El pasado el 14 de abril 2020 publicamos esta nota y creemos importante volver a leerla y tenerla muy presente ahora que salgamos a votar.

Es verdaderamente frustrante leer cómo el presidente López Obrador está incapacitado para gobernar. Intelectual, moral, temperamental y psicológicamente no está capacitado para ser nuestro presidente. Ahora que el mundo entero está viviendo una crisis, el líder es quien nos sacará adelante o nos hundirá.

En su conferencia mañanera del 27 de febrero del 2020, el presidente López Obrador aseguró que tal parece que los conservadores querían que llegare la epidemia con tal de atacar a su gobierno. “La verdad hay quienes quisieran que nos fuese mal, por cuestiones ideológicas, que nos afectaran estas epidemias y que nos fuese mal, están molestos porque ya no pueden robar”.

López Obrador no quiere ni siquiera conocer, entender, distinguir, interpretar, comprender el problema que enfrenta hoy día el mundo entero. Últimamente, todos los días vemos en sus conferencias mañaneras su ignorancia.

La virulenta combinación de ignorancia, inestabilidad emocional, demagogia, solipsismo y venganza contra lo que él llama conservadores hará más que resultar en una presidencia fallida; podría muy bien conducir a una catástrofe nacional. La perspectiva de López Obrador como primer mandatario debería provocar un escalofrío en la columna vertebral de todos y cada uno de los mexicanos.

Tomó hasta ahora ver la total incapacidad para gobernar, pero la crisis ha llegado en forma de una pandemia de coronavirus, y el mundo entero lee cómo se nombra a nuestro presidente como el peor ejemplo. El 15 de marzo las redes sociales retransmitían un video que causó indignación en el mundo, debido a que en las imágenes se observa cuando el mandatario sostiene y le da un beso a una niña, resultando en la publicación de una fotografía de AMLO en primera plana en el periódico International Zúrich bajo el encabezado que dice: “El presidente de México el PEOR ejemplo”.

Sin duda, el presidente no es responsable ni del coronavirus ni de la enfermedad que causa, COVID-19, y no podría haber evitado que golpeara nuestras costas incluso si hubiera hecho todo bien. Dicho esto, el presidente y su administración SÍ son responsables de errores graves y costosos, especialmente las declaraciones en sus mañaneras como la del 18 de marzo donde presumió un amuleto religioso como su escudo protector ante la pandemia y dijo: “Les digo, el escudo protector es como el detente”, comentó al tiempo que mostraba una estampa religiosa con alguna imagen. “El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”.

Los fallos épicos de fabricación en las pruebas de diagnóstico, la decisión de evaluar a muy pocas personas, la demora en expandir las pruebas a solo 19 laboratorios autorizados, y problema publicado desde el 28 de febrero por el periódico El Universal de que no había en el mercado ni siquiera lo más elemental como el cubrebocas. Estos errores nos han dejado ciegos y muy rezagados, y, durante algunas semanas cruciales, crearon una falsa sensación de seguridad. Lo que ahora sabemos es que el coronavirus se propagó en silencio durante varias semanas, sin que nos demos cuenta y mientras no hacíamos nada para detenerlo. Los esfuerzos de contención y mitigación podrían haber disminuido significativamente su propagación en un punto crítico temprano, pero desperdiciamos esa oportunidad. En la medida en que haya alguien a quien culpar aquí, la culpa es de una gestión pobre y caótica de AMLO y la falta de reconocimiento del panorama general.

La información errónea y la mentira del presidente AMLO sobre el coronavirus son asombrosas. Prefirió dar su informe de gobierno en lugar de anunciar apoyos a las personas que sufrirán por el COVID-19, y para aquellos lectores que todavía no crean que nos hundiremos recuerden la mañanera del 2 de abril donde AMLO aseguró: “Vamos a salir adelante. Ayer usé por primera vez el término ‘crisis transitoria’. Vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto [la pandemia] como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”.

Ha tardado mucho más de lo que debería, pero los mexicanos ahora han visto al mago de Oz detrás de la cortina como el gran estafador que es. El presidente, enfurecido por haber sido desenmascarado, se ha vuelto más desesperado, más amargado, más desquiciado. Él sabe que nada será igual. Su administración se tambalea, pues solo quedará un cascarón hueco. El México en el que yo crecí, por el cual mi abuelo y padre lucharon usando como arma la pluma se esfumó, se murió para siempre, igual que todos aquellos que fallecieron en el estremecedor accidente del metro en la noche del 3 de mayo. Descansen en paz.

