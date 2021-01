Así se celebra hoy el legado de Bowie

Este viernes 8 de enero, David Bowie habría cumplido 74 años y en dos días más, el domingo 10 de enero, cumplirá cinco años de haber fallecido, pero como sucede con las verdaderas leyendas de la música, David Robert Jones no se ha ido del todo y sigue vendiendo materiales inéditos, entradas para shows de sus obras y de tributos que reúnen a músicos de todos los géneros y todas las latitudes sólo para celebrar su vida y su carrera musical.

Hoy en punto de la 1:00 de la tarde (hora del centro de México) habrá una transmisión en vivo en línea de “Lazarus”, una puesta en escena escrita por Bowie y Enda Walsh y producida por Robert Fox y RZO Entertainment Inc, la cual está inspirada en el libro “The Man Who Fell To Earth” de Walter Tevis, historia que conocida si se es seguidor del británico que, como recordarán, cuenta la historia de Thomas Newton, y en esta historia como la otra, permanece inmóvil en la Tierra, se trata de un hombre incapaz de morir, con la cabeza empapada en ginebra barata y perseguido por un amor pasado. Newton en el transcurso de los días encuentra otra alma perdida que podría finalmente liberarlo.

La puesta en escena “Lazarus”, homónima del último álbum de Bowie en vida; incluye canciones del catálogo del británico, así como música nueva escrita específicamente para el escenario y que podrá apreciarse no sólo este viernes, también el sábado 9 (a la 1:00pm) y el domingo 10 (a las 9:00 am) si adquieren los accesos.

La obra escénica, rompió récords de taquilla cuando fue estrenada por primera vez en 2015 en Nueva York, en una serie de limitadas presentaciones con entradas agotadas. Después, “Lazarus” se trasladó al King’s Cross Theatre en 2016, donde se presentó durante 13 semanas también con boletaje agotado. Aquí el tráiler del espectáculo anunciado para hoy:

Además de esta producción en escenario teatral, Warner Music sacó a la venta hoy un sencillo 7” de edición limitada con dos covers de Bowie de dos canciones famosas de dos incónicos músicos: “Mother” de John Lennon y “Trying’ to get to heaven” de Bob Dylan. A partir de hoy, iniciaron los envíos de quienes pre ordenaron en la tienda en línea y todavía puede comprarse; se pondrán a disposición 8 mil 147 copias numeradas, de las cuales, mil fueron fabricadas en vinil color crema.

Por si fuera poco, este viernes Bowie, quien diera vida a Ziggy Stardust, será objeto de un homenaje llamado “A Bowie Celebration: Just for one day!” en el que participará gente como: Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Trent Reznor (Nine Inch Nails), Gary Oldman, Gavin Rossdale (Bush), Perry Farrell (Jane’s Addiction), Joe Elliott (Def Leppard), la cantante ganadora del Grammy Macy Gray, Ian Astbury (The Cult), Lzzy Hale (Halestorm), Bernard Fowler (Rolling Stones), Corey Glover (Living Color) y muchos más; incluidos músicos y productores de las bandas de Bowie de varias etapas de su carrera como David de Mike Garson, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Sterling Campbell Gerry Leonard y Catherine Russell junto con Zack Alford, Carlos Alomar, Kevin Armstrong, Alan Childs, Robin Clark, Emm Gryner, Omar Hakim, Clare Hirst, Erdal Kızılçay, Tim Lefebvre, Martha Mooke, Holly Palmer, Mark Plati, Carmine Rojas, Charlie Sexton; así como el productor y músico de Bowie, Tony Visconti. Y recientemente, se agregaron: Boy George, Adam Lambert, Duran Duran, Corey Tylor, Dave Navarro y Tylor Hawkins.

Podrían alcanzar accesos todavía si se mueven rápido.

Un homenaje distinto a Bowie pero muy tentador para los coleccionistas viene de The Royal Mint, la casa de moneda británica; pues desde finales de 2020 emitió una exclusiva moneda para celebrar lo que calificó como su “increíble legado musical” que se encuentra disponible a la venta al público en general en unidades de metal precioso de edición limitada y una edición estándar brillante con tres fundas diferentes y que todavía pueden adquirirse en su sitio oficial; además, prometen que habrá más por venir en este inicio de año. Al inicio del periodo de venta de este objeto del deseo, se abrió un sorteo entre los fanáticos para ganar una de estas monedas que, tuvo la increíble particularidad, de orbitar la atmósfera de la Tierra durante 45 minutos para después descender de regreso a Gran Bretaña; este acto, también formó parte de las conmemoraciones de éxitos como “Starman”, “Life on Mars?” y “Space Oddity”.

Escribir sobre la grandeza de artistas como Bowie es una tarea casi imposible para abarcarlo todo; es de los pocos personajes en el mundo dedicados a la música que merecidamente son llamados “artistas” en la acepción amplia de la palabra, se encargó y se preocupó siempre porque sus obras fueran una auténtica obra de arte consciente o inconscientemente, pero siempre lo logró; aún en la obra final “Lazarus”.

David Bowie es lo mejor que pudo pasar por este planeta y por ello, esta vez, dejaremos los covers más sobresalientes de una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Jones, “Heros”.

TRACK BY TRACK

TRACK 01.- MOTÖRHEAD. El primer cover de “Heroes” en esta lista es de Motörhead. Fue incluido en el álbum “Under Cöver” lanzado el 1 de septiembre de 2017. Después de haberlo prometido en alguna ocasión, Lemmy Kilmister y compañía, editaron un álbum de covers que contó con versiones de canciones originales de Ramones, Metallica, Judas Priest y Sex Pistols, entre otros. Escuchar a Lemmy cantar esta letra, fue muy significativo porque resultó como un himno de despedida ya fallecido.

TRACK 02.- KING CRIMSON lanzó en junio de 2017 un EP titulado “Heroes” debido al célebre álbum y canción de Bowie, que incluyó sólo los temas: “Red”, “Easy Money”, “Starless”, un tema nuevo “The Hell Hounds of Krim”, y obviamente “Heroes”, tocado en vivo en Berlín durante su gira europea de 2016.

TRACK 03.- HOLLYWOOD VAMPIRES. El cover de Heroes de Hollywood Vampires se ha convertido en uno de los más famosos que existen y seguramente tiene que ver con quién lo canta. Johnny Depp a pesar de ser criticado por no tener una gran voz, logra una gran interpretación de esta canción, incluso que ha sido apodada “la Johnny song”. Y no cabe duda que la ha hecho suya cada vez que se adueña del escenario junto a Alice Cooper y Joe Perry. Esta canción se incluyó en “Rise” el segundo álbum de la banda lanzado en junio de 2019.

BONUS TRACK.- Un video de recuerdo para Alexi Laiho​, guitarrista, vocalista y miembro fundador de Children Of Bodom, quien murió a principio de esta semana y del año a los 41 años, lo cual nos deja cautelosos sobre la suerte que nos traerá este 2021.

Recuerden que la mejor música es la que se escucha… ¡a todo volumen! USEN CUBREBOCAS.

@Jenn_Ramirez_