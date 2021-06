El álbum debut de MammothWVH, banda de Wolfgang Van Halen

Finalmente, llegó el día del estreno del álbum debut de MammothWVH, banda de Wolfgang Van Halen, hijo del ya mítico guitarrista de una las bandas más influyentes de la historia del rock.

Sigan leyendo, les hago un recuento de cómo se ha venido revelando esta producción,del éxito que ha tenido aún sin ser lanzada oficialmente y un acercamiento al monstruo musical que ha nacido.

En este espacio se ha descrito varias veces el desbordante y sorprendente talento de Wolf, quien, a la muerte de su padre, se enfocó en preparar el lanzamiento de su primer disco solista compuesto por completo por él mismo, para el que cantó todas las canciones, tocó todos los instrumentos (guitarra, bajo y batería) y lo produjo en el propio estudio donde Van Halen y Eddie hicieron su magia musical.

Aún cuando esa producción discográfica es enteramente autoría de Wolf, fue bautizado a la antigua usanza con el nombre de la banda “MammothWVH”; para quien no lo sepa,“Mammoth” es el nombre de la banda que formaron los hermanos Van Halen antes de usar su apellido como nombre definitivo, y ese mismo nombre no es otra cosa que, otra vez, uno de los varios homenajes que hace Wolf a su padre y a Van Halen en este disco, aunque para distinguirse de aquellos, Wolf le incluyó las iniciales de su nombre (WVH) a su agrupación.

De los 14 tracks incluidos en la producción, se pudieron conocer seis antes del lanzamiento oficial; la primera de ellas “Distance”, una poderosa balada rock que habla de la influencia de Eddie en su vida y de la gran pérdida que significa para él su partida; ésta fue lanzada el 16 de noviembre de 2020 con su respectivo y conmovedor videoclip, integrado por filmaciones caseras que dan cuenta de la estrecha relación padre e hijo desde el nacimiento de Wolf hasta la muerte de Eddie.

Apenas una semana después del lanzamiento de “Distance” logró colocarse en el número uno del chart Hot Hard Rock Songs de Billboard, sí, en tan sólo 7 días.

Aunque el primer álbum de Wolf es eminentemente solista, hará presentaciones en vivo y giras como MammothWVH, es decir, como una banda fija integrada también por Frank Sidoris (guitarrista de Slash), Garrett Whitlock (baterista de Tremonti) y Ronnie Ficarro (bajo).

Esta banda, se presentó en vivo por primera vez la noche del miércoles 10 de febrero en el programa de televisión estadounidense “Jimmy Kimmel Live!” y en apenas dos sets musicales en dicha emisión, pudo notarse el potencial del sonido del grupo y del semejante talento que posee Wolf.

Siendo justos, hay que decir que el heredero de Eddie, tampoco es un improvisado ni espera vivir de la fama del padre, sin exagerar “Wolfie” es una explosión de talento que busca hacerse camino solo con una gran carga de potencia musical encima.

Wolfgang tiene 30 años de edad, fue parte de Van Halen en su última época, acompañó a la legendaria banda en giras completas y ha tocado la batería, la guitarra, el bajo y el piano con gran nivel de ejecución desde muy pequeño y, por si fuera poco, posee una potente, clara y extremadamente expresiva voz.

Sirva una anécdota retomada en este mismo espacio meses atrás para terminar de describir el nivel de genialidad de Wolf Van Halen: en una colaboración que tuvo que hacer de última hora ejecutando las líneas del bajo para la banda de su amigo Mark Tremonti (exCreed, AlterBridge); Wolf tuvo que aprender las partes como bajista de un álbum de 11 canciones 24 horas antes de una presentación y lo hizo increíblemente con apenas 25 años de edad; tanes así que su inclusión en el grupo de Tremonti fue obligada durante el resto de la gira y para el siguiente disco de esa banda.

El disco que oficialmente se revela hoy se fue conociendo poco a poco desde hace seis meses debido a los preestrenos que pueden descargarse de los pedidos anticipados detiendas digitales y a sus publicaciones en Youtube.

Del álbum “MammothWVH” – que ya puede encontrarse desde hoy en formatos digital, cd yvinilo – además de “Distance”, se han revelado cinco canciones más: “You’re to blame”,“Take it over”, “Don’t back down”, “Feel” y “Mammoth”.

“Don’t back down” es uno de los tracks más pesados del disco; “Take it over” es probablemente la más power-pop de ellas; pero cada una revela alguna genialidad; vale la pena descubrir este viernes, si no lo han hecho ya, cuál es la canción o canciones en las que Wolf utilizó la famosísima guitarra de Eddie para imprimirle algo de su talentoso espíritu.

La última canción revelada antes del estreno es “Mammoth”, homónima de la banda y de la grabación, pero el álbum completo es simplemente de lo más espectacular y exitoso que escucharemos este año. Y por si le hiciera falta algo más Wolf para arrancar su carrera con más reflectores de los que tal vez quisiera, Guns N’ Roses anunció la semana pasada que la banda del bebé Van Halen, será el soporte de toda su gira que arranca este verano por todo Estados Unidos.

Sin duda, Wolfgang es de esos genios músicos que van a crear una época sin depender del apellido Van Halen. “Guarden este tuit”.

TRACK BY TRACKTRACK

01.- El festejo del medio siglo de Judas Priest. Luego de la cancelación de su gira por el 50 aniversario de carrera debido a la pandemia por covid 19 en septiembre de 2020,finalmente los metal gods pudieron reagendarla en Estados Unidos para el principio del otoño de este año.

Se prevé que, aunque Glenn Tipton (guitarrista) ha estado en las presentaciones de manera parcial debido a la discapacidad que le ha generado el parkinson que padece desde 2018, sí tendrá participación en el tour de celebración del medio siglo de la banda británica.

El tour iniciará el 8 de septiembre en Reading Pensilvania y continuará por 37 fechas y ciudades distintas hasta el 5 de noviembre de 2021. La banda de soporte es,nada más y nada menos, que los suecos Sabaton ¿suena bien, no? Quien se pueda apuntar,que se apunte.

TRACK 02.- Serj Tankian lanza video. Tankian publicó hace un par de días el video oficial de su último single “How Many Times?” incluido en su reciente EP “Elasticity” que integró con canciones escritas originalmente para System Of A Down y que fue lanzado hace cuatro meses.

El video fue dirigido por Roger Kupelian, reconocido por su trabajo en efectos visuales en “El señor de los anillos” y la saga de los X-Men. Kupelian también ha trabajado anteriormente con Tankian en los videos de “Honking Antelope” y “ReconstructiveDemonstrations”. La letra en este track de Tankian respeta su estilo reflexivo, realista y por momentos desolador. Imperdible.

TRACK 03.- AC/DC estrenó videoclip. “Power Up”, la producción discográfica más reciente de AC/DC continúa dando frutos y fue la hora en que se publicó el videoclip de “Witch’s Spell”, su más reciente sencillo, dirigido, editado y animado por Wolf & Crow.

Las buenas noticias para los fans de los australianos es que también preparan el lanzamiento para mañana sábado 12 de junio, de un 12” de esta misma canción junto con “Through The Mists Of Time”, fecha que coincide con los estrenos propios del Record Store Day. Denle play y súbanle a los parlantes.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_