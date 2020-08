“Este año sigue empeorando”, murió Pete Way

El sábado pasado murió Pete Way. A penas unos días antes de morir había cumplido 69 años.

Peter Frederick Way sufrió durante gran parte de su vida los estragos del consumo de drogas, principalmente cocaína y del alcohol; en sus 40 años de carrera, ya fuera como bajista de UFO, con Fastway, con su propia banda Waysted, como músico de giras de Ozzy Osbourne o con The Pete Way Band, siempre tuvo que lidiar con sus fantasmas y todos ellos asumidos por él mismo sin ningún intento de ocultarlos.

En un extenso especial sobre Way publicado esta semana por la revista Classic Rock (disponible para su lectura en internet sin costo) se recuerdan sin tapujos las afectaciones físicas que él mismo se infringió debido al consumo de sustancias. Entre otros temas menos dramáticos se puede leer cómo tuvo que borrar con cirugías las huellas de años de pincharse los antebrazos con agujas, de cómo se destrozó las venas de las piernas por las mismas razones y de cómo, incluso, durante una entrevista para la misma publicación británica no se le veía del todo recuperado anímicamente de haber dejado el alcohol, vamos ni siquiera estaba convencido de que de verdad lo había dejado.

Es hasta cierto punto común que los involucrados en la industria del rock se encuentren en circunstancias parecidas; queda claro que no fue el primero y seguramente no será el último, ahí está de nuevo James Hetfield en septiembre de 2019 regresando a rehabilitación y cancelando conciertos; pero después de todo lo sufrido y consumido, Pete Way fue un sobreviviente y no murió por sus excesos.

La semana pasada se confirmó que su muerte fue a causa de un accidente que tuvo hace un par de meses en el que sufrió lesiones mortales y de las que a pesar de haber lidiado antes con un cáncer de próstata desde 2013 – con intensa radioterapia debido a 11 tumores – y un ataque cardiaco en 2016, no pudo escapar.

“Pete Way era una figura muy querida y muy respetada entre los fanáticos del rock, críticos y compañeros músicos por igual. Mejor conocido por su trabajo con UFO, las enérgicas presentaciones en vivo de Pete estuvieron en el corazón de las innumerables giras mundiales de la banda. Sus líneas melódicas de bajo sustentaron el catálogo de perdurables clásicos del rock sobre los que se fundó la reputación y el legado de UFO”, puede leerse en el mensaje oficial que se publicó en su perfil de Facebook que anunció su fallecimiento.

Way había terminado recientemente un álbum en solitario “Walking On The Edge” con el productor Mike Clink. Publicó en 2017 una autobiografía “A Fast Ride Out Of Here” y lo último que editó fue el álbum “Anfetamina” disponible en Cargo Records.

La cantidad de músicos en los que Way significó algún tipo de influencia o inspiró respeto es notable; músicos del calado de Nikki Sixx, Ozzy Osbourne, Kirk Hammett, Tom Morello, Mike Portnoy, Michael Amott, expresaron sus respetos inmediatamente en redes sociales al enterarse la noticia.

El mismísimo Geezer Butler tuiteó: “This year keeps getting worse. Pete Way, one of the ‘characters’ of metal and fellow @AVFCOfficial supporter has passed. He supported Deadland Ritual on the show in London. Very funny man. RIP Pete.” // (Este año sigue empeorando. Pete Way, uno de los ‘personajes’ del metal y compañero ha muerto. Él apoyó a Deadland Ritual en el show de Londres. Hombre muy divertido. Descansa en paz Pete.)

