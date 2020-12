El mundo es global y este año se hizo más que evidente la interconexión que existe entre cada parte del planeta, para bien y para mal, lo que ocurre en un punto de la tierra influye y afecta por todos lados. Un solo suceso envuelve y nos relaciona a la humanidad, sin traducción, sin idioma, con lenguaje propio y universal Covid-19. Personaje atroz que es universal, global y unificador.

A diferencia de otros años en que despedimos, hacemos balances, rituales, proyecciones, deseos y expectativas, el 2020 parece que será más largo que todos los demás, porque aunque el calendario nos marca su final no ha terminado. Una ligera fe siembre su despedida pero se queda con esa presencia que perdurará cómo son las pandemias: definitivas, mutantes, inolvidables. No se irá, aún le queda al 2020 muchos retos por vencer, aunque el reloj marque el próximo jueves el último de sus días, el virus no conoce ciclo ni anuario, está aquí y expandido en todo el mundo. Ninguna nación, puede decir adiós 2020, su presencia advierte que no acabó el año mientras no se controle la pandemia.

Cualquier pensamiento mágico que se exprese alrededor de la vacuna es tan riesgoso como letal, no se irá el virus con el fin del año, solo será posible en la medida que pasen los meses y la ciencia nos ayude a responder positivamente en el manejo, prevención, paliativos y freno a esta pandemia. Solo los resultados científicos y las acciones sociales pueden dar el cambio del año y para ello se requiere tiempo, seguimiento y respeto a las reglas preventivas de contagio que hasta hoy tenemos, de esa suerte podremos comenzar a terminar con el año 2020, mientras no modifique el hombre y la ciencia sus efectos el tiempo anual será interminable.

Pensar que el fin del 2020 se lleva todo lo vivido es tan riesgoso como negar la presencia activa del covid-19; esta aquí y ha cambiado definitivamente la vida personal, social y colectiva. Negarlo es arriesgarse, creer que la vacuna ya nos libera es posible en la medida que sea masiva, se estudien los efectos y se extienda su aplicación por lo menos al 80% de la población mundial. Por ello, el 2020 no se acaba en el sentido simbólico de los efectos que trajo con el virus que se hizo global.

En unos días cambiará el calendario, un Año Nuevo contiene saldos y presencias del 2020 y ante su presencia debemos seguir siendo responsables del virus que detuvo la vida y transformó al mundo. Digamos que termina el año pero no sus efectos, implica continuar atentos a la evolución de la pandemia, los avances científicos y los cuidados necesarios para volver a darle cuerda a la vida. ¡No ha terminado el 2020!

