Educar en tiempos de pandemia

Ayer, 15 de mayo, se celebró el Día del Maestro en México. La fecha coincide con la celebración de San Juan Bautista de La Salle (1651-1719), sacerdote, teólogo y pedagogo francés que consagró su vida a la formación de maestros que se dedicaran a educar a hijos de artesanos y niños de escasos recursos. Juan Bautista fundó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, mejor conocidos como los Hermanos de La Salle, para cumplir con este objetivo.

Hace más de un año que las escuelas están vacías. Sin embargo, la educación no se ha detenido. Recuerdo mis primeras clases en línea, cuando apenas, maestros y alumnos, nos estábamos familiarizando con las videoconferencias. Tuvimos que probar varias plataformas para por fin encontrar aquella con la que nos sintiéramos más cómodos. Aprendí a compartir presentaciones, a grabar mis clases, a estar atento al ‘chat’ por si hay comentarios o preguntas de mis alumnos. También aprendí a encontrar mi mejor ángulo frente a la cámara. Dejando la vanidad de lado, es cierto que estar cómodo con nuestra imagen en pantalla nos da un poco más de soltura. Quienes han estado en clases por videollamada no me dejarán mentir, es estresante no ver bien al expositor. El más mínimo cambio de postura puede alterar el balance de luz y sombras. Y no sólo eso, los gestos también deben ser ensayados. No nos estamos mostrando a los demás como naturalmente lo haríamos, sin pantallas ni cámaras de por medio. Por ello la presencia se siente artificial, acartonada. Para evitar esto es necesario actuar un poquito, esforzarnos por lucir lo más naturales posibles. No es casualidad que las videoconferencias nos dejen exhaustos.

Tengo la suerte de contar con un espacio dedicado a mi trabajo académico e intelectual. Sin embargo, no dejo de estar en casa. Lo mismo pasa con mis alumnos. Aunque después de un año de clases virtuales nos hayamos ingeniado un tiempo y espacio dedicado a las clases, lo cierto es que éstas siguen siendo una intrusión en nuestros hogares. Ese espacio íntimo y privado que era nuestra casa ahora está en ojo de todos. Hasta ahora es que me hago consciente de lo mal acomodado que está acomodado mi librero, de los sonidos propios de un hogar, del alboroto en la cocina, del paso del agua en las tuberías, del tránsito cotidiano. La casa no es una escuela, por mucho que la acomodemos para tomar clases. Además, por lo general, la casa es un espacio compartido. No dejan de ser noticia los pequeños incidentes (y los más graves y lamentables) durante las videollamadas. Niños pequeños que se cuelan en la transmisión, el sonido de quien vende tamales afuera o de quien compra colchones, tambores, refrigeradores…o algo de fierro viejo que venda. O casos dolorosos, como los de violencia intrafamiliar.

El espacio educativo era un lugar donde podíamos, alumnos y profesores, olvidarnos de los conflictos en casa. Ahí no somos hijos ni padres, tampoco esposos ni familiares. La convivencia es distinta; somos colegas y amigos.

Los medios digitales nos han permitido a miles de maestros seguir con nuestras clases. Sin embargo, han revelado la desigualdad de condiciones económicas y domésticas presente entre los miembros de una comunidad educativa. No todos los alumnos cuentan con una computadora con la cual entrar a clases o realizar sus tareas. Tampoco todos los profesores cuentan con todos los medios necesarios para impartir sus lecciones. La brecha digital revela la brecha económica que el espacio educativo subsanaba.

Espero que este 15 de mayo sea más llevadero que el del año pasado.

Sapere aude! ¡Atrévete a saber!

(el autor es conductor del programa de radio “El Banquete del Dr. Zagal” y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana)