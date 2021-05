Fuera Iron Maiden del Salón de la Fama del Rock & Roll

Iron Maiden quedó fuera del grupo de músicos y bandas que serán inducidas al Rock & Roll Hall of Fame en octubre de este año.

En febrero pasado este grupo de melómanos dueños del Salón de la Fama del Rock & Roll anunciaron que los nominados para ser distinguidos este año en sus filas se decidirían por votación entre los siguientes: Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, The Go-Go’s, Iron Maiden, JAY-Z, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren, Tina Turner y Dionne Warwick.

El miércoles pasado se reveló a la clase de 2021 del R&R Hall of Fame estará integrada, entre otros, por: Foo Fighters, Jay-Z, Go-Go’s, Todd Rundgren, Carole King y Tina Turner; y en una categoría especial: Randy Rodhes; lo ha desatado reacciones en el ambiente musical desde que se conoció la noticia, sobre todo porque la excusión de bandas de metal parecería una constante.

Este anuncio, ha generado una oleada de críticas contra los dueños del Rock & Roll Hall of Fame que han puesto en duda la credibilidad de los convocantes de este reconocimiento una vez más; pues además de Iron Maiden, ni Judas Priest ni Motörhead tampoco han sido objeto de inducción; y por el mismo motivo, supuesta falta de votos; aunque no por falta de méritos y eso queda claro, porque desde hace 20 años, al menos estas tres bandas británicas han sido elegibles y no se les consideró durante muchos años.

Sobre este tema, Revolver Magazine – la publicación especializada – rescató una declaración que hizo Bruce Dickinson en 2018 durante un concierto de Iron Maiden en Melbourne, Australia en la que expresó lo que significan este tipo de decisiones que, los metaleros simplemente no comprenden parecen fuera de toda lógica. Dickinson diría al respecto:

“I actually think the Rock & Roll Hall of Fame is an utter and complete load of bollocks, to be honest with you. (…) “It’s run by a bunch of sanctimonious bloody Americans who wouldn’t know rock & roll if it hit them in the face. They need to stop taking Prozac and start drinking fucking beer.”

Es decir:

“De hecho, creo que el Salón de la Fama del Rock & Roll es un montón de tonterías, para ser honesto. (…) Está dirigido por un grupo de malditos estadounidenses santurrones que no sabrían el rock & roll si les golpeara en la cara. Necesitan dejar de tomar Prozac y empezar a beber jodida cerveza”.

Y la realidad es que es difícil no estar de acuerdo con Dickinson y sí encontrar demasiadas fallas en la lógica de los dueños del Rock & Roll Hall of Fame que, como en una columna anterior expliqué (https://mvsnoticias.com/columnas/influye-pertenecer-al-rock-roll-hall-of-fame/), se trata de un grupo de fanáticos del rock que nominan a bandas con al menos 25 años de carrera, con discos grabados profesionalmente, y que, determinan quiénes deben ser reconocidos, tomando en cuenta otros criterios que incluyen la influencia y la importancia de las contribuciones de los artistas al desarrollo y perpetuación de este género musical, factor determinando obviamente por su criterio y siempre abierto a su interpretación; y que sólo en años recientes, se sometió a la votación entre sus integrantes.

Al final, todo este proceso para decidir la inducción de un músico o banda puede tratarse solamente de una bola de fanáticos con los suficientes recursos para comprar objetos de culto de las bandas que les gustan en subastas, exhibirlas en un pretencioso edificio del que hacen un museo y cada año anuncian a las bandas que prefieren (aleatoria y discrecionalmente) con la libertad que les da el ser una asociación privada; pretendiendo que todo el mundo piense como ellos, incluso, imponiendo sus preferencias.

Cada fanático tiene derecho a decir que su banda o sus bandas favoritas son las mejores del mundo (incluso esa cofradía fundadora del R&R Hall of Fame), pero intentar imponerle al mundo sus gustos y negar o minimizar las contribuciones a la historia del metal, del rock y de la música mundial de bandas tan legendarias como las que este año quedaron fuera (Iron Maiden y Rage Against the Machine) de la inducción y las que llevan fuera alrededor de dos décadas (Iron Maiden, Judas Priest y Motörhead), es simplemente, la negación de la realidad.

Maiden es elegible para la inducción desde hace 15 años, es una de las bandas más grandes del mundo y de la historia de la música planeta, ha vendido más de 100 millones de copias de álbumes de su carrera y no será menos sólo por no entrar en ese Salón de la Fama, pero entonces no habrá que tomarlo como un reconocimiento definitivo ni esencial para definir la grandeza de los músicos o bandas.

Allá ellos y su “labor” para la conservación y la promoción de la historia del rock, siempre tendrán un relato omiso y sesgado de esa historia si continúan excluyendo a las bandas del metal.

¡Larga vida a las bandas británicas que nos dieron lo mejor del metal: Judas Priest, Iron Maiden y Motörhead!

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- ¿Listos para la gira de Korn? La banda liderada por Jonathan Davis ha anunciado 28 fechas como parte de una gigantesca gira por todo Estados Unidos. La serie de conciertos iniciará el 5 de agosto en West Palm Beach, Florida, pasará por Long Island, Detroit, Irvine, Phoenix, Austin y muchas ciudades más, antes de cerrar en el Dos Equis Pavilion de Dallas el 21 de septiembre; esto, además de la fecha reservada para el Louder Than Life Festival de Louisville, Kentucky, el 23 de septiembre. Si están interesados en viajar para una o varias de las fechas, los boletos en preventa ya están disponibles desde anoche en livenation.com, y a la venta general, se pueden conseguir desde hoy. Por lo pronto, les dejo una canción de su más reciente álbum “The Nothing” (2019) que los elevó al top 10 de la lista de Billboard. Disfruten.

TRACK 02.- “Fortitude” de Gojira es rompe récords. Los éxitos para la banda francesa continúan cayendo derivados de su recién editado álbum “Fortitude”, que se convirtió en el álbum más vendido de Estados Unidos en su primera semana de estreno; alcanzó el número uno en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard; se ubica en el sitio 12 de la lista de los 200 mejores discos de Billboard y rompió el récord que ostentaba el DJ Khaled por ventas; lograron colocar 24 mil104 copias, cifra realmente impresionante para cualquier banda o artista y la sorpresa es mayor tratándose de una banda de metal como Gojira; sin duda, ha sido la mejor semana de estreno en su carrera. ¡Enhorabuena! Y, por si fuera poco, han anunciado ya el inicio de la gira de promoción de esta producción en Estados Unidos para este octubre al término de sus presentaciones veraniegas con Deftones. Las fechas exactas y la venta de boletos se pueden consultar directamente en su página de internet: gojira-music.com/tour. Si todavía no han conseguido el disco, se están tardando.

BONUS TRACK.- Myles Kennedy estrena segundo álbum solista. Este viernes, se ha publicado oficialmente “Ides of March“, el segundo álbum solista de Myles Kennedy, vocalista de Alter Bridge y de la banda de Slash. Y si es la primera vez que entran a esta columna y no terminan de ubicarlo, sólo debo decirles que es considerado por la prensa especializada de Estados Unidos y Reino Unido, como uno de los mejores cantantes del rock en la actualidad. Además, la versatilidad de su voz más que envidiable, le ha sumado colaboraciones con músicos de varios géneros, desde Mark Morton (guitarrista de Lamb of God) hasta Gov’t Mule (el conjunto de blues-rock). Pero este viernes, Kennedy ha logrado encantar a sus más escépticos seguidores con el lanzamiento de este segundo disco solista que, si bien, ya se conocían cuatro de las once canciones antes de la revelación del álbum completo, se encontraron con un álbum más luminoso que el anterior “The Year of the Tiger” (2018), y aunque continúa con influencias que recuerdan el hard rock de bandas clásicas, logra conservar su personalidad y destacar la profundidad de sus letras. Si no conocen mucho de este estadounidense nacido en Spokane, Washington, están a tiempo de disfrutar este magnífico álbum. Les dejo el sencillo videoclip de la canción que le da nombre al disco, en un corte de casi ocho minutos, que nos sumerge en una atmósfera musical embelesadora. El mejor track de la producción sin duda alguna. Denle play, no se van a arrepentir.

¡Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

