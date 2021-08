Certificado maligno

Reforma publicó una encuesta donde se dio a conocer que 7 de cada 10 mexicanos consideran que es necesario pedir certificados de vacunación para ingresar a centros de trabajo u oficinas, bares, cines, restaurantes, gimnasios, centros comerciales y tiendas de autoservicio.

Pero ¿qué pasa si los médicos no dejan vacunar a ciertas personas contra el SARS-CoV-2?

Publiqué en mis redes sociales la encuesta del periódico de circulación nacional y tuve un sinfín de comentarios; la gran mayoría -cómo la misma encuesta- a favor de que se expida el certificado de vacunación. Pero me llamó la atención el comentario de @nonasanme, en el que escribía: “habemos personas a las que por cuestiones médicas los especialistas no permitieron que se nos aplicara la vacuna”. Sinceramente, nunca me había puesto a pensar en eso. Contacté a mi seguidora, platicamos por Twitter y después por teléfono.

Guadalupe Sánchez es de Puebla y tiene más de 50 años y menos de 60 (no le pregunté su edad exacta por respeto). Hace 17 años la diagnosticaron con Lupus Eritematoso Sistémico, una enfermedad auto inmunitaria donde el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error el tejido sano. Sus doctores, que son múltiples, le prohibieron vacunarse porque no saben cómo reaccionará su cuerpo. Si bien, podría tener síntomas leves, los médicos temen que estos puedan ser graves, y como dice Guadalupe, “no me voy a poner a jugar ahorita con mi salud”.

La madre de tres hijos (Mariana, Luis Miguel y Carlos Enrique) ha estado al borde de la muerte, sus doctores le llegaron a decir que estaba en fase terminal. En invierno, justo después de haber sido diagnosticada con Lupus, como normalmente lo hacía, se fue a aplicar la vacuna anual contra la influenza. Sin embargo, en esta ocasión, su cuerpo no aguantó la dosis, su sistema estaba muy débil.

Desde entonces, todo se lo consulta a sus doctores. Guadalupe sabe que la mejor decisión es no vacunarse, pero teme que comiencen a pedir el certificado de vacunación en muchos lugares (establecimientos a los que ya no podrá acudir) porque no contará con la constancia, porque su condición de salud no le permite ser vacunada.

Para viajar a otros países, ya están requiriendo no solo pruebas negativas de COVID-19 con resultados no mayores a 72 horas, sino un comprobante que muestre que ya se ha sido vacunado; inclusive hay países que no aceptan vacunas de ciertas farmacéuticas. Guadalupe, muy probablemente, no podrá viajar a muchos países, pero tan si quiera en el suyo, espera que el gobierno le pueda expedir algún tipo de certificado para explicar su situación; porque así como ella hay muchos mexicanos que por su condición física, no pueden recibir un biológico contra la COVID-19.

Por cierto:

La Comisión Permanente del Congreso de la CDMX aprobó solicitarle a la Secretaria de Finanzas, Luz Elena González, un informe relativo al costo de cambiar los colores de la imagen institucional del gobierno capitalino, de verde y gris a los tonos del partido en el gobierno: guinda y dorado. En medio de una crisis sanitaria, ¿es este un cambio necesario o una decisión político-electoral?

El corredor turístico de la calle Francisco I. Madero, en el Centro Histórico, fue declarado por el Gobierno de la Ciudad de México como una zona 100% libre de humo. Dentro de unos meses, si usted es sorprendido fumando en ese corredor, podrán presentarlo ante un juez cívico y sancionarlo con una multa que va desde los 896 pesos a los 2 mil 688. Considerando que hay muchos criminales rondando las calles del Centro, ¿no sería más deseable que los policías se ocupen mejor de ellos?

CODIGO QR. Las credenciales ya quedaron en el pasado; ahora el Gobierno Federal trabaja en la elaboración de códigos QR con el fin de lograr avances para hacer efectivo el derecho humano a la identidad.

Vivo la noticia para contarle la historia

@juanmapregunta