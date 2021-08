Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día mundial del ‘gamer’. Los videojuegos suelen ser considerados entretenimiento fácil, sin ningún tipo de profundidad intelectual y sin ningún tipo de provecho. Sin embargo, también son considerados fuente de grandes problemáticas sociales como la violencia. Seguramente han escuchado decir que los videojuegos violentos son causa de reacciones violentas en quienes los juegan. De acuerdo con algunas pruebas psicológicas y estudios estadísticos, no parece haber una relación causal entre la violencia en los videojuegos y la violencia entre sus jugadores. ¿Esto significa que no hay ningún tipo de impacto en el jugador? No necesariamente. Parece que los videojuegos violentos no crean personas violentas en el mundo fuera de la pantalla, pero sí generan un gusto por acciones y representaciones violentas dentro de ésta. Entre más soldados virtuales se mate, menos se detiene el jugador a cuestionar qué motiva la matanza, si hay otro objetivo más allá de aniquilar al contrincante o si es necesario que el videojuego muestre tan explícitamente la sangre y el sufrimiento del enemigo virtual. El problema sería que el usuario ya no se cuestione si los videojuegos pueden ser algo más que la simple experiencia de disparar y evitar ser disparado.

Así como hay diversidad de géneros literarios y cinematográficos, así también hay diversidad de videojuegos. O debería haberla. No todas las películas tratan sobre mafias sanguinarias ni todas las novelas nos llevan a imaginarnos el gozo de un asesino serial. Aunque hablemos de mero entretenimiento, es preferible tener varias opciones. Actualmente los planteamientos narrativos en los videojuegos son cada vez más diversos, pero, lamentablemente, una de las acciones más comunes en un videojuego sigue siendo matar a un contrincante. Ya sea que uno juegue como una nave espacial, como un círculo comelón, como un plomero bigotón o como un soldado. La muerte está representada de diversas maneras en los videojuegos: a veces simplemente desaparece la imagen del contrincante, otras simplemente cae y se queda inmóvil, a veces del cuerpo muerto sale una bola blanca que representa el alma. Algunas representaciones son más explícitas: si disparamos al contrincante, éste sangra y grita de dolor. Esto al hablar de las muertes de los contrincantes, pero también hay videojuegos donde la muerte del protagonista es una posibilidad. Por lo general, el protagonista puede morir varias veces durante el juego. A veces la pantalla se pone en negro o en rojo (para representar la sangre que cubre la mirada) para representar la muerte. También hay videojuegos donde el cuerpo del protagonista desaparece unos segundos para volver con energías renovadas. Existen videojuegos donde el protagonista muere, pero puede seguir jugando con el “espíritu” del personaje.

En fin, la muerte tiene mil formas, colores, causas; dentro y fuera de las consolas. Sin embargo, no parece que la muerte fuera y dentro de la pantalla sea la misma. Fuera de la pantalla, la muerte puede llegar a ser lenta, agónica. En los videojuegos, la muerte no se sufre, no se llora y, la mayoría de las veces, es trivial. Es la muerte en pantalla; no es la muerte que a todos nos hiela. Los videojuegos son entretenimiento al fin. No esperamos que nos eduquen ni que nos presenten argumentos profundos sobre las motivaciones de la humanidad. Sin embargo, podrían hacerlo y ello volvería la historia más interesante, más enriquecedora, más impactante. De hecho, algunos videojuegos poseen unas narrativas extraordinarias.

La muerte no es un tema cualquiera. Uno de los grandes temores del ser humano es morir. Algunos temen el dolor que puede acompañar a la muerte, otros temen el fin de la existencia porque representa el cese del gozo. La muerte da sentido a nuestra existencia porque es sólo una. Por ello en los videojuegos la muerte es más banal. Al final, ¿quién querría comprar un videojuego en el que si nuestro personaje muere ya no podamos continuar jugando? ¿Qué de entretenido tiene eso? Sin embargo, fuera de la pantalla, ¿qué sentido tendría hacer cualquier cosa si sabemos que al morir reviviremos en unos cuantos segundos? Si da igual morir o no morir, ¿para qué vivir?

Los videojuegos nos ofrecen la posibilidad de vidas ilimitadas. El mundo no virtual nos ofrece la posibilidad de una existencia limitada. Con vidas ilimitadas, actuar o no actuar da igual. Con una vida limitada, es necesario jerarquizar nuestros deseos, pues podríamos no satisfacerlos todos. La conciencia sobre nuestra finitud echa luz sobre nuestras prioridades, victorias, fracasos, sueños no cumplidos. En la vastedad de infinitas vidas, todas valen lo mismo. Pero cuando sólo tenemos una, cada acción es una joya en sí misma.

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

@hzagal

(Escrito en colaboración con Karla Aguilar)