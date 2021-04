El póstumo inédito de Bowie

Cuando hablamos y escribimos de David Bowie siempre existe el mismo problema, cómo abordar la obra de un genio musical inabarcable como él. Se corre el riesgo de quedarse cortos aun cuando todos los halagos, consideraciones positivas y emociones que provoca, no son simples palabras complacientes ni virtudes hipócritas o infundadas las que se vuelcan cuando se habla del arte de Bowie, todo es absolutamente cierto y real.

Esta semana, las redes sociales oficiales de Bowie confirmaron el lanzamiento de un álbum póstumo de música inédita para el próximo 28 de mayo; desde fu fallecimiento hace 5 años, la lista de recopilaciones, así como reversiones y remasterizaciones ha crecido, pero tener una producción discográfica con 21 canciones “nuevas”, es para ponerse serios y más cuando te enteras de dónde vienen. Les cuento.

Ustedes recordarán “The Man Who Sold the World”, el tercer álbum de Bowie original de 1970, que se remasterizó en 2015 y aunque significó uno de los más oscuros de su carrera es uno de los más emblemáticos (aunque los millennials sólo hallan descubierto la canción porque la tocó Kurt Cobain una vez). También se publicó, una reedición de esa misma producción que se lanzó apenas el año pasado para celebrar el centenario del álbum bajo el nombre de “Metrobolist”, nombre que Bowie quería poner originalmente a este disco, aunque en el último momento se cambió al mítico “The man who…”.

El primer track de esa producción de principio de los 70, se titula “The width of the circle”, es tal vez la canción con más tintes de heavy metal y psicodelia que se le escuchó en todo el disco y por muchos discos más, y justamente ese nombre es el que decidieron usar para este conjunto de canciones inéditas cuyo origen también data de 1970.

Estas pistas fueron extraídas de una sesión grabada para el periodista John Peel junto a The Tony Visconti Trio; otros cinco tracks fueron creados por Bowie como parte de la banda sonora de “The Looking Glass Murders” (también llamada “Pierrot in Turquoise”), una película filmada para la televisión británica y otras más que fueron interpretadas en el programa “Andy Ferris Show”.

En la lista de canciones, aparecen también versiones remezcladas por el propio Tony Visconti en 2020 de canciones como: “The Prettiest Star”, “London Bye, Ta-Ta”, “Memory of a Tree Festival”, “All the Madmen” y “Holy Holy”.

Lo sorprendente del caso es que sin haber una fecha memorable de la carrera de Bowie en puerta y sin mayores aspavientos, se anuncia este inesperado álbum que se podrá encontrar a la venta en formados doble CD y vinilo y se aprovechará para editar un formato “picture disc” del renombrado “The Man Who Sold the World”.

Bowie siempre sorprende, siempre convence, siempre emociona.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Posponer es el verbo de hoy. Iron Maiden ha hecho lo que varias bandas en el último mes, acaba de anunciar que ha pospuesto las presentaciones que tenía planeadas para los próximos junio y julio en Europa y ahora las fechas del Legacy of the Beast Tour se han reagendado para 2022 debido a las restricciones de la pandemia por covid 19 que aún con los procesos de vacunación en marcha en el viejo continente no han sido lo suficientemente veloces o efectivos. Y hoy lamentamos no sólo eso, sino también que los 41 años del álbum debut de Maiden no pueda festejarse con un gran concierto, uno de los discos más importantes del metal fue lanzado el 14 de abril de 1980. Entre tanto, les dejo el video estrenado esta semana de “Legacy of the Beast – Viking Invasion Event Showcase” del juego para celulares de Iron Maiden en el que incluyeron como uno de los personajes para jugar a “The Berserker”, el vikingo que aparece en la portada del último álbum de Amon Amarth. Si no han jugado Legacy of the Beast se tardaron descargarlo es gratis.

TRACK 02.- Mick Jagger y Dave Grohl en juntos en aislamiento. Esta semana el canal de YouTube de Mick Jagger estrenó el video de un sencillo en el que Dave Grohl toca la guitarra, el bajo y la batería y Jagger le pone voz y también toca cuerdas. La canción “Eazy Sleazy” es parte de la serie de colaboraciones que Grohl ha realizado durante los meses de aislamiento por la pandemia; cabe recordar que ya publicó colaboraciones con Nandi Bushell, Paul McCartney, Ringo Starr y con St. Vincent hizo una versión de “Piggy” de Nine Inch Nails. Disfruten a Jagger siempre es de lo más embelesante para ver, aunque la calidad del video no sea la mejor.

TRACK 03.- Billy Gibbons y Matt Sorum están felices. El próximo 4 de junio se lanzará “Hardware”, el tercer álbum solista del sorprendente Gibbons de ZZ Top, producido por él mismo, Matt Sorum (Guns N’ Roses) y Mike Fiorentino. Cabe resaltar que en este álbum Sorum no sólo produce también toca la batería y no cabe duda que esta producción como la anterior en la que también hicieron mancuerna, va que vuela para otro premio de la Blues Foundation. Aunque el video de la canción “West Coast Junklie” se estrenó hace tres semanas, Sorum está feliz porque el atractivo video rebasó ya las 200 mil vistas en YouTube y las agradeció todas a través de su cuenta de Twitter. Púchenle al video, es excelente para el play list de viernes.

TRACK 04.- Apocalyptica entró al “White Room”. La banda de metal sinfónico lanzó el mes pasado el audio de su versión del clásico de Cream y hace un par de días estrenaron el video oficial de su colaboración con Jacoby Shaddix, la voz de Papa Roach. La pista fue producida por Howard Benson en los estudios de grabación West Valley en California y mezclada por Chris Lorde-Alge. No tiene desperdicio White Room es White Room, denle play y súbanle a los parlantes.

BONUS TRACK.- Ya he hablado de él y seguiré haciéndolo, pero si todavía no conocen a Myles Kennedy, de lo que se están perdiendo. Les dejo un video: “Get Along”, tercera canción revelada de su segundo álbum solista titulado “The Ides of March” que se lanzará oficialmente el próximo 14 de mayo. Fue grabado en exclusiva para Hard Drive Radio y estrenado a media noche de este viernes.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_