El Imperio Mexicano

La consumación de la independencia no se alcanzó por un triunfo militar, sino por vía del pacto.

El 28 de septiembre de 1821, se firmó el acta de independencia del Imperio Mexicano. Finalmente, tras once años de lucha, la Nueva España consumó su objetivo: independizarse de la corona española.

El otro día, me preguntaron en redes, por qué el acta de independencia fue firmada por personas que no habían luchado en el campo de batalla. La pregunta es muy pertinente. Precisamente ese fue el éxito de Iturbide, un realista, y de Guerrero, un insurgente: la negociación. La consumación de la independencia no se alcanzó por un triunfo militar, sino por vía del pacto. En 1821, la lucha se encontraba en un punto muerto. Ni los realistas podían acabar con la insurgencia, ni los insurgentes eran los suficientemente fuertes como para derrotar a los realistas. De hecho, en muchas regiones del inmenso Virreinato de la Nueva España, la rebelión había sido controlado por las fuerzas realistas.

De ahí la importancia de que marqueses, condes, abogados y clérigos firmasen el acta de independencia que, no lo olvidemos, fue precedida por el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y la conservadora Conspiración de la Profesa. Las clases más privilegiadas del país, exceptuando algunos pocos individuos, se sumaron a la independencia de México

¿Por qué independizarse como imperio? Antes que nada, habrá que recordar que insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo aceptaron que esa fuese la forma de gobierno que adoptaba el joven país. Después cambiarían de opinión; pero al principio, apoyaron al gobierno imperial. Eso sí, México no sería una monarquía absoluta. Pero eso es otra historia. Retomo la pregunta, ¿por qué imperio? Conjeturo que fueron dos motivos. Por un lado, se le ofrecía (ingenuamente) a España la posibilidad de que un infante real viniese a gobernar el nuevo Imperio. Se ofrecía una salida política para la Corona Española; algo similar (que no igual), a como sucedería poco después con el Imperio del Brasil. Si el rey enviaba a un infante de la Casa Real como emperador, esto equivaldría al reconocimiento de la independencia mexicana. Este reconocimiento le hubiese ahorrado a México muchos problemas, pues consumada la independencia, el país padeció bloqueos e intentos de reconquista que lo desgastaron.

Por otro lado, la mayor parte de los consumadores de la independencia no eran liberales. Ni siquiera Guerrero lo fue en estricto sentido; los insurgentes, salvo alguna excepción, consideraban que el catolicismo era un rasgo clave de la identidad del nuevo país. La clase alta consideraba que lo ideal sería un gobierno, sí, donde hubiese separación de poderes, pero donde el poder ejecutivo, ostentado por el monarca, brindase cierta estabilidad.

Tengamos presente que, por aquel entonces, la experiencia democrática en el mundo era muy menor. Estados Unidos de América, y en cierto sentido Suiza, eran las únicas repúblicas democrática funcionales. Quienes idearon la independencia de México pensaban que el país no estaba preparado para una experiencia plenamente democrática. (Y algunos escritores conservadores dicen que la historia les dio la razón, pues a partir de la abolición del Imperio y la instauración de la República, la historia de nuestro país fue una sucesión de revueltas y golpes de Estado. No fue sino a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tras la restauración de la república, cuando se lograría dar estabilidad política a México).

Quiero salir al paso a un malentendido. Soy un republicano convencido: creo en la división de poderes y en el sufragio efectivo, defiendo el sistema de pesos y contrapesos para evitar la concentración de poder, y considero que el eje de la democracia es la ley. Descreo de los privilegios y prefiero ser ciudadano de una república que súbdito de un monarca. No hago, ni de lejos, una apología de un sistema monárquico.

Simplemente quiero mostrar que la consumación de la independencia de México nos deja una enseñanza: se consigue más por el camino de la negociación, del diálogo y del consenso que por vía de las armas y la violencia. Al final, México no alcanzó su independencia porque los insurgentes ganaran una gran batalla, sino porque la mayoría de los actores involucrados se sumaron a un proyecto común: la independencia del Imperio Mexicano.

Evidentemente, la Independencia no resolvió los graves problemas de injusticia social del joven país. Doscientos años después, la inequidad social sigue siendo una asignatura pendiente. Durante el siglo XIX, las confrontaciones y egoísmos de caudillo, caciques, políticos, militares y clérigos no abonaron a la solución de las injusticias. Precisamente por ello, creo que, a los doscientos años de independencia, México debe apostar con el diálogo, el conceso y la inclusión.

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

(El autor es conductor del programa “El Banquete del Dr. Zagal” y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana)