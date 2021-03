¡El pacto de AMLO, no se rompe!

Félix Salgado Macedonio es el candidato para gobernar Guerrero por el partido Morena, y con esa contundente decisión, el Estado mexicano actual nos advierte algo: ¡No hay democracia! Mentira que el pueblo manda, no somos las ciudadanas y los ciudadanos quienes contamos sino las formas machistas, autoritarias, misóginas, tradicionales para gobernar. Un mazo duro y definitivo, unas integrantes y unos integrantes partidistas obedientes y silenciados. Calladitas y calladitos siguen durmiendo en sus laureles, mientras afuera las voces de reclamo siguen clamando justicia… Simulaciones y cinismos son las formas de responder del Estado que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Los actuales servidores de la nación, no son distintos, no son otras las prácticas de gobierno del actual partido en el poder, son tan burdas, insensibles, sin empatía a los gritos de desesperación de las muchas voces ciudadanas que reclaman justicia de género, que su respuesta es: un candidato presunto violentador de mujeres sin que haya la mínima intención de investigación, esclarecimiento, atención a tales denuncia. El mazo del Estado responde con su contundencia: En este gobierno no se rompe el pacto patriarcal, incluso se alimenta, se promueve y se silencia.

Basta con ver el silencio con que actúan las mujeres del gabinete de AMLO, ninguna se pronuncia en contra de la decisión, ninguna renuncia a su curul o cargo, calladitas se hacen cómplice de un presidente insensible a las muchas denuncias de acoso, violencia. Por su parte, los hombres del partido en el poder, los servidores públicos que abanderaron causas de diversidad sexual, que son homosexuales en lo privado, que conocen lo que es ser discriminados, violentados, también se alienan a las decisiones del jefe del ejecutivo. Sus voces que señalaban a los otros gobiernos hoy mustios, convenencieros, cómplices se callan.

¿Qué nos queda a la sociedad civil?… Reflexionar sobre las muchas formas y expresiones, acciones y manotazos que el Estado ha lanzado en estos escasos tres años en el poder y en las próximas elecciones meditar cómo cruzaremos la boleta, cómo verdaderamente generar un cambio en las formas y respuestas, sistemas y maneras de ejercer la justicia social. México ha sido constantemente engañado, traicionado por sus “líderes” convenencieros, insensible que han encontrado en la promesa la posibilidad de satisfacer sus ansias de poder, de enriquecimiento, de lucrar con la pobreza, la ignorancia y la esperanza.

Lo que hemos vivido esta semana, las expresiones de las mujeres en las calles, edificios, en los muros y las pintas de la ciudad de México, alerta de lago más profundo: la violencia es un problema de salud pública, síntoma de una arraigada práctica que se ejerce desde las determinaciones del Estado que no reconoce lo básico para transformarse: es un Estado patriarcal desde el jefe del ejecutivo hasta sus mujeres en las diversas secretarías, han naturalizado que el que manda es AMLO, que la voz del hombre patriarcal decide. Basta ver cómo no hubo ningún pronunciamiento de las mujeres y hombres ante la decisión de los machos del partido a postular a Salgado Macedonio. Todas y todos en silencio. Síntoma de un Pacto Patriarcal que no se rompe y que incluso se fomenta.

Ojalá que las urnas hablen, que sean las tribunas donde las voces que no quieren escuchar se expresen. El Estado actual no será, una vez más quien nos escuche.

Abramos la discusión: @salmazan71