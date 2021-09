El Chapo tras bambalinas

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo” fue sentenciado el 18 de julio de 2019 en el Juzgado de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York después de tres meses de juicio, en el que fue acusado por tráfico de drogas. Previamente el jurado, compuesto por 12 personas, quienes, evaluando todas las evidencias presentadas por los Fiscales y la Defensa, encontraron que El Chapo había violado 25 distintas leyes penales federales de los Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. Igualmente se determinó como culpable de conspiración para cometer asesinatos, condenándolo a tres sentencias obligatorias de cadena perpetua por los siguientes delitos: (1) tráfico de 150 kilogramos o más de cocaína, (2) obtener $10 millones de dólares o más en ingresos brutos dentro de un periodo de doce meses y (3) ser el administrador principal, gerente o líder de la organización criminal. Guzmán Loera también fue condenado por tres cargos de conspiraciones para traficar cocaína, heroína y marihuana y por último se encontró culpable por el uso ilegal de armas de fuego y conspiración para el lavado de dinero. El Juzgado de Distrito impuso además una sentencia de cadena perpetua por los primeros 5 cargos y también lo sentenció a 30 años consecutivos por los otros cargos y se ordenó decomisar $12 mil millones de dólares.

El 30 de marzo de 2021, después de un largo procedimiento de impugnación de sentencia, admisión del recurso de apelación, presentación de innumerables incidentes y una larga lista de recursos preliminares ante el Tribunal Colegiado de Circuito de Segunda Instancia Federal, el fiscal del Distrito Lic. Mark J. Lesko presentó poco mas de un año después de la sentencia, un recurso de apelación en el expediente numero 19-2239, (documento número 109, páginas 1 a 338), escrito aportando pruebas y alegando la improcedencia de los Agravios expuestos en la Apelación.

Foto: EFE

El 4 de junio de 2021, el Lic. Marc Fernich presentó la contestación en representación de Guzmán Loera, (documento número 120, páginas 6 a 39) argumentando entre otras la violación a la garantía constitucional del debido proceso, el de haber limitado su derecho a elaborar interrogatorios, que su abogado defensor tuvo conflicto de intereses violando la mínima ética que se requiere de todo abogado y que el Juzgado de Distrito, erró al negarle un nuevo juicio no obstante existían evidencias de la presunta mala conducta del jurado. El fiscal general del Distrito Este de Nueva York, Lic. Lesko contestó la apelación negando todos y cada uno de los argumentos que presento el abogado de El Chapo en su escrito de 338 páginas.

El 27 de agosto de 2021, el fiscal Lic. Jacquelyn M. Kasulis presentó escrito pidiendo se permitiera a dos fiscales del Departamento de Justicia, Lic. Breet C. Raynolds y Hiral de Mehta, presentar los argumentos orales que se tienen programados para la diligencia del 25 de octubre de 2021. Los abogados del Chapo no se opusieron a la petición del fiscal.

Y mientras se decida algún día de estos todos y cada uno de los pasos procesales de la apelación, El Chapo sigue tras las rejas con otros 400 reclusos en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Colorado, conocida como “El Alcatraz de las Montañas Rocallosas”, que está diseñada para otorgar la máxima protección tanto a los guardias de la prisión como a los prisioneros. El Chapo permanece recluido en un total y completo aislamiento en una celda pequeña las 23 horas del día. La celda mide aproximadamente 5 x 2 metros, está construida y sellada para que el reo no pueda oír ni el ruido más pequeño, ni el sonido de una mosca se puede escuchar, no puede ver ni su propia sombra. Cada celda de la prisión tiene una regadera que funciona con un reloj automático, una luz eléctrica que solo se puede apagar de manera remota y una televisión con programación restringida. La celda tiene dos cámaras en la pared filmando las 24 horas, 7 días de la semana. Además de estar aparentemente, congelado, sin luz natural, y en un aislamiento tan extremo, se castiga al reo hasta por hablar con una mosca. Abogados de derechos humanos argumentan que se está corriendo el riesgo de que los prisioneros se vuelvan locos, pero los abogados no pueden hacer nada, ya que cualquier petición o queja se puede hacer solo con la autoridad del centro de máxima seguridad, no obstante, hoy en día existen diversas manifestaciones fuera del reclusorio pidiendo un trato más humano para los reos, pero no se ha podido lograr ni una sola concesión. El centro argumenta que es por la propia seguridad de los reos que los tienen en aislamiento total. Recordemos cómo el senador John McCain comentaba que la peor tortura que sufrió en Vietnam mientras era prisionero de guerra, fue cuando estaba en aislamiento total.

Foto: EFE

Esta prisión de máxima seguridad recibe solo a reclusos varones que son considerados altamente peligrosos, muchos de ellos representan una amenaza física para el personal de la prisión, y otros, si llegaran a escapar, representarían una gran amenaza para la seguridad nacional. Se informa que la prisión tiene a 400 reclusos. El Chapo será uno más en la lista, y nunca conocerá a ninguno de los presos que están con él, varios de los cuales son terroristas extranjeros y nacionales y figuras del crimen organizado.

Un guardia de la prisión una vez comentó que el encarcelamiento aquí es “mucho peor que la muerte”.

mgmagallon@aol.com

@MinaMagallon