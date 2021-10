David Lee Roth se retira

Eddie Van Halen murió el 6 de octubre de 2020, en aquel entonces, por encima del luto y poniéndole atención al tema musical, los fans se preguntaban qué pasaría con la banda. Desde que se supo del cáncer del guitarrista fenómeno, las giras y la actividad comercial de la banda se detuvo por cinco años hasta el desenlace fatal.

El último concierto de Van Halen como banda íntegra fue el 4 de octubre de 2015 con la presencia del “King Edward” en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, estaba obviamente en el bajo su hijo Wolfgang y David Lee Roth como cantante tal cual lo había hecho desde principios de los años 70 cuando todavía ni se llaman Van Halen.

La pregunta estuvo siempre en el aire, qué pasaría con la banda tras la muerte de Eddie y mucho más después de que Wolf lanzó en abril de este año el álbum debut de Mammoth WVH, su propia banda. Finalmente, la respuesta era casi obvia con este panorama; Van Halen ya no volvería de ninguna forma convincente o digna sin Eddie. Pero lo que tal vez no estaba en el radar de nadie todavía, era que Lee Roth anunciara intempestivamente su retiro.

Tras la pérdida de Eddie, resultaba lógico que el grupo ya no volviera a presentarse nunca más como Van Halen ni con Sammy Hagar (otra vocalista de la banda) ni Michael Anthony (exbajista), pero otra cosa distinta significa no volver a pararse en un escenario pudiéndolo hacer. Lo cierto es que nadie en la banda habría podido planear nada nuevo sin Eddie y no se veía claro cuál podría ser el camino de Roth, pero finalmente, la semana pasada (1 de octubre) le dijo al Las Vegas Review Journal “estoy tirando los zapatos, me jubilo. Éste será el primer y el único anuncio oficial, compártanlo con el mundo”.

Así de natural fue que le encomendó el mensaje al entrevistador, a quien además, le confió que la partida de Eddie lo hizo reflexionar sobre su propio futuro, mencionó que se vio obligado a comprender lo corta que puede ser la vida y terminó por confesar que llegó a pensar que él mismo podría haber sido el primero de la banda en morir.

En un mensaje que al final terminó por tonarse triste, David dijo que ya ha dado todo lo que tenía que dar, que había tenido una carrera increíble, no se arrepentía de nada, no tenía nada qué decir sobre nadie y los extrañaría a todos.

Lee Roth cumplió 66 años, tiene aún pendientes al menos cinco fechas en el House of Blues de Las Vegas (una residencia) que iniciarán el 24 de diciembre y terminarán el 8 de enero de 2022. Fue parte de Mammoth (nombre anterior de Van Halen); se separó del grupo en 1985 y volvió en 2007.

Aunque esta declaración exclusiva sea genuina y duradera, habrá que esperar qué dicen los demás miembros de Van Halen sobre el tema; es cierto que esa banda ya no podría andar más tras la gran pérdida de Eddie, pero un anuncio así merecería al menos un mensaje mayor.

Quizá Lee Roth está todavía con el duelo de la pérdida (de Eddie y de la banda), quizá ha pensado demasiado hasta llegar a creerse aquello de que ya no tiene razón de ser lo que hace, pero esperemos que esas cinco presentaciones en Las Vegas lo hagan reconsiderar sobre el retiro definitivo. Aunque nunca nadie podría reemplazar a Eddie de ninguna forma y la banda no podría volver; sin duda, David es la única voz que podría recordarnos en vivo la grandeza de Van Halen, cosa que ya venía haciendo, cantar los éxitos de la banda leyenda con músicos de set, lo cual es quizá lo único que le quedaría, pero al menos podría conservar para sí algo de esa gloria.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- Vuelve Glastonbury en 2022. Tras la cancelación de la edición de este año del festival más famoso de Reino Unido, hace unos días los organizadores han confirmado su realización para 2022 con el destape de Billie EIlish como cabeza de cartel para el primer día de actividades que será el 24 de junio. Y aunque se trata de un género no muy apegado a lo acostumbrado en esta columna, nos da entusiasmo recuperar las noticias de los grandes eventos del mundo; y aunque no se han hecho más anuncios de artistas en el line up, hay rumores que apuntan a que se unirán: Aerosmith, Noel Gallagher, Elton John y Wolf Alice; pero habrá que esperar hasta la primavera del próximo año para tener anuncios oficiales. Y la otra buena noticia es que de querer y poder viajar a tierra británica para este festival, los mexicanos ya podrán hacerlo, pues a partir del lunes se quitará a nuestro país de la lista roja de viajes prohibidos para entrar a Reino Unido por pandemia, lo cual significa que, aunque con restricciones y medidas estrictas, ya se puede viajar allá. ¡Qué viva la Reina!

We are very excited to confirm that @billieeilish will headline the Pyramid Stage on the Friday night at Glastonbury 2022, to become the Festival’s youngest ever solo headliner. This will be her first UK festival headline performance. pic.twitter.com/k307gNKyAU — Glastonbury Festival (@glastonbury) October 4, 2021

TRACK 02.- Ozzy da detalles de su nuevo disco. En su programa de radio en SiriusXM, el Príncipe de las Tinieblas ha dado detalles de su próximo álbum, del que tanto se ha hablado y que seguirá la fórmula del anterior “Ordinary man” con Andrew Watt como productor y con músicos invitados. Ozzy ha dicho que ya tiene unas 13 o 14 canciones listas con colaboradores como Jeff Beck, Eric Clapton y viejos conocidos como Tony Iommi y Zakk Wylde. Cabe recordar que en el anterior aparecieron Duff McKagan, Chad Smith, Tom Morello y Post Malone. Éste será su álbum número 13 en solitario y estaremos atentos a más detalles.

TRACK 03.- Trivium liberó al dragón. Hoy es el día de euforia para los fans de esta banda, al ser la fecha lanzamiento oficial de “In the Court of the Dragon”, el décimo álbum de estudio de los estadounidenses. Fue producido por Josh Wilbur, bajo el sello Roadrunner Records y ha revelado ya tres sencillos: In the Court of the Dragon (9 de julio), Feast of Fire (12 de agosto) y The Phalanx (1 de octubre). Esta semana, a la usanza de Pokemon Go, incluyeron a la Ciudad de México en una dinámica de realidad aumentada que acompaña la promoción del disco y hoy ya está disponible en todas las plataformas de streamin para escuchar y pueden conseguirse su copia en físico o digital.

BONUS TRACK.- Como se mencionó al principio de este espacio, Eddie Van Halen cumplió un año fuera de este mundo. Les dejo el emotivo mensaje que su hijo Wolf, le dedicó en su cuenta de Facebook esta semana.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha ¡a todo volumen!

@Jenn_Ramirez_