Icónico bajista de los años más convulsos del rock y del metal terminó su vida luchando contra sus adicciones, sus enfermedades y finalmente por lesiones de un accidente. Una historia de un grande de la música que termina dejando un enorme hueco y una tristeza infinita.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Steve Lukather lanza nueva canción con Ringo Starr. Considerado uno de los mejores guitarristas del rock, Lukather presentó “Run to Me”, coescrita con sus compañeros de Toto, David Paich y Joseph Williams, quien también toca los teclados y canta en el puente. John Pierce (de Huey Lewis & the News) está en el bajo; y sí, Ringo Starr en la batería. Esta canción está incluida en el nuevo álbum en solitario de Lukather que estará disponible a principios del tan ansiado 2021. En un comunicado, el guitarrista mencionó: “Quería lanzar esta (canción) ahora porque encaja con el momento, un momento en el que todos necesitamos una canción feliz para un momento infeliz”, ¿alguien más se estrujó? Se puede ver y oír en el siguiente enlace, pero sí se puede decir que se nota la inspiración de sus años con la icónica banda Toto, que continúa en pausa. Por cierto, don Ringo muy responsable aparece con cubrebocas y toda la cosa.

TRACK 02.- Deftones vuelve a la carga. Chino Moreno, Stephen Carpenter, Sergio Vega, Frank Delgado y Abe Cunningham han anunciado oficialmente que lanzarán el próximo 25 de septiembre su noveno álbum de estudio titulado “OHMS”, acrónimo de la frase en inglés “Al servicio de Su Majestad” o “Al servicio de Su Majestad” (“On Her Majesty’s Service” o “On His Majesty’s Service”). La nueva canción mantiene la línea eléctrica del grupo, con majestuosas melodías y riffs. La banda también tiene en puerta la reedición del 20 aniversario de “White Pony” junto con un álbum de remixes llamado “Black Stallion” como parte de un boxset súper delux con portadas coleccionables y fotografías exclusivas que promete dejar a sus fans en la banca rota; por cierto, ya está en preorder. Aquí está el video que se lanza este viernes del primer single dirigido por Rafatoon. ¡Denle!

TRACK 03.- Carcass nos deja en espera. Los ingleses podrían no cumplir su promesa de lanzar su nuevo álbum este verano y las esperanzas se desvanecen cuando escuchamos que lo que ya está aquí es el próximo EP “Despicable” y el lanzamiento de un nuevo single “The Living Death at the Manchester Morgue” de esta producción que se une a las cuatro pistas de dicho EP que saldrá oficialmente el 30 de octubre. La Loudwire calificó la nueva producción como el sonido familiar por el que los fanáticos los aman, con melodías vigorosas y armonizadas, ritmos gruesos y solos ágiles. Carcass no ha sacado un material nuevo desde 2013, la neta ya nos dejaron esperar mucho y ahora, será otro poco más. Denle play al entretén de la nueva canción, ¡está buenísima!

TRACK 04.- Cerramos los ojos con el nuevo video de Will Butler de Arcade Fire. Will ha compartido el video de “Close My Eyes”, la nueva canción de su próximo álbum en solitario, “Generations” que se lanzará el próximo 25 de septiembre. El hermano del líder de la banda de indie dijo sobre el nuevo track que trató de hacer de la letra una descripción sencilla y honesta de una emoción que siente a menudo, “un impulso por el cambio junto con la desesperación. “Estoy cansado de esperar un día mejor. Pero tengo miedo, soy vago y nada va a cambiar. Es una especie de canción triste”, dijo a la Rolling Stone en inglés. En el nuevo video la mayor parte del tiempo aparece en imágenes blanco y negro remando en bote, construido por su abuelo, alrededor de un vasto lago. Suena deprimente pero no por la melodía si no por el resultado. ¡Vaya creatividad!

BONUS TRACK.- Cada día y cada noche, lo nuevo de Serum 114. La banda de Frankfurt estrenó su tercer sencillo “Jeden Tag Jede Nacht” (Cada día y cada noche), de su sexto álbum titulado “Zeichen der Zeit” (Signo del tiempo) que podrá conseguirse directamente desde la página de su sello discográfico Napalm Records a partir del 18 de septiembre de 2020 ¿por qué sólo desde ahí con tanta tecnología rodeándonos? Los mexicanos tenemos bloqueadas varias compras de bandas alemanas en los servicios de venta de música en línea. Mala onda ¿no? Les dejo por lo menos el video.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha… ¡a todo volumen! Y USEN CUBREBOCAS.

@Jenn_Ramirez_