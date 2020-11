Fortaleza Covid

Los antiguos griegos tenían en mucho la virtud de la fortaleza. Aristóteles la definía como la capacidad de moderar el miedo por un motivo noble y justo. La fortaleza es el término medio entre la cobardía y la temeridad. El cobarde, dominado por el miedo, no enfrenta el peligro que tiene el deber de enfrentar. El temerario, por el contrario, no siente el miedo que debe sentir y, torpemente, enfrenta peligros que no debe enfrentar. Sin embargo, la fortaleza no consiste sólo en enfrentar y acometer el peligro; la fortaleza también consiste en resistir y permanecer firme ante las dificultades. El fuerte acomete y emprende, pero también resiste.

Les cuento esto, porque estos tiempos de pandemia son tiempos de fortaleza. Necesitamos mucha fortaleza para llegar a buen puerto. Hemos visto al personal de salud enfrentar los peligros del contagio y cumplir admirablemente con su deber. No pocos han muerto por atender a los enfermos. A ellos, mi respeto y admiración. Y a sus familias –cada muerte es una estela de dolor— mis condolencias.

Pero la fortaleza es también una obligación para nosotros, los ciudadanos de a pie. ¿Debemos tener miedo al virus? Sin duda. No sentir miedo sería temeridad. No debe ser, por supuesto, un miedo paralizante que nos impida vivir, sino un miedo proactivo que nos lleva a vivir todas las medidas de prevención, por incómodas que sean. Hace falta fortaleza para utilizar el cubrebocas un día de calor y para lavarse constantemente las manos. Hace falta mucha fortaleza para reducir nuestra vida social, para evitar las reuniones innecesarias, para no organizar fiestas.

¿Saben como funcionaban las falanges de Filipo II de Macedonia y Alejandro Mango? Era formaciones cerradas, soldados de infantería armados de lanzas y protegidos por escudos. Gracias a la disciplina, eran prácticamente impenetrables. Cada infante debía ocupar su puesto, porque la integridad de la falange dependía de la fortaleza de casa uno de los soldados.

Mientras la vacuna no esté disponible para todos, lo único que nos queda es cerrar filas y reducir los contagios. El problema no es sólo poner en riesgo la propia vida, sino que ponemos en riesgo la vida de otros, especialmente de los adultos mayores. Cuidarnos a nosotros mismos es la mejor manera de vivir la solidaridad. Los tiempos de pandemia, insisto, son tiempos de resistencia.

Sapere aude!

(El autor conduce el programa de radio “El Banquete del Dr. Zagal y profesor de la Facultad de Filosofía en la Universidad Panamericana)