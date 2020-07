Festivales virtuales, a prueba y error

Ya sabemos que no podemos ir a conciertos, seguimos deprimidos porque no pudimos ir a los festivales que nos cancelaron desde el primer trimestre del año, pero ha habido propuestas que buscan una respuesta para seguir subsistiendo.

¿Ustedes recuerdan a Hatsune Miku? Era idílico ver la espigada y espectacular figura del holograma en 3D, con largo cabello lacio turquesa e inmensos ojos cantar y bailar “en vivo” sobre un escenario real ante públicos multitudinarios reales en todo el mundo. Nos parecía estar dentro de una película de ciencia ficción, y sí, nos preguntábamos entonces, si así serían los conciertos en el futuro. Un holograma en el centro del escenario mientras el público vitorea a un ente que no respira.

Hoy Hatsune Miku y esta idea del espectáculo virtual parece ser la forma en que el mundo puede encontrar una respuesta para su necesidad de asistir a espectáculos musicales masivos… pero a la inversa.

El fin de semana pasado, se realizó Tomorrowland (tal vez se enteraron), un festival de música EDM y electrónica que se celebra cada verano en Boom, Bélgica y se le conoce también como el más grande de música dance del mundo, y este año como los anteriores, planeó un cartel de primer nivel que reuniría en un mismo escenario a DJ’s de fama internacional, el cual por razones del coronavirus obviamente no pudo llevarse a cabo de la forma en que se había planeado; en cambio, hizo hasta hoy lo que podría ser la respuesta que se necesitaba para imaginarnos más certeramente cuál podría ser el camino – al menos de los próximos meses – para poder disfrutar de los conciertos masivos o los festivales, mientras la covid 19 siga siendo un peligro constante para la humanidad.

Tomorrowland gestó su primera edición completamente virtual. Invitado por invitado fueron aparecieron en el escenario tocando un set en exclusiva para el festival, sí hubo público conectado a través del internet, pero la parte novedosa fue el despliegue de espectaculares efectos especiales y construcciones de animación en 3D y multimedia para recrear con esta tecnología los escenarios, el juego de luces, la pirotecnia, el humo y hasta al público emocionado bailando brazos arriba y sacando sus celulares para grabar; tal cual se imaginaron que habría sido en vivo todo el festival durante horas y horas; y por momentos, pudimos creer en que esa sería la forma en que sería posible volver a experimentar un concierto sin salir de la sala de casa.

Con ello, Tomorrowland se convirtió tal vez en el primer festival de gran envergadura en hacer esto posible, cumplir con su lineup anunciado, con sets musicales exclusivos para la ocasión (no grabados ni preestrenados), con un despliegue virtual impresionante y que logró hacer sentir la esencia de los festivales en streaming.

Pasada la prueba de Tomorrowland, otro festival vanguardista se atrevió a anunciar que este fin de semana también se llevaría a cabo: Lollapalooza.

Desde ayer jueves 30 julio y hasta el próximo domingo, el Lollapalooza transmite desde las 5 de la tarde (hora de Chicago) su edición 2020 exclusivamente a través de Youtube y promete más de 150 presentaciones entre bandas y artistas; y prometió un gran despliegue de contenido exclusivo y música, al igual que hace más de un mes el festival de hard rock y metal británico Download.

Lolla2020 prevé presentar sets de al menos 50 artistas en su lineup de nivel internacional; sin embargo, será probablemente menos decepcionante que Download, ya que Lollapalooza transmitirá sets de ediciones anteriores, combinadas con actuaciones originales, sets de archivo de algunos de los artistas principales del festival y sólo unas pocas actuaciones especiales nocturnas; aquí una de este jueves, Toni Cornell, hija de Chris Cornell haciendoun cover de la canción “Black” de Pearl Jam en livestream:

Tras la experiencia de Torrowland es probable que en el futuro algunos organizadores de festivales empiecen a hacer apuestas mucho más ambiciosas y elaboradas que las presentadas por Download y Lollapalooza que, aunque son intentos loables para cumplir con sus ediciones, están lejos de representar un verdadero espectáculo que valga la pena sintonizar por horas. Por el bien de los fans de los conciertos y los festivales ojalá a los organizadores, promotores, bandas, patrocinadores, sí se les esté ocurriendo algo mucho mejor para el futuro.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Marilyn Manson nos muestra su nuevo caos. El aviso del lanzamiento de material nuevo ocurrió el martes 28 de julio pasado y al día siguiente puntualmente, Manson lanzó el primer sencillo (acompañado del video oficial) de lo que será su nuevo álbum titulado “We are Chaos” que estará disponible en tiendas y en todas las plataformas digitales a partir del 11 de septiembre de este convulsionado 2020. Se pueden decir pocos datos del nuevo disco, pero sabemos que contiene 10 canciones producidas por Shooter Jennings y que la portada del disco es un autorretrato al óleo de Manson llamada “Infinite Darkness”, sí una pintura del propio Manson. Lo que se desconoce es quiénes participaron como músicos en la grabación pues hay que recordar que Twiggy Ramirez, no participó en el material anterior cuando fue separado de la banda y trabajó recientemente con el rapero A$AP Ferg. El corte homónimo del álbum fue visto con extrañeza, pues algunos lo tildaron de “pop”. Ustedes decidan. El videoclip dirigido por Matt Mahurin:

TRACK 02.- Ya supimos qué hacía Corey Tylor. El líder de Slipknot/StoneSour, Corey Taylor estrenó los dos primeros singles del disco debut en solitario con el lanzamiento de sus respectivos videoclips “CMFT Must Be Stopped” y “Black Eyes Blue”. El álbum, con fecha de disponibilidad de venta a partir del próximo 2 de octubre, tiene participaciones de sus amigos impresionantes nombres: Rob Halford, Lars Ulrich y Scott Ian; también Marilyn Manson y Chris Jericho. Para el LP de Taylor, se sabe que todos esos personajes estuvieron en el estudio grabando, pero manteniéndose alejados unos de otros y no tuvieron contacto con el exterior en todo dese tiempo. ¿Se imaginan eso? Aunque descubrir exactamente qué hizo cada uno en el álbum será la mejor parte. El álbum tiene 25 canciones en total; 13 del álbum, 6 lados B acústicos y 6 covers, incluido “Lunatic Fringe” de Red Rider, John Cafferty y “On the Dark Side” de Beaver Brown Band y “Shakin” de Eddie Money. Denle una escuchada y vista a los videos y avisen si les gustan, prometen una mezcla bien lograda de hard rock, classic rock, punk rock e incluso hip-hop.

TRACK 03. Amon Amarth invita a una noche de película. A través de knotfest.com los miembros de la banda invitan a ver su “The Pursuit Of Vikings Documentary” junto con su presentación en el escenario principal del Summer Breeze 2017 este viernes 31 de julio, a las 12 p.m. PT | 3pm ET | 8 p.m. BT | 21:00 CET y prometen responder preguntas en el chat en vivo. Conéctense.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha… ¡a todo volumen! Y USEN CUBREBOCAS.

@Jenn_Ramirez_