscando de su banda o artista favorito. Todo ello, habría sido igual de festivo este año, pero ya sabemos que no por la covid 19 y justo para no perder esta tradición, al menos en Reino Unido, las tiendas de discos acordaron repetir esta jornada tres días, no sólo uno, debido a que en las pequeñas tiendas de discos sería difícil darle acceso a las decenas de clientes que en días de “no covid” habrían acudido; así que para dar espacio y tiempo a sus visitantes, se acordó hacer esta venta tres días en lugar de uno: 29 de agosto 26 de septiembre y 24 de octubre fueron las fechas; así que mañana será el último de estos memorables días en que entras en una pequeña, nostálgica y polvosa tienda, sales con al menos un disco y una gran sonrisa.

BONUS TRACK. Sólo para celebrar la música, les dejo un cover de “We Care a Lot” de Faith No More hecho por varios músicos y cantantes que fue publicado hace un par de días. La canción se está utilizando para recaudar fondos para “Roadie Relief” que está apoyando a los trabajadores de la industria de los conciertos que actualmente se mantienen sin trabajo debido a la cancelación de giras y festivales. A ver a cuántos reconocen y el que pueda aportar que aporte:

Recuerden que la mejor música es aquella que se escucha a través de parlantes… ¡a todo volumen! Y USEN CUBREBOCAS.

@Jenn_Ramirez